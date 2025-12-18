Presidente UDI advierte a Kast por eventuales crisis en su mandato: “Gobernar es difícil”

El diputado y timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, la mañana de este jueves enumeró una serie de situaciones que pueden desembocar en posibles crisis para la próxima administración del presidente electo, José Antonio Kast.

En diálogo con radio Pauta, el líder gremialista apuntó que seguramente “van a haber problemas, porque los hay en todos los gobiernos. Van a haber crisis, porque las hay en todos los gobiernos. Y tenemos que ver cómo somos capaces de resolver eso”.

“Gobernar es difícil”, advirtió el parlamentario, que junto a su tienda fueron parte de las dos administraciones del expresidente Sebastián Piñera.

En primer lugar, se refirió a las expectativas generadas durante la cruzada presidencial, en que el republicano se comprometió a instaurar un “gobierno de emergencia” para solucionar la crisis de seguridad y mejorar la economía.

“Me preocupan (las expectativas). Yo creo que eso es algo que aprendimos en el primer gobierno del presidente Piñera, en el que yo participé desde el primer día. Las expectativas de que venía un nuevo gobierno, primera vez un gobierno de derecha electo en 50 años, con nuevos equipos, con nuevos bríos, obviamente se crean unas expectativas que después te pueden jugar en contra”, dijo.

Como parte de los partidos que integrarán el gobierno de Kast -luego del apoyo entregado para el balotaje-, Ramírez reforzó: “Nosotros tenemos que dar muestras rápidas de avanzar en los principales temas que son seguridad y economía, que lo hablamos hace un rato, el manejo de la expectativa”.

En segundo lugar, sostuvo que “hay que esperar y ver porque no sabemos cómo va a ser el tipo de oposición que vamos a tener. Si va a ser desleal y antipatriota como una parte de la oposición durante el gobierno del presidente Piñera, o va a ser leal y va a estar preocupado del bien de Chile y no va a hacerle daño al gobierno”.

En esa misma línea, apuntó que el Frente Amplio -la colectividad del Presidente Gabriel Boric- “entró con la pierna en alto viendo las primeras declaraciones de su presidente y de su secretario general”.

Y luego agregó: “Y bueno, los gobiernos en general muchas veces entran en crisis o tienen problemas que son imposibles de prever. Un estallido en alguna parte del país, un acto de corrupción, una declaración muy desafortunada, un problema social que aparezca, un virus. O sea, puede pasar cualquier cosa”.

Ramírez, además, desdramatizó la foto de Kast con una motosierra en su visita al Mandatario argentino, Javier Milei. La herramienta es uno de los elementos más controvertidos de la campaña del trasandino, con el que ha ilustrado los recortes económicos de su gobierno.

“No me molestó en absoluto. Hay una cita que es importante, se anuncia integración, se anuncia que probablemente en el desarrollo minero de Argentina estas cosas van a salir por puertos chilenos, o sea, hay un montón de noticias grandes, y de repente se toma una imagen, se sobreinterpreta, y se hace noticia de eso, a mí esas cosas no me gustan", dijo.

A eso añadió que “el simbolismo de la motosierra era que se venía a cortar gastos, que se venía a cortar la parte del Estado que no funcionaba, que se venía a cortar impuestos. Más allá de la motosierra, en el tema de fondo, yo lo comparto”.