PS evaluó salir del gobierno y se resta de cónclave junto al PPD: oficialismo enfrenta su peor crisis a dos meses del cambio de mando

El martes por la noche, por cerca de dos horas, la directiva del Partido Socialista (PS) estuvo reunida con la bancada de diputados de la colectividad. No había temas en tabla, pero todos sabían a lo que fueron convocados: la arremetida que el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA) emprendieron contra el Socialismo Democrático por haber respaldado, en 2023, los artículos de la ley Nain-Retamal que promovía La Moneda. Todo en el marco de la absolución de Claudio Crespo.

Estaban molestos. Como nunca antes en esta administración, sinceran. De acuerdo con distintos dirigentes que participaron de la cita, que se desarrolló de forma telemática hasta las 23.00 horas, el partido está completamente unido en esta pasada, con un consenso absoluto sobre que el comportamientos de sus aliados, quienes los emplazaron a dar explicaciones, es inaceptable. Esta vez, adelantan, no lo quieren dejar pasar.

La molestia era tal, que algunos dirigentes dijeron en esa instancia que era necesario hacer una reflexión en torno a la permanencia del PS en el gobierno del presidente Gabriel Boric, a menos de dos meses de que acabe. Al escuchar esas intervenciones, la presidenta de la colectividad, la senadora Paulina Vodanovic, hizo ver que esa era una decisión mayor, que afectaría a muchos e importantes militantes socialistas, por lo que habría que analizarlo con prudencia, posiblemente a través de una comisión política.

Para los presentes fue llamativo que ni siquiera la timonel cerrara la puerta a abandonar el barco. Eso, creen las mismas fuentes, da cuenta de que, si bien el PS ya había protagonizado episodios de alta tensión durante la actual administración, ninguno se le compara.

Lo que sí quedó claro en el encuentro de anoche es que los socialistas decidieron congelar su participación en la alianza de gobierno. Los primeros pasos para evidenciar eso es que no llegarán al cónclave de partidos que planificaba el oficialismo en enero, como tampoco al próximo comité político ampliado.

“Resulta incomprensible que las críticas de parlamentarios que forman parte de la alianza de gobierno, como el PC y el FA, apunten contra el propio gobierno (...) Apuntan contra sus aliados para intentar blanquear sus propias responsabilidades políticas, atentando contra la unidad del sector”, dijo Vodanovic la tarde del miércoles en un punto de prensa en el Congreso, rodeada por la mesa y las bancadas del PS.

“Se está dejando solo al gobierno antes de que termine. El PS no hará eso. Nosotros seguiremos trabajando hasta el último día. Pero no tenemos por qué tolerar ataques de quienes son nuestros compañeros de alianza o eran nuestros compañeros de coalición. El PS es una izquierda responsable y terminaremos la tarea”, agregó la timonel, en consideración del ruido que hay al interior de su colectividad.

Durante las últimas horas, Vodanovic ha transmitido en la interna socialista que ella veía posible que un episodio de este tipo, que terminaría por dividir a las fuerzas de izquierda, pudiera pasar. Pero no esperaba que fuera antes de que concluyera el gobierno. En esa línea en las últimas horas ella ha dicho a algunos dirigentes que, en la práctica, ya se consolidaron dos bloques opositores, que evidenciarán las diferencias en los roles que cada tienda tuvo desde el estallido social de 2019.

Tan categórica como en privado, la timonel dijo esta mañana a Radio Duna que “el FA y el PC ya son oposición de su propio gobierno. Si ya son oposición, imagínense lo que va a venir después". Junto con eso, la senadora por el Maule explicó que “no hay claridad acerca de la aplicación de la ley, porque hay que esperar el fallo (...) “Ponerse choro cuando queda un mes de gobierno no tiene gracia”.

A la misma hora que los dirigentes del PS estaban reunidos, Boric estaba en entrevista con Tolerancia Cero, de CNN. Los socialistas escucharon sus intervenciones una vez concluido el encuentro. En el programa de televisión, el mandatario sostuvo que “la ley Nain-Retamal no es una iniciativa del gobierno, es la fusión de diversas iniciativas de parlamentarios”.

En el PS no podían creer lo que dijo. Más allá del PC y el FA, la molestia del partido también es con el gobierno de Boric. Lo que habrían esperado, reconocen distintos socialistas, es que el Ejecutivo saliera a defenderlos de los ataques en consideración de que ellos respaldaron la iniciativa porque era promovida por La Moneda. De hecho, en la reunión del martes varios recordaron que incluso la ministra Camila Vallejo, militante comunista, era una de las que intentó cuadrar los votos en el Congreso a la hora de la votación de la hoy cuestionada ley.

En el encuentro del martes, distintos dirigentes hicieron ver que varias veces el PS ha votado alineado con La Moneda en temas que son incómodos para ellos. Entre ellos, el “perdonazo” a las isapres y la acusación constitucional contra Diego Pardow (FA), en la que varios en el Socialismo Democrático se inclinaban por aprobar. En ese entendido, no conciben que el Ejecutivo haya optado por “mirar al techo” y no aclarar que, si ellos aprobaron la ley Nain-Retamal, fue porque el mismo gobierno lo promovía.

PPD se declara en “reflexión”

Siguiendo los pasos del PS, el PPD se declaró en “estado de reflexión y debate interno sobre el futuro de su relación política y electoral con el PC y el FA”. Eso incluye no asistir al cónclave, como tampoco al próximo comité político. La misma decisión tomó el Partido Radical.

En el Partido Liberal, en tanto, evalúan tomar eventuales medidas. Lo que sí adelantan es que solidarizan con los socialistas.

Los intentos de contención

La mañana del miércoles, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), protagonizó un punto de prensa en el Congreso. Lo primero que se le preguntó fue sobre las recriminaciones que hay dentro de las filas del oficialismo a raíz de la absolución de Claudio Crespo.

El secretario de Estado evitó referirse a los cruces y se limitó a explicar que “estamos en un país democrático, hay distintos puntos de vista”.

Aunque Elizalde intentó poner paños fríos, en La Moneda son conscientes de que se abrió una crisis grande esta semana. Sin ir más lejos, el PS anunció que, como consecuencia de las recriminaciones que recibieron por parte del FA y el PC, se restarán del cónclave de partidos y dejará de asistir al comité político ampliado.

Todo en momentos en que el Presidente Boric lucha por dejar construida una alianza política amplia como parte de su legado.

En vista de lo mucho que ha escalado la polémica, dentro del oficialismo hay quienes promueven la idea de que Elizalde intervenga y ayuda a calmar las aguas en el PS, la colectividad en la que él milita. “El ministro Elizalde tiene una trayectoria y una experiencia política que siempre aportan al diálogo”, comentó el diputado Jorge Brito (FA). Esto es algo que incluso consideran necesario fuentes de gobierno.

El ministro del Interior y Vodanovic, han abordado la polémica a través de mensajes de texto hoy. Y el martes el titular de Interior monitoreó de cerca la conversación en el PS y envió varios mensajes respecto a que una cosa es la disputa con el FA y el PC, y otra es la fractura con el gobierno.

No todos, sin embargo, están de acuerdo con que el Ejecutivo tome un rol. “Esperamos que sean los partidos involucrados quienes tomen iniciativa respecto de sus propias y desafortunadas declaraciones, más que desde el gobierno, pese a que este sí impulso la ley Nain-Retamal”, dijo el jefe de bancada de los senadores socialistas, Juan Luis Castro.

En el FA, según sinceran distintas fuentes, quedaron desconcertados con la reacción del PS. En la colectividad explican que ellos en ningún momento mencionaron al partido o al Socialismo Democrático tras la absolución, por lo que no entienden su comportamiento y consideran que se trata de una polémica artificial.

Ayer por la tarde, mientras la tensión subía, la presidenta del FA, Constanza Martínez, escribió en su cuenta de X: “Nadie de nuestro sector ha responsabilizado o señalado con el dedo al PS luego del veredicto, por eso resulta incomprensible su reacción (...) Haría un llamado a no convertir el veredicto en una pelea del oficialismo, no olvidemos que lo más importante es que Gustavo Gatica reciba justicia”.

Para intentar explicar la reacción, en el FA ha crecido una suspicacia sobre que en el PS había incomodidad desde antes de este episodio, y que la absolución de Crespo sirvió como excusa para, de una vez por todas, separar aguas y proyectar un bloque opositor sin el FA ni el PC.

De hecho, incluso hay socialistas que -en privado- reconocen que el cruce tiene que ver con la hegemonía del sector como oposición y con no dejar pasar a las demás colectividades por encima de ellos.

Y es que la arremetida de Vodanovic se da justo en momentos en que en el PS se debatía sobre la política de alianzas que deberían tener como oposición. En ese sentido, una de las tesis que se barajaba -por parte de algunos dirigentes- era privilegiar el entendimiento con el FA.

Esa idea fue promovida por el ministro Elizalde y fue anunciada públicamente por el diputado Daniel Manouchehri (PS). En entrevista con La Tercera, el parlamentario hizo un llamado a reunir a las fuerzas socialistas en el mediano plazo, con el FA incluido, pero sin el PC.

En paralelo, otro asunto que ha mantenido tensionadas las relaciones en la izquierda durante los últimos días es la búsqueda de un acuerdo administrativo en la Cámara de Diputados. En el FA consideran que la reacción del Socialismo Democrático también pudo tener que ver con eso.

Apenas estalló la polémica, el jefe de bancada de los diputados PPD e independientes, Raúl Soto, planteó: “Hemos dado de baja una reunión que teníamos con ellos (PC y FA), para avanzar en un eventual acuerdo administrativo de la Cámara. Vamos a evaluar en conjunto con el Socialismo Democrático (...) las siguientes acciones a seguir en función de la actitud que ellos tomen también”.

El FA tendrá comité central la tarde de este jueves. Sin embargo, el objetivo de la instancia no es la discusión política, sino resolver algunos asuntos administrativos. Entre ellos, el reemplazo del secretario nacional de comunicaciones. El próximo fin de semana, eso sí, la colectividad tendrá otro comité -que se desarrollará de forma presencial- en que sí se pretende abordar este debate.

El PC, por otro lado, también ha intentado apagar el incendio. “La unidad no supone que no existe diversidad, la diversidad es una cualidad y no un defecto (...) Siempre el PC va a buscar la unidad desde su identidad. No vamos a estafar a nadie, no vamos a hacernos pasar por otra cosa”, dijo ayer Lautaro Carmona en Desde la redacción, de La Tercera, consultado por las diferencias en el oficialismo.