Provoste renuncia como presidenta de la Cámara Alta en sesión en Sala: “Es fundamental que nuestro Senado siga realizando su tarea sin que esté mediatizado por los esfuerzos que llevo adelante desde ayer”

“Como seguimos sobre la cuenta, y antes de pasar a los acuerdos de comité, de acuerdo a lo que establece el reglamento del Senado, quiero partir agradeciendo a los colegas por la confianza que han depositado en mi persona hace ya 7 meses para presidir al Senado en representación de la oposición”, dijo Yasna Provoste al inicio de la sesión en Sala en la Cámara Alta.

El pasado sábado 21 de agosto, la senadora por Atacama se midió en una consulta ciudadana con la abanderada socialista, Paula Narváez, y el presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado; para definir al candidato o candidata única de Unidad Constituyente.

De acuerdo al sufragio emitido por poco más de 150 mil personas, fue Yasna Provoste la elegida como la carta presidencial de la centro izquierda. De allí que el día domingo, en entrevista con Mesa Central, anticipó que este martes dejaría a disposición su cargo como presidenta del Senado.

Una promesa que se concretó pasadas las 16 horas, cuando expresó su agradecimiento desde la testera. “Antes de iniciar esta sesión, tuve la oportunidad de hacerlo [dejar el cargo] frente a mis colegas de oposición, de manera de agradecer particularmente el apoyo que nos entregaron para presidir durante estos 7 meses, y agradecer también a quienes desde el oficialismo han contribuido a llevar adelante una tarea que es muy importante para el país”, dijo Provoste.

“He resuelto, tras el proceso de consulta ciudadana en el cual participé el sábado 21, y a la vista de los resultados, dejar la presidencia del Senado y poder comunicarlo formalmente el día de hoy en esta sesión a partir de la cuenta”, dijo quien actualmente está en carrera a la Moneda junto a Gabriel Boric, Sebastián Sichel, José Antonio Kast, Marco Enríquez Ominami, Franco Parisi, Gino Lorenzini, Diego Ancalao y Eduardo Artés.

“Creo que es fundamental que nuestro Senado siga realizando una tarea sin que esto esté mediatizado por los esfuerzos que llevo adelante desde ayer -que inscribí nuestra candidatura única de la centro izquierda-. De manera de poder dedicarnos también a cumplir a cabalidad mis tareas como senadora y también lo que me ha llevado a ser candidata presidencial”, dijo Provoste.

“Reitero mis agradecimientos a todos y todas quienes nos han facilitado el trabajo este tiempo, particularmente a mis colegas de oposición por la confianza y el apoyo durante este tiempo, y manifestar también nuestra disposición para quien desde mañana asuma esta responsabilidad desde esta testera”, concluyó la senadora.

Horas más tarde, ante la prensa, la senadora Provoste expresó que si bien su candidatura “Desde el punto de vista legal no es incompatible, desde el punto de vista personal me parece que no corresponde que tenga que dividir el tiempo en campaña y presidencia del Senado”.

Consultada por los pasos a seguir para definir a su sucesora en el liderazgo de la Cámara Alta, Provoste explicó que la bancada DC se reunirá para decidir quién ocupará tal cargo, lo que será comunicado al resto de las bancadas de oposición.

Además precisó que, en una reunión privada que sostuvieron las bancadas de oposición, manifestaron que van a apoyar la decisión que tome la DC “sin vetos ni exigencias”.

Las palabras de los senadores

José Miguel Insulza fue el primero en tomar la palabra: “A nombre de la bancada del Partido Socialista, quiero agradecer el extraordinario papel que le ha correspondido como presidenta del Senado. Usted llegó en un momento muy difícil, le correspondió también suceder a una miembro muy importante, la senadora Adriana Muñoz, e hizo un gran esfuerzo por mantener el funcionamiento de esta institución cuando el país enfrentaba una grave pandemia”.

“La recordamos por su gestión desde el comienzo, la agenda de mínimos comunes y todas las cosas que han seguido ocurriendo. Usted ha puesto al Senado en una alta posición y ha reavivado la fe de la gente en sus instituciones, y no podemos dejar de reconocerla y agradecerle aquello. Usted ha sido una gran presidenta del Senado, senadora Provoste, muchas gracias”, concluyó Insulza.

Posteriormente intervino el senador Ricardo Lagos Weber: “Haciendo memoria, al poco andar de asumir usted, el gobierno del Presidente Sebastián Piñera tuvo severas dificultades, hubo proyectos muy delicados, decisiones del TC muy complejas para el gobierno; y en ese minuto, el Senado -que usted representa- tuvo la actitud correcta de establecer un camino de diálogo -la agenda de mínimos comunes- la cual fue respaldada por todos nosotros, pero que usted lideró”.

