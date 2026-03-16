Presidente Kast hace llamado a la unidad a todos los sectores políticos para enfrentar inmigración irregular

Desde la base militar “Solo de Zaldívar” en Arica y tras finalizar el segundo comité de seguridad del nuevo gobierno, el Presidente José Antonio Kast abordó el inicio de su plan “Escudo Fronterizo”.

Acompañado de sus ministros de Seguridad, Trinidad Steinert; y de Interior, Claudio Alvarado, el Mandatario hizo un llamado a la unidad a todos los sectores de la política, apelando a que la inmigración irregular no “reconoce fronteras”.

“En esta región se viven situaciones dramáticas, se viven situaciones de inmigración ilegal hace muchos años, que nosotros advertimos, y algunos en algún momento señalaban que eso no generaba dificultades para la vida de la ciudad ni de la nación”, comenzó señalando el Jefe de Estado.

“Esto está pasando después de años de abandono en nuestras fronteras y en la ciudad de Arica. Eso, lamentablemente se fue expandiendo a nivel nacional, y frente a ello hemos tomado decisiones claras y concretas de cerrar nuestra frontera a la inmigración ilegal, al narcotráfico, al crimen organizado, como lo fuimos señalando durante los meses anteriores”, continuó.

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Dicho eso, hizo su convocatoria: “Aquí requerimos unidad, aquí no valen las pequeñeces de decir que esto viene de un sector político u otro. El narcotráfico, el crimen organizado, la inmigración ilegal, no reconoce fronteras”.

Por otro lado, el Mandatario repasó el balance entregado por Carabineros y la PDI -que fue adelantado por La Tercera- sobre los detenidos a nivel nacional durante estos últimos días.

“Hemos recibido un reporte muy acabado, muy detallado de lo que realizaron nuestras policías durante tres días, que permitió detener a cerca de 3.000, 2.905 personas que estaban con órdenes pendientes de detención, prófugos de la justicia, y que pensaban que el Estado los había olvidado”, destacó.

“No los hemos olvidado. El que sea prófugo de la justicia, el que tenga algún asunto pendiente con la justicia, lo encargamos a presentarse, para que no nos obligue a gastar recursos públicos en algo que va a ocurrir de todas maneras”, aseguró Kast.

La agenda del Presidente continúa con la visita al punto de Observación Fronteriza en el complejo fronterizo Chacalluta, en el cual se inspeccionarán los trabajos de movimiento de tierra en la frontera que realiza el Ejército. Posterior a esa actividad, el Ejecutivo entregará detalles de lo que se implementará en la zona.