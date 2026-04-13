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    Política

    Ramírez (UDI) llama al Ejecutivo a desarrollar instructivo de las actividades de Kast en La Moneda tras requerimiento en Contraloría

    La polémica surgió tras la denuncia de los parlamentarios socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, que denunciaron la comida del presidente con excompañeros de la universidad desarrollada en la casa de gobierno.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Ramírez llama al Ejecutivo a desarrollar instructivo de las actividades de Kast en La Moneda tras requerimiento en Contraloría MARIO TELLEZ

    El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, abordó tras participar del comité político ampliado durante este lunes la polémica comida de José Antonio Kast junto a excompañeros de universidad en La Moneda.

    La denuncia surgió por parte del diputado Daniel Manouchehri y la senadora Daniella Cicardini, quienes solicitaron a Contraloría referirse a esta situación para esclarecer si la actividad social -de carácter privado-fue realizada o no con recursos estatales.

    Yo creo que aquí tiene que haber una línea clara respecto a las actividades del Presidente, actividades personales y actividades en cuanto al presidente de la República. No hay que olvidar que el Presidente vive en La Moneda. Y por lo tanto, si vienen a verlo sus hijos y vinieran a comer con él, hay que tener claro qué salón van a ocupar y cuáles son las reglas para que no se utilicen fondos públicos”, comenzó señalando el diputado gremialista.

    De inmediato, Ramírez señaló que espera que en adelante el Ejecutivo establezca algún tipo de decreto o normativa, “de tal manera de que no queden dudas respecto de cómo se realizarán acá actividades que sean personales del Presidente y cómo se realizan aquellas que no son personales, sino que son más bien en razón de su trabajo”.

    Por otro lado, respecto a la respuesta sobre este tema entregada por la vocera de gobierno Mara Sedini, quien señaló que van a "responder en tiempo y forma como corresponde, dando todos los antecedentes necesarios para responder a lo que se requiera y se nos pregunte", Ramírez aseguró que “La Moneda va a responder hoy día”.

    MARIO TELLEZ

    Probablemente están recabando información las personas que han sido preguntadas y que probablemente no la tenían al momento de la pregunta. Paciencia, esto es una noticia nueva y yo creo que los ministros correspondientes van a dar respuesta”, agregó.

    Tras ello, reiteró el punto de que La Moneda debería desarrollar una normativa o instructivo que define el funcionamiento frente a este tipo de actividades.

    “Insisto, nadie podría recriminarle al Presidente que algún día a la semana vengan sus hijos a verlo y comer acá. El tema es cómo se hace eso y yo creo que sobre esto tiene que haber algo escrito, alguna normativa o instructivo que deje perfectamente claro y tranquilo a todo el mundo para que aquí no se haga mal uso de los recursos públicos”, concluyó el líder de la UDI.

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    Más sobre:La MonedaGuillermo RamírezUDIMara SediniJosé Antonio Kast

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