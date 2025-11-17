Logran escaños por el distrito 10 Gonzalo Winter (FA), Francisco Orrego (RN) y Jorge Alessandri (UDI)

Uno de los distritos de alta relevancia en la Región Metropolitana es el 10, que agrupa las comunas de Ñuñoa, Providencia, Santiago, Macul, San Joaquín y La Granja.

Ahí