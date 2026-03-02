Reforma al sistema político: Ejecutivo ingresa indicación transitoria para permitir fusión de partidos en disolución

Esta jornada, el Ejecutivo y la comisión de Gobierno Interior de la Cámara acercaron posiciones en el marco de la discusión de la reforma al sistema político y acordaron citar este martes a la instancia para dar discusión inmediata y votar hasta total despacho el proyecto.

En este marco, el gobierno ingresó una indicación transitoria para flexibilizar criterios y permitir la fusión de partidos políticos en disolución con colectividades políticas vigentes.

Esto, luego de que en febrero el Servicio Electoral (Servel) ordenara la disolución de 13 partidos políticos tras elecciones de diputados 2025, incluyendo a los partidos Radical, Evolución Política, Federación Regionalista Verde Social, Social Cristiano y Demócratas.

Tras la sesión de esta jornada, a la que asistió la ministra Secretaria General de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos, el presidente de la comisión, Rubén Oyarzo (Partido Radical), recordó que el proyecto de ley “busca primero poner mayores trabas a la formación de partidos políticos, pero se baja a un 3%”.

Además, destacó que “el Gobierno presenta una indicación transitoria que busca la fusión de partidos políticos que tengan representación parlamentaria pero que están en disolución -porque no lograron los cuatro parlamentarios o el 5%- con partidos políticos vigentes y que cumplen una de cada alternativa”.

“Esto va a ser una indicación transitoria excepcional y que, a nuestro juicio, logramos la representación política que hay en el parlamento. Creemos que va en la línea correcta, y vamos a tramitar mañana (martes) hasta total despacho en la Comisión de Gobierno Interior”, agregó.

Consultado respecto a la discusión sobre si se trata de fusionar o absorber partidos, el diputado indicó que “el poder fusionarse los partidos habla sobre que se fusionan los militantes, los bienes, el patrimonio, y también un reglamento que cumplir ante el Servel. Debe haber un congreso nacional de los partidos, un notario o un ministro de fe de parte del Servel para ver el proceso. Eso es la fusión de partidos, es distinto de absorber a un partido u otro. Entonces, el partido que se fusiona se traspasa con todo, como corresponde”.