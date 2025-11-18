Presidente UDI reconoce disconformidad con resultado parlamentario para la oposición y apunta a republicanos y libertarios

El diputado reelecto y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, la mañana de este martes reconoció su disconformidad con el resultado de la elección parlamentaria para la oposición, apuntando a que no se logró el objetivo de tener mayoría en la Cámara y el Senado.

En diálogo con radio Agricultura, el timonel gremialista deslizó dardos hacia republicanos y libertarios por la negativa de ir a una lista única como propuso en su momento Chile Vamos, así como se rehusaron a competir en primarias en el sector.

“Sobre los resultados parlamentarios, parto por ahí, ocurrió algo parecido a lo que nosotros advertimos. Nosotros, en la UDI, en particular, hemos hablado de la unidad desde hace ya mucho tiempo. Lo veníamos pregonando en la elección municipal pasada. Nosotros advertimos que si no íbamos juntos, íbamos a perder gobernaciones regionales, íbamos a perder municipios. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Perdimos al menos tres gobernaciones regionales que habríamos ganado en primera vuelta”, dijo.

Siguiendo ese argumento, sostuvo que para estos comicios desde su conglomerado se hizo el llamado “mil veces de que fuéramos todos juntos. Desde nuestros colegas, vamos a ponerlo de esa manera, de derecha, dijeron que no, que lo mejor era ir separados, que eso nos daba más alternativas. Bueno, la elección nos dio la razón, los resultados de la elección”.

“Hicimos llamado a las primarias, tampoco quisieron, Hicimos llamado a tener una lista parlamentaria conjunta, advirtiendo que si íbamos todos juntos podíamos sacar 85 diputados, y con eso tener una gran mayoría en el Congreso. No quisieron, y hoy día ocurrió exactamente lo que dijimos que iba a ocurrir, y no nos alegra”, lamentó.

Y luego agregó: “Tenemos 76 diputados en el Congreso, entre las fuerzas de Johannes Kaiser, José Antonio Kast, Social Cristianos, Chile Vamos, Demócratas. Tenemos 76 diputados y la mayoría es con 78. O sea, no tenemos mayoría en la Cámara, y en el Senado quedamos empatados, por lo cual tampoco tenemos mayoría. Teníamos mayoría ahora, y la perdimos, porque nos doblaron en Atacama, nos doblaron en Aysén, entonces hoy perdimos la mayoría ” .

Ramírez planteó que, para pesar de su sector, “mucha gente pensaba que la unidad era una especie de arma arrojadiza en una contienda electoral que tenía Chile Vamos, pero no es un arma arrojadiza, es un análisis serio y tranquilo”.

Con todo, el presidente del gremialismo remarcó que en lo que viene la UDI “seguirá siendo consistente con esto. Nosotros vamos a ser un puente, vamos a hacer un factor de unidad, que esos 76 diputados que tenemos hoy día puedan actuar como un solo bloque para darle más fuerza al gobierno que nosotros esperamos y estamos trabajando para que sea de José Antonio Kast”.

“Vamos a ser un factor de unidad para unir justamente a los distintos mundos que fueron oposición a este gobierno. Entonces, la UDI va a cumplir un rol para tratar de sentar en la misma mesa, votar de la misma manera y actuar como un solo bloque a Demócratas, Amarillos, Chile Vamos, republicanos, libertarios, en fin. A pesar de que no tenemos la mayoría que esperábamos, aún así 76 diputados, donde la mayoría es 78, es una fuerza muy relevante y tenemos que intentar convencer a algunos diputados de la bancada del PDG para que nos apoyen y de esa manera tener la mayoría y poder hacer los cambios que Chile necesita”, reforzó.