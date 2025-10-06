SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Presupuesto 2026: crece tensión por glosa republicana y por dineros para debut de Boric como expresidente

El senador Juan Antonio Coloma emplazó al gobierno a reponer los fondos de libre disposición para las prioridades de la próxima administración presidencial. "Que el gobierno cumpla con su responsabilidad y no se desentienda", dijo. La senadora Ximena Rincón (Demócratas) planteó dar recursos en los que "no vamos a transar", como seguridad, inversiones y programas sociales.

José Miguel WilsonPor 
José Miguel Wilson
RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Las partidas de los ministerios de Obras Públicas y de Educación serán, este lunes, las primeras en ser sometidas a la exhaustiva revisión de parte del Congreso, donde paulatinamente comienza a escalar la tensión por la ley de Presupuestos 2026.

Además de la pelea particular que enfrascó al Presidente Gabriel Boric con el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, la oposición advirtió este domingo que no renunciará a su exigencia para reponer los fondos de libre disposición –la llamada glosa republicana– que tradicionalmente se concedía a un gobierno entrante, con el fin de financiar sus prioridades programáticas en su instalación en La Moneda.

No obstante, el fin de semana varios ministros cerraron filas en defensa de la decisión de no incluir dichos fondos en la propuesta del erario público del próximo año, a cambio de que la futura administración gubernamental tenga la máxima flexibilidad en el primer tramo del año para reasignar dineros fiscales por hasta casi US$700 millones.

El problema del Ejecutivo es que esa fórmula no solo no agradó a la oposición, también disgustó al comando de la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), cuyos voceros se sumaron a la petición de reponer la glosa.

Defensa gubernamental

Este domingo, en entrevista con radio Bío Bío, la ministra vocera Camila Vallejo (PC) desestimó los reparos del comando oficialista. “Es entendible que a las candidatas y los candidatos que aspiran a la Presidencia de la República no les guste la eliminación de la glosa republicana, porque son recursos de libre disposición... Y bueno, es una crítica que era bastante previsible y hoy día lo que nosotros podemos decir, es que, presentada la ley de Presupuestos, la discusión se va a dar. Nosotros entendemos que puede haber críticas respecto a esto (pero), es una propuesta del Consejo de Gasto Público”.

Agregó que fueron “recomendaciones” de un ente autónomo independiente y transversal de expertos. “No es que se nos haya ocurrido a nosotros de la noche a la mañana”, añadió.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau (Frente Amplio), si bien en entrevista en Pulso de La Tercera reiteró que está dispuesto a “conversar” con “apertura y pragmatismo”, insistió en los beneficios de su propuesta para reasignar, antes de dar un fondo de libre disposición.

Grau remarcó su postura este domingo en Mega. “Nuestra propuesta le da más libertad a la siguiente administración... Es una medida que es eficiente en contener el gasto. Contener el gasto, más allá de lo que se diga, nunca ha sido tan popular”, afirmó.

Arremetida opositora

En la oposición, sin embargo, no quedaron conformes con las palabras de Grau, ya que el margen de maniobra que tienen los parlamentarios para reponer esta glosa republicana es muy reducido.

De partida, la Constitución no permite que los legisladores aumenten gastos y recalculen los ingresos. Solo podrían rechazar ciertos fondos como forma de presión. Por ahora, ya hay algunas acciones de represalia que se han anunciado. Una de ellas sería rechazar los gastos variables del Ministerio de las Culturas e impugnar las asignaciones para oficinas y personal que dispone la ley de Presupuestos para Boric, una vez que deje La Moneda y asuma como expresidente.

El problema de las distintas fuerzas opositoras es que la decisión de rechazar gastos implica un doble esfuerzo, ya que tanto Kast como la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, han planteado la necesidad de hacer recortes, en general, para retomar el equilibrio fiscal.

Por lo tanto, los legisladores opositores tendrían que tratar de encontrar áreas del Presupuesto que se puedan disminuir, no solo para reunir fondos que se puedan usar libremente por el próximo gobierno, sino que también para tratar de ordenar en lo posible las cuentas fiscales. En este último punto, Kast ha dicho que su meta es reducir US$ 6 mil millones en 18 meses, mientras que Matthei planteó una meta gradual de reducción de US$ 2 mil millones al año.

