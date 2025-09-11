Ramírez critica el desempeño de Kast en debate: “No supo contestar la pregunta que le hizo Matthei sobre los recortes fiscales”

La mañana de este jueves los candidatos y los partidos sacan cuentas tras el primer debate presidencial televisado que dejó duros emplazamientos a Jeannette Jara y algunos momentos de tensión.

Así, el timonel de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guilermo Ramírez, destacó el desempeño de Evelyn Matthei y aseguró que no fue “el mejor debate” del republicano José Antonio Kast.

“No brilló para nada. Creo que a ratos se le veía nervioso, además estaba muy tenso, de repente miraba al público y uno lo veía al tiro sonreír, como si alguien le dijera desde el público sonríe” precisó.

En conversación con radio Universo, el gremialista recordó cuando Matthei exigió a Kast dar explicaciones por los 6 mil millones de dólares que prometió en recorte fiscal. “¿Vas a cortar beneficios sociales o no?“, increpó la candidata.

Ante esto, Ramírez señaló: “No supo contestar la pregunta que le hizo Matthei. Para nuestro sector es una pregunta fundamental, al final tiene que ver con cómo vamos a hacer para que el Estado se achique, o sea, es un tema central para la gente de nuestro sector. Él se podría haber lucido, podría haber contestado cómo empieza a achicar el Estado y es una gran pregunta para alguien de derecha, pero creo que en vez de aprovecharla se enredó, no contestó. Al final no fue su mejor noche”.

Pese a sus dardos al rendimiento de Kast, el presidente de la UDI calificó a Franco Parisi como el peor de los abanderados, especialmente por su ataque a la exalcaldesa, a quien acusó de “traicionar” a Sebastián Piñera y Augusto Pinochet.

“Fue el único de los ocho participantes que en vez de preguntar hace un ataque y aprovecha ese momento para un ataque directo, Parisi fue lejos el peor de los ocho candidatos“, zanjó.