“Quiero agradecer esa gestión y reconocerla cuando ha tomado esta decisión, que además creo que releva el alto aprecio que usted tiene por esta institución, por sus labores, y el desafío que tiene por delante. Lo agradezco y creo que también el PPD”, dijo en nombre de su bancada.

La senadora Carolina Goic fue la siguiente en tomar la palabra. “Quiero reconocer la capacidad de restablecer la importancia de esta institución, el Congreso, y de generar equilibrio de poderes que lo que miran es a la ciudadanía. Y eso implica muchas veces tener la fuerza para plantearlos, y serenidad y sabiduría para generar acuerdos y convocar. Muy orgullosa del rol que ha desempeñado, y de desearle todo el éxito en las tareas difíciles que vienen, pero creo que con creces ha demostrado su capacidad de trabajo. A nombre mío y de nuestra bancada”, concluyó Goic a nombre de la bancada DC.

Carlos Bianchi, senador independiente, se sumó a los agradecimientos: “Usted es garantía absoluta no solo de gobernabilidad, si no que ha demostrado con sus actos que tiene absoluta consecuencia y tiene toda la capacidad humanas para garantizar el diálogo. (...) El país reconoce en usted, presidenta Yasna Provoste, que permitió a través del dialogo con el gobierno poder llegar al acuerdo final de mínimo comunes -que en un momento alguien probablemente ironizó- pero que terminó siendo una realidad que llegó directamente a la economía y al bolsillo de los chilenos”, agregó Bianchi.

El senador del PRO, Alejandro Guillier, se sumó a los comentarios de sus colegas y manifestó: “Usted ha sido una muy buena presidenta en un momento muy difícil para el país, no solo por la pandemia y el estallido social, si no también por las consecuencias que ello ha tenido en la convivencia nacional y las serias dificultades de gobernabilidad que el país ha vivido. Lo ha hecho con una gran altura, primero ordenando a la oposición -que no es fácil- y también trabajando con el oficialismo en proyectos que, finalmente, fueron dándole un liderazgo al Senado de la República”.

“Reafirma que las presidentas mujeres que hemos tenido han estado más que a la altura de las circunstancias. Ha generado un liderazgo novedoso, interesante y convocante. Por cierto confío en que seguirá ejerciendo ese liderazgo en nuestro país”, concluyó a quien se sumó posteriormente el senador Alejandro Navarro.

También desde el PPD, intervino la senadora -y expresidenta del Senado-, Adriana Muñoz, quien dijo: “Quiero felicitarla y desearle que la nuevo empresa que va emprender, que vamos a estar a su lado, tenga el mayor de los éxitos. Con su enorme capacidad, inteligencia, formación y preparación, estamos seguros de que vamos a seguir dando pasos muy importantes. Con un liderazgo de mujer que hace tanta falta en un mar de liderazgos masculinos. Mucha suerte y muchas gracias por todo lo que nos entregó”, cerró visiblemente emocionada.

FOTO: LEONARDO RUBILAR CHANDIA/AGENCIAUNO

Bromeando con que más de un senador PPD tomó la palabra, la senadora Ximena Rincón -quien inicialmente sería la candidata de la DC- también agradeció a Provoste: “No es fácil ser mujer en política y creo que muchas podemos dar cuenta de aquello. Hay que sortear con mayor fuerza y mayor rudeza los obstáculos que la vida nos pone por delante. Vienen dos o tres meses muy arduos y duros, y sé que tiene el coraje y la fuerza para enfrentarlos. Acá vamos a estar nosotros para apoyarte. Éxito en lo que viene y felicitaciones por el trabajo realizado”, dijo brevemente.

El único senador del oficialismo que se dirigió a Provoste, fue el RN Juan Castro. “La política nunca ha sido fácil y sabemos que todos los cargos tienen mucha crítica. (...) Pero independiente de que nosotros tengamos opiniones diferentes, estamos en un lugar donde debemos dignificar la política y debemos ser agradecidos de quienes hacen los esfuerzos por hacer las cosas bien”.

“Yo siento, presidenta, que usted lo ha hecho bien. Y debo reconocerle como persona su trabajo, y espero que el futuro presidente del Senado también tenga una mirada de que al país le vaya bien, todos queremos que a Chile le vaya bien. En la medida que, como senadores, estemos unidos y agradecidos del trabajo que hacemos, obviamente eso dignifica. Por eso le agradezco su trabajo”, dijo Castro.