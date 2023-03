Rechazo en oposicion a exclusión de capítulo sobre las FF.AA en índice preparado por Comisión Experta para anteproyecto constitucional

La tarde de este miércoles, el pleno de la Comisión Experta que trabaja en un anteproyecto constitucional, votó su estructura o índice de capítulos, lo que dejó fuera un capítulo especial para la regulación de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, lo que significó el rechazo de partidos de la oposición, como Renovación Nacional y Republicano.

La indicación que fue presentada en la instancia por los comisionados de oposición, buscaba un capítulo específico para las instituciones castrenses y otras, tal como ocurre en la Constitución actualmente vigente. Sin embargo, la indicación contó con 13 votos -de 24-: entre ellos los 12 expertos de la oposición y el de la comisionada de la DC Paz Anastasiadis.

A raíz de ello, desde Renovación Nacional (RN) manifestaron que lamentan la decisión del organismo, ya que la votación de los comisionados afines al gobierno “resulta incomprensible en momentos donde se señala un compromiso irrestricto con las Fuerzas Armadas y del Orden. Queda de manifiesto una vez más, la inconsistencia del oficialismo la cual en este caso no afectó solamente al Frente Amplio y al Partido Comunista, sino también a los representantes del Socialismo Democrático”.

En esa línea manifestaron frente a los argumentos que señalan que los temas de seguridad en los textos constitucionales de 1833 y 1925 están dentro del Poder Ejecutivo, que el texto que prepara la Comisión Experta “debe dar cuenta de los énfasis y prioridades ciudadanas, de manera de responder a los anhelos al tiempo de su discusión y dictación”.

“Es más -recalcan- la propuesta constitucional de la expresidenta Bachelet contenía un título especial en este tema. Por lo mismo, es lamentable constatar que el Socialismo Democrático no está siendo capaz de sobreponerse a los vetos de los sectores de izquierda en este vital tema”, afirmaron desde la colectividad dirigida por el senador Francisco Chahuán.

Por último, aseguraron desde la tienda de Antonio Varas que “trabajaremos incansablemente para que todas las instituciones asociadas a la defensa nacional, al resguardo del orden público y al combate del crimen queden muy protegidas constitucionalmente, de manera que los chilenos puedan materializar su legítimo derecho a vivir en una comunidad libre de violencia, narcotráfico, terrorismo y criminalidad”.

En tanto, desde Republicanos, aseguraron que rechazan “la decisión del pleno de la Comisión de Expertos de esta segunda Convención Constitucional de excluir a las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad como un capítulo en el anteproyecto de Constitución que están elaborando”.

“Conscientes que la defensa y seguridad es un rol primario del Estado, de la labor histórica de nuestras Fuerzas Armadas y Policías y en momentos en que nuestro país demanda una mayor seguridad, apoyo y respaldo tanto a Carabineros de Chile como también a las Fuerzas Armadas que se encuentran resguardando todo nuestro territorio y también nuestras fronteras, lejos de disminuir el rango constitucional, lo que se requiere urgentemente es reforzar el apoyo, aumentar las atribuciones y asegurar el ejercicio de sus funciones con toda la fuerza constitucional y legal posible para que puedan hacer frente a la grave crisis de delincuencia, terrorismo y narcotráfico que hoy enfrenta nuestro país”, afirmaron desde el conglomerado de derecha.

En la misma línea, el diputado de la UDI por La Araucanía, Henry Leal, aseguró que lamenta la decisión que tomaron los comisionados y llamó a los designados desde el Socialismo Democrático a no ser “absorbidos” por los consejeros del FA y PC.

“Una Constitución debe recoger la realidad del país del momento que se dictan sus normas y hoy para los chilenos, para nuestro país, es fundamental el tema de la seguridad y el resguardo de nuestras fronteras, por eso es incomprensible que no quede un capítulo expreso para regular a las Fuerzas Armadas y de Orden”, afirmó el diputado Leal a La Tercera.

“Espero que los expertos designados por el Socialismo Democrático no sean absorbidos por los consejeros de más extrema izquierda, del FA y PC. Espero que no se repita la misma historia de la Convención Constitucional de que sean tironeados y no tengan la capacidad de ver lo que el sentido común y la mayoría de los chilenos quieren que se establezca en la Constitución y en la ley”, señaló el legislador.