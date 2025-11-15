“Recordamos al Presidente Piñera”: el encuentro entre Evelyn Matthei y Cecilia Morel a horas de las elecciones

Este sábado, la candidata presidencial Evelyn Matthei tuvo un encuentro con la ex primera dama Cecilia Morel y Cecilia Piñera Morel.

En la instancia, la candidata comentó que “no hay nada más lindo que el día antes de la votación estar con Cecilia Morel de Piñera y con Cecilia Piñera Morel. Amigos que son de toda la vida, con los cuales hemos tenido altos y bajos. Pero que básicamente hay un cariño profundo, verdadero, sincero y un cariño además por Chile que nos une muchísimo”.

“Hoy recordamos al Presidente Piñera que siempre nos alegraba, siempre buena onda y siempre pensando en Chile y no puedo agradecer más todo lo que ha hecho la familia Piñera Morel por esta candidatura, por mí, me han acompañado, han sido generosos en todo sentido y yo solamente les agradecido a ellas dos y a toda la familia ha sido espectacular y además nos reímos harto conversamos harto”, recalcó.

Santiago 15 de noviembre 2025 Evelyn Matthei sostiene un encuentro con la exprimera dama Cecilia Morel en la comuna de vitacura. Javier Torres/Aton Chile Javier Torres/Aton Chile

Por su lado, Cecilia Morel comentó que “nosotras somos amigas. Tenemos como dice Evelyn una larga trayectoria y lo importante hoy día es acompañarla porque se ha sacado la mugre trabajando, creo que ella demuestra ese compromiso con Chile, esa capacidad de trabajo que me recuerda a Sebastián y toda la experiencia y todo lo que ha entregado este país”.

“El voto tiene que ser libre, secreto e informado. Es muy importante, conocer a la persona. Porque los programas obviamente que son importantes, pero hay que tener en cuenta la capacidad de la persona y de los equipos para llevarlo adelante. Y en eso la trayectoria de Evelyn todos la conocen. Se ha entregado por completo a este país a través de ser diputada, senadora, alcaldesa . Tiene una formación de excelencia. Entonces, realmente eso es muy importante a tener en cuenta”, declaró la ex primera dama.

Agregó que “espero que mañana todos los candidatos estén en el comando de Evelyn celebrando el triunfo y la unidad de la derecha”.

Matthei: “Vamos a pasar a segunda vuelta”

Consultada sobre las horas previas a la elección, Matthei subrayó que “hay mucha alegría a todas partes donde voy. Se me acerca mucha gente, se sacan fotos, hay muy buena onda. Todas las personas que han andado también en las ferias me cuentan que hay cero rechazo a nuestra candidatura. Así que tengo mucha tranquilidad que nos va a ir realmente bien mañana y que vamos a pasar a segunda vuelta”.

“He tenido esa tranquilidad hace ya más o menos un mes y medio y creo que así va a ser. Y obviamente que lo que nos interesa es reconstruir Chile. Tenemos que preocuparnos muy fuertemente en el tema de la delincuencia está desatado. Es algo que no podemos seguir permitiendo”, enfatizó.

“Y en ese sentido tengo mucha experiencia en materia de seguridad, en materia de orden, en materia de liderar equipos y además tengo lejos los mejores equipos de cualquier otro candidato en seguridad. También, obviamente, que en economía tenemos que volver a crecer, tenemos que generar empleo, el desempleo está demasiado alto, lo están sufriendo mucho los jóvenes, más del 20% de desempleo entre los jóvenes. Hay una frustración ahí, hay una pena, hay una rabia, que uno tiene que hacerse cargo”, declaró la candidata.

Sumó que “las mujeres también están con muy alta cesantía y para qué hablar los que tienen o tenemos más de 50 años, que si pierden el trabajo sencillamente no encuentran otro. Así que eso es algo que hicimos con el Presidente Piñera, crear un millón de empleos. Yo estuve ahí, fui su ministra de trabajo y juntos hicimos ahí realmente maravillas por Chile”.

También explicó que “en salud, las listas de espera no son aceptables. En educación, tenemos que crear muchos liceos técnicos profesionales de excelencia. Pero también tenemos que lograr que todos nuestros niños aprendan a leer en primero básico. Eso es como lo fundamental”.