Por ello, en la misma oposición esperan que a la brevedad el Ejecutivo dé una señal concreta de diálogo, reponiendo la glosa republicana, que Chile Vamos prefiere llamarla “glosa democrática”, para diferenciarla del partido de Kast.

“No es un capricho o una concesión política. Es un deber democrático y que se ha respetado todo este siglo en Chile”, dijo el senador Juan Antonio Coloma (UDI), coordinador del comando de Matthei e integrante de la Comisión Mixta de Presupuesto que se conforma anualmente para revisar el erario nacional.

A su juicio, “el gobierno saliente” debe dejar recursos de libre disponibilidad al gobierno que asuma “para empezar así a ejecutar su propio programa”. “Es, por lo tanto, deber irrenunciable del gobierno saliente dar los espacios en el Presupuesto para que eso sea posible, y no me parece aceptable que los actuales gobernantes rehúyan de esa mínima responsabilidad”.

Consultado de las acciones que podrían ejecutar para doblegar al Ejecutivo, Coloma señaló con tono severo: “Que el gobierno cumpla con su responsabilidad y no se desentienda. Ese es el punto. Ahí se verá cómo queda el global y lo que corresponde hacer o no”.

La presidenta de la Comisión Mixta, la senadora Ximena Rincón (Demócratas), valoró la leve apertura de Grau a conversar. Sin embargo, advirtió también de forma tajante que existe una creciente preocupación por el manejo presupuestario del gobierno. “Me alegra que el ministro Grau haya entendido que es un insulto a la ciudadanía y a la voluntad popular recortar los gastos de libre disposición que necesita cualquier gobierno para iniciar su mandato. Pero con la misma fuerza quiero decir que el ministro Grau sabe que nosotros no vamos a transar en materias que para nosotros son claves”.

La presidenta de Demócratas mencionó, por ejemplo, sus inquietudes en “el tema seguridad, el tema inversión y el tema de programas sociales fundamentales para responder a los problemas que tiene la ciudadanía”.

“El gobierno va a tener que aclarar cómo explica ante el país los recortes que trae el Presupuesto en esos ámbitos. Por tanto, esto recién está empezando y vamos a tener una discusión que va a requerir información y transparencia en cada glosa presupuestaria que se debate en el Parlamento”, expresó Rincón.

Recursos para mandatario cuando deje La Moneda, en jaque

Los diputados de oposición, en tanto, amenazaron con rechazar todo el Presupuesto si es que el gobierno no despeja el tema de los dineros fiscales que recibiría Boric una vez que deje La Moneda.

En el proyecto de ley, la Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda dispuso de un fondo extra de 151 millones para el debut de Boric como expresidente.

Estos dineros se contemplan anualmente en el presupuesto del Senado, lo que incluye dietas y gastos para oficinas, personal y traslados de los exmandatarios. Sin embargo, adicionalmente, la Dipres le dio un carácter de ley permanente a todos estos dineros, con lo cual técnicamente no se podrían rechazar en el debate presupuestario.

El problema es que en la Cámara existe una interpretación distinta, ya que solo las dietas de los exgobernantes (7,3 millones mensuales aproximadamente) corresponden a una legislación permanente (la Ley 19.672, también llamada “estatuto de expresidentes”). No obstante, las asignaciones de secretaría obedecen a un acuerdo político del Senado que mediante Ley de Presupuestos financia esos gastos.

El diputado Andrés Longton (RN) advirtió que Chile Vamos está dispuesto a rechazar en bloque el Presupuesto 2026. “Esto no es un debate contable, es un debate moral. No hay justificación para que un expresidente de 40 años, en perfectas condiciones de trabajar, reciba $151 millones adicionales financiados por todos los chilenos. Es una bofetada para los pensionados que sobreviven con sueldos indignos y para las familias que apenas logran llegar a fin de mes. No vamos a validar este blindaje”, indicó.

El jefe de bancada de los republicanos, Cristián Araya, en redes sociales dijo que “Boric se aseguró su pensión vitalicia: $151 millones extra desde marzo. Blindó por ley permanente sueldos, oficinas, personal y viajes. El mismo que antes pedía recortarlos. Cara de palo nivel dios”.

