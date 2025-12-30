PS y FA defienden llamado a la movilización del PC contra José Antonio Kast

No habían pasado dos semanas desde el triunfo de José Antonio Kast en la elección presidencial cuando el Partido Comunista (PC) hizo un llamado a movilizarse contra él.

La semana pasada, en un informe del comité central de la colectividad, se planteó: “Será relevante impulsar hitos de movilización amplia y unitaria, como un 8 de marzo masivo, el 1 de mayo y otras, que expresen no solo la defensa de derechos específicos de la sociedad, sino también una respuesta democrática y social frente a tendencias autoritarias y regresivas”.

El llamado encendió un debate al interior de la izquierda, sobre qué tipo de oposición ser a partir del 11 de marzo de 2026. Algunos en la alianza hicieron ver que no estaban de acuerdo con este tipo de convocatorias cuando el exdiputado aún no asume, mientras que otros dirigentes se cuadraron con la convocatoria.

En ese contexto, este lunes desde las directivas del Partido Socialista (PS) y del Frente Amplio (FA) fijaron postura. Lejos de marcar una diferencia, justificaron la conducta de los comunistas.

En entrevista con radio Infinita, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, planteó que el llamado contenido en el informe “responde a una política que es común en el PC, que es parte de su forma de actuar, que es la movilización. Son fechas que son emblemáticas (...)”.

Ante el revuelo que causó el informe, la también senador por el Maule dijo: “He leído como que hay intentos casi desestabilizadores producto de eso, entonces yo creo que las lecturas son las complejas. En el llamado en sí (...) en ninguna parte hablan de intento de desestabilizar, simplemente de movilización. La movilización pacífica está consagrada en la Constitución”.

La timonel concluyó: “Nuestra propuesta o nuestra decisión política es ser muy observantes del gobierno (de Kast), para defender los derechos conquistados, de las mujeres, de los trabajadores y todos los demás (...). Vamos a ser una oposición dialogante, constructiva, pero una oposición vigilante”.

En tanto, en conversación con radio ADN, el secretario general del FA, Andrés Couble, sostuvo que “lo que dice ahí (en el informe) es que vamos a estar, y nosotros como FA también, en conexión con el mundo social. Eso es algo que nos define desde la izquierda, nos define desde la forma que creemos que hay que hacer política y eso lo vamos a seguir haciendo, lo hicimos dentro del gobierno y también lo vamos a hacer en la oposición”.

Consultado sobre si el llamado a la movilización sería un intento de desestabilización, Couble agregó: “Yo creo que esas acusaciones son muy pasadas respecto a lo que se ha dicho”. En ese sentido, argumentó que “marchamos para el 1 de mayo, para los 8M, para la romería previa al 11 de septiembre y eso no era ni de cerca que quisiéramos desestabilizar a nuestro propio gobierno”.

La postura de ambos dirigentes, sin embargo, no es compartida por toda la alianza.

El jefe de bancada de los senadores socialistas, Juan Luis Castro, afirmó ayer que “la declaración del PC toma la movilización social como un método, como una estrategia de lucha de la oposición (...). Anticiparse a dos meses de que asuma un nuevo gobierno y ya instalar esto como una forma de acción política es improcedente. Allá ellos. Por algo quienes también somos de izquierda, pero no comunistas, no vamos a comulgar con ese tipo de estrategia”.

“Me parece que estar llamando a movilizaciones masivas, cuando el gobierno próximo todavía ni siquiera empieza, es de una imprudencia e irresponsabilidad mayúscula (...). Nosotros, desde el PPD, hemos definido que vamos a hacer una oposición responsable y constructiva. El PC está intentando delinear algo distinto, que desde mi perspectiva es una oposición irresponsable y destructiva”, dijo el fin de semana el expresidente de la Cámara Raúl Soto (PPD).