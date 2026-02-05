“Razones personales”: las explicaciones de La Moneda para suspender la gira de Boric a Magallanes

La mañana de este jueves, el Presidente Gabriel Boric regresó anticipadamente a Santiago tras una actividad en Puerto Ibáñez en la Región de Aysén. Lo hizo un día antes de lo previsto y luego de que Presidencia informara el miércoles en la noche que se cancelaría la visita que tenía planificada este viernes a la Región de Magallanes.

Razones personales y de salud: esa fue la explicación que entregó Presidencia ante las consultas acerca de los motivos para cancelar la última parte de la gira del Jefe de Estado por el extremo sur del país, la cual había comenzado este martes.

Antes del retorno a Santiago, el Presidente llegó a la comuna de Río Ibáñez para firmar el Plan Nacional de Desarrollo para Zonas Extremas de la Región de Aysén y promulgar la Ley General de Servicios Eléctricos.

Ahí el mandatario se refirió al despliegue de su gobierno ante los incendios e hizo un mea culpa por la lentitud en la entrega de viviendas de emergencia. (ver nota relacionada)

Hasta el cierre esta edición no estaba informada la nueva fecha del viaje del mandatario a la Región de Magallanes.