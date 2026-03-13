Presidente Kast califica de “inaceptable” agresión contra Rojas Vade

El Presidente José Antonio Kast se refirió al ataque sufrido por el exconvencional Rodrigo Rojas Vade, que lo mantiene en riesgo vital.

Rojas Vade fue encontrado maniatado, inconsciente y con lesiones en su cuerpo, tendido en el suelo junto a su vehículo en la Ruta 78, a la altura del kilómetro 59, en la comuna de Melipilla. Además, tenía sus brazos rayados con alusiones políticas y según los primeros reportes, su cuerpo fue rociado con bencina.

En entrevista con Canal 13, el Mandatario condenó el hecho, manifestando que “es inaceptable la violencia” y que perseguirán al autor “con todo el rigor de la ley.

Sobre la hipótesis de que se trate de un crimen político, el Jefe de Estado indicó que “yo en eso he sido constante en decir que tenemos que llamar al respeto, al orden, y jamás usar la violencia en contra de alguien que se declara adversario político”.

“Lo dije ayer. Los adversarios en Chile no son los que piensan distinto políticamente. Los adversarios son los narcotraficantes, los líderes del crimen organizado, inmigrantes ilegales que vienen a delinquir. Esos son nuestros enemigos y adversarios”, recalcó.