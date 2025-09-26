Quiénes son los candidatos al Senado por la región de Arica y Parinacota
Son doce candidatos que se disputarán los dos cupos que entrega la circunscripción.
Son dos los escaños al Senado que entrega la circunscripción perteneciente a la región de Arica y Parinacota.
Hoy la distribución es un escaño para el oficialismo y otro para la oposición.
Los actuales senadores son José Miguel Insulza (PS), quien buscará seguir en el Senado, pero por la Región de Valparaíso y José Durana (UDI) quien buscará la reelección por la misma circunscripción.
Candidatos destacados
Además de Durana, por la lista Chile Grande y Unido, postulan el actual diputado Enrique Lee del Distrito N.º 1 (Arica, Camarones, General Lagos y Putre) quien va por un cupo Demócratas y Sandra Zapata (IND. RN).
En tanto, el oficialismo lleva una lista que la componen dos actuales diputados. Por un lado, el líder del Partido Liberal, Vlado Mirosevic y por otro, la figura comunista, Carmen Hertz. Además, se suman en la lista de Unidad por Chile, la independiente en cupo PS Cinthia Vargas, quien es hija del actual alcalde de Arica, Orlando Vargas.
A esto se suma en la lista Verdes, Regionalistas y Humanistas, Mauricio Paredes (FRVS).
A ellos se suman a los candidatos: Irene Mamani (PNL) en la lista Cambio por Chile; Friedrich Renard, del Partido de la Gente; Claudio Ojeda (PH) y Andrea Chellew (PH) del bloque Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista.
Todos los candidatos
- Mauricio Paredes Escanilla (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Cinthia Vargas Morales (IND. PS), Unidad por Chile
- Vlado Mirosevic Verdugo (PL), Unidad por Chile
- Carmen Hertz Cádiz (PC), Unidad por Chile
- Claudio Ojeda Murillo (PH), Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista
- Andrea Chellew Stambuk (PH) Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista
- Fernando Alex Fenández Barraza (POP), Partido Popular
- Friedrich Renard Mencía Poconi (PDG), Partido de la Gente
- José Miguel Durana Semir (UDI), Chile Grande y Unido
- Enrique Segundo Lee Flores (IND. DEM), Chile Grande y Unido
- Sandra Cecilia Zapata Velásquez (IND. RN), Chile Grande y Unido
- Irene Mamani Lovera (PNL), Cambio por Chile
