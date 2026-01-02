Proclamación del Tricel, cita con empresarios y visita a Perú: Kast prepara detalles para intensa primera semana de 2026

Una ajetreada primera semana de 2026 tendrá el presidente electo José Antonio Kast, que incluye un nuevo paso en materia de relaciones exteriores con la visita que hará a Perú.

La primera actividad que tiene contemplada es la proclamación como mandatario por parte del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), en una ceremonia que se realizará a las 12.00 horas en la sede del organismo en el centro de Santiago.

El martes, en tanto, iniciará con una cita a las 8.30 horas con la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC). La reunión se realizará en su centro de operaciones, y contará con la participación de la presidenta del gremio, Susana Jiménez, y el vicepresidente Daniel Mas, junto a parte del equipo más cercano del presidente electo.

Por la tarde, en la misma jornada, el republicano concretará su tercer viaje internacional tras imponerse en el balotaje del 14 de diciembre. El mandatario electo viajará a Perú -hasta el miércoles-, donde se reunirá con el presidente de ese país, José Jerí, además de su gabinete y representantes del empresariado peruano.

En el encuentro, han adelantado en su entorno, se espera que cobre fuerza la idea de avanzar en un corredor humanitario, en medio de los últimos episodios de tensión derivados de la crisis migratoria que afecta a ambos países. De hecho, ese asunto ya fue abordado en Ecuador con el presidente Daniel Noboa.

Ya de regreso en Chile, sostendrá un nuevo encuentro con el mundo empresarial. El jueves, a las 8.30 horas, Kast participará en un evento organizado por Icare, denominado “Prioridades para Chile en la voz del presidente electo”. Según informó la entidad, se tratará de una actividad presencial, por invitación, con una duración aproximada de dos horas.