Más sobre:PolíticaLey de Presupuesto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Trump afirma que Estados Unidos atacó otra embarcación de narcotraficantes frente a la costa de Venezuela

Presupuesto 2026: Cadem revela alto apoyo a focos sociales y rechazo a la eliminación de la glosa republicana

Casi 40 toneladas: Carabineros alcanza récord y ha incautado a septiembre 4% más de droga que en todo 2024

“La PGU no se va a tocar y van a crecer beneficios”: republicanos salen a confrontar emplazamientos de Boric y Grau por recortes

Montes acusa que “mano derecha” del dueño de toma de San Antonio está en el comando de Jara

Coordinan labores para rescatar a mil personas atrapadas en las laderas del Monte Everest tras tormenta de nieve

Lo más leído

1.
A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

2.
Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

3.
Boric vs. Kast: el inédito golpe en horario prime que descolocó al oficialismo y a la oposición

Boric vs. Kast: el inédito golpe en horario prime que descolocó al oficialismo y a la oposición

4.
Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

5.
DT de Le Havre se lanza contra Damián Pizarro en Francia: “Tiene un perfil muy diferente al que buscamos”

DT de Le Havre se lanza contra Damián Pizarro en Francia: “Tiene un perfil muy diferente al que buscamos”

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

Servicios

Revisa qué estaciones del Metro tendrán horario extendido por concierto de Kendrick Lamar

Revisa qué estaciones del Metro tendrán horario extendido por concierto de Kendrick Lamar

Pronostican vientos y marejadas entre Taltal y Constitución

Pronostican vientos y marejadas entre Taltal y Constitución

Dónde y a qué hora ver a Arabia Saudita vs. Noruega por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Arabia Saudita vs. Noruega por el Mundial Sub 20

Presupuesto 2026: Cadem revela alto apoyo a focos sociales y rechazo a la eliminación de la glosa republicana
Chile

Presupuesto 2026: Cadem revela alto apoyo a focos sociales y rechazo a la eliminación de la glosa republicana

Casi 40 toneladas: Carabineros alcanza récord y ha incautado a septiembre 4% más de droga que en todo 2024

“La PGU no se va a tocar y van a crecer beneficios”: republicanos salen a confrontar emplazamientos de Boric y Grau por recortes

Caputo y Daza llegan a EE.UU. para afinar auxilio financiero para Argentina y calmar a los mercados
Negocios

Caputo y Daza llegan a EE.UU. para afinar auxilio financiero para Argentina y calmar a los mercados

Presupuesto 2026: García plantea “oportunidad” para que Republicanos presente indicación y detalle cómo recortarían US$6.000 millones

Grau defiende fin de glosa republicana en Presupuesto 2026: “Nuestra propuesta le da más libertad a la siguiente administración”

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería
Tendencias

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del Watch 4 Pro: Honor bajó el precio de su reloj estrella

Qué son los campos de “ciberesclavos”, la razón por la que China condenó a muerte a una familia

Los puntos fair play le permiten a Colombia clasificar a octavos del Mundial Sub 20 como líder de grupo
El Deportivo

Los puntos fair play le permiten a Colombia clasificar a octavos del Mundial Sub 20 como líder de grupo

“Actuación desastrosa”: escándalo en Brasil por penal contra Gonzalo Tapia en el clásico entre Sao Paulo y Palmeiras

No le sirvió derrotar a la Roja de Nicolás Córdova: Egipto queda eliminado del Mundial Sub 20

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Una inauguración con baile y hits: Ricky Martin seduce al público en la apertura del Claro Arena
Cultura y entretención

Una inauguración con baile y hits: Ricky Martin seduce al público en la apertura del Claro Arena

Amores flemáticos: un relato de Irene Vallejo

Es otoño en el corazón: un relato de Jaime Bayly

Trump afirma que Estados Unidos atacó otra embarcación de narcotraficantes frente a la costa de Venezuela
Mundo

Trump afirma que Estados Unidos atacó otra embarcación de narcotraficantes frente a la costa de Venezuela

Coordinan labores para rescatar a mil personas atrapadas en las laderas del Monte Everest tras tormenta de nieve

Candidato de Milei a diputado por Buenos Aires renuncia tras vínculos con empresario acusado por blanqueo de dinero y narcotráfico

Albina Choque Challapa: La imparable
Paula

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia