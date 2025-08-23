SUSCRÍBETE
PS responde a Mulet y defiende acuerdo unitario de listas parlamentarias del oficialismo

Tras las críticas del presidente del FRVS, que responsabilizó al ministro Álvaro Elizalde por la creación de dos listas parlamentarias, desde el Partido Socialista descartaron esto, afirmando que “quien se retiró de la lista unitaria lo hizo por sus propios cálculos”.

Por 
Sebastián Yeza
 
Joaquín Díaz
12/4/2025

El Partido Socialista (PS) salió al paso de las declaraciones del ex precandidato presidencial del oficialismo, Jaime Mulet (FRVS).

En diálogo con El Mercurio, Mulet abordó el cómo se concluyó en la creación de dos listas parlamentarias oficialistas, pese a que el deseo inicial era ir en una lista única por parte del sector.

En ese sentido, el diputado afirmó que “el Presidente Boric ha estado mal asesorado al respecto”, haciendo alusión a su intervención en la negociación parlamentaria, y la posterior destitución del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, militante del FRVS.

Sin embargo, Mulet responsabilizó directamente al ministro del Interior, Álvaro Elizalde por la situación, calificándolo como “el responsable del fracaso de las dos listas en el oficialismo”.

“El ministro Elizalde está muy metido en el aparato del Partido Socialista y sigue ejerciendo una influencia directa en él”, aseguró.

Frente a esto, la directiva del PS le contestó al ex precandidato presidencial, señalando que la colectividad “suscribe y respalda el acuerdo unitario de siete partidos de gobierno y la DC, que nos permitirá competir legítimamente por una amplia representación parlamentaria en noviembre próximo. Es un logro unitario sin precedentes en la política nacional”

Hubo dos partidos del conglomerado que formaron otra lista con sectores independientes y organizaciones que no han estado junto a nosotros en las dificilísimas tareas que debió asumir el Presidente Boric y su gabinete”, apuntaron.

En ese sentido, desde el PS aseguraron que “no descalificamos a quienes se fueron, pero rechazamos sus descalificaciones hacia nosotros y el gobierno”, agregando que “quien se retiró de la lista unitaria lo hizo por sus propios cálculos; nadie los forzó a hacerlo

“Las decisiones se tomaron en largas sesiones sostenidas en la sede de nuestro partido, de modo que responsabilizar al ministro Álvaro Elizalde carece de veracidad”, declararon.

