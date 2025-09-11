SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Ramírez critica el desempeño de Kast en debate: “No supo contestar la pregunta que le hizo Matthei sobre los recortes fiscales”

Evelyn Matthei interpeló a Kast para que transparente cuáles son las áreas que se verán afectadas por los 6 mil millones de dólares de recorte fiscal.

Shelmmy CarvajalPor 
Shelmmy Carvajal
Diego Martin

La mañana de este jueves los candidatos y los partidos sacan cuentas tras el primer debate presidencial televisado que dejó duros emplazamientos a Jeannette Jara y algunos momentos de tensión.

Así, el timonel de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guilermo Ramírez, destacó el desempeño de Evelyn Matthei y aseguró que no fue “el mejor debate” del republicano José Antonio Kast.

“No brilló para nada. Creo que a ratos se le veía nervioso, además estaba muy tenso, de repente miraba al público y uno lo veía al tiro sonreír, como si alguien le dijera desde el público sonríe” precisó.

En conversación con radio Universo, el gremialista recordó cuando Matthei exigió a Kast dar explicaciones por los 6 mil millones de dólares que prometió en recorte fiscal. “¿Vas a cortar beneficios sociales o no?“, increpó la candidata.

Ante esto, Ramírez señaló: “No supo contestar la pregunta que le hizo Matthei. Para nuestro sector es una pregunta fundamental, al final tiene que ver con cómo vamos a hacer para que el Estado se achique, o sea, es un tema central para la gente de nuestro sector. Él se podría haber lucido, podría haber contestado cómo empieza a achicar el Estado y es una gran pregunta para alguien de derecha, pero creo que en vez de aprovecharla se enredó, no contestó. Al final no fue su mejor noche”.

Pese a sus dardos al rendimiento de Kast, el presidente de la UDI calificó a Franco Parisi como el peor de los abanderados, especialmente por su ataque a la exalcaldesa, a quien acusó de “traicionar” a Sebastián Piñera y Augusto Pinochet.

“Fue el único de los ocho participantes que en vez de preguntar hace un ataque y aprovecha ese momento para un ataque directo, Parisi fue lejos el peor de los ocho candidatos“, zanjó.

Más sobre:Evelyn MattheiUDIChile Vamos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El Kremlin no ve “nada nuevo” en las críticas de Polonia tras la entrada de drones

Vlado Mirosevic por proyecto de ley de eutanasia: “La sociedad chilena ya zanjó esta discusión hace mucho rato”

“Destacó por sobre todos los demás”: el positivo balance de Galilea sobre la participación de Matthei en debate presidencial

Primer ministro de Reino Unido destituye al embajador británico en Washington por sus vínculos con Epstein

Crece expectativa de contratación para el último trimestre en Chile, según estudio

Zelenski recalca que “la mejor respuesta” a la incursión de drones en Polonia son sanciones “contundentes”

Lo más leído

1.
Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

2.
El comentario de Kast sobre Jara en la antesala del debate presidencial

El comentario de Kast sobre Jara en la antesala del debate presidencial

3.
Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

4.
Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

5.
Tras revés de primera instancia: Jackson presentará recurso para revertir rechazo a su demanda contra diputados UDI

Tras revés de primera instancia: Jackson presentará recurso para revertir rechazo a su demanda contra diputados UDI

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Por Alejandro Jofré
Qué está pasando en Nepal: protestantes incendiaron edificios públicos y quemaron a la esposa de un exministro

Qué está pasando en Nepal: protestantes incendiaron edificios públicos y quemaron a la esposa de un exministro

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar

Servicios

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Aguinaldo de Fiestas Patrias: esta es la fecha de pago para trabajadores del sector público

Aguinaldo de Fiestas Patrias: esta es la fecha de pago para trabajadores del sector público

Ramírez critica el desempeño de Kast en debate: “No supo contestar la pregunta que le hizo Matthei sobre los recortes fiscales”
Chile

Ramírez critica el desempeño de Kast en debate: “No supo contestar la pregunta que le hizo Matthei sobre los recortes fiscales”

Vlado Mirosevic por proyecto de ley de eutanasia: “La sociedad chilena ya zanjó esta discusión hace mucho rato”

“Destacó por sobre todos los demás”: el positivo balance de Galilea sobre la participación de Matthei en debate presidencial

Crece expectativa de contratación para el último trimestre en Chile, según estudio
Negocios

Crece expectativa de contratación para el último trimestre en Chile, según estudio

Parisi y Kaiser afirman que el salario mínimo ha generado desempleo: verdadero ✅

Nestlé presenta querella por uso de marca Trencito en venta ilegal de medicamentos y sustancias ilícitas en Facebook

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello
Tendencias

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

Adelantan el pronóstico en Santiago para Fiestas Patrias: ¿podría caer lluvia?

El inédito formato de repechaje que deberá jugar Bolivia para meterse en el Mundial 2026
El Deportivo

El inédito formato de repechaje que deberá jugar Bolivia para meterse en el Mundial 2026

En Brasil destrozan a Carlo Ancelotti: “Su legado tiene más deudas que ganancias”

Con un abrazo de por medio: qué le dijo Marcelo Bielsa a Nicolás Córdova tras el empate de la Roja ante Uruguay

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025
Finde

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

Una mujer capturada y unos indígenas degollados: la historia de la destrucción de Santiago un 11 de septiembre
Cultura y entretención

Una mujer capturada y unos indígenas degollados: la historia de la destrucción de Santiago un 11 de septiembre

El cancionero de una tragedia: las composiciones inspiradas en el 11 de septiembre de 1973

Fito Páez explota contra el público peruano en show en Lima: “Esto parece un cementerio” y “a ver si despertamos”

El Kremlin no ve “nada nuevo” en las críticas de Polonia tras la entrada de drones
Mundo

El Kremlin no ve “nada nuevo” en las críticas de Polonia tras la entrada de drones

Primer ministro de Reino Unido destituye al embajador británico en Washington por sus vínculos con Epstein

Zelenski recalca que “la mejor respuesta” a la incursión de drones en Polonia son sanciones “contundentes”

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté
Paula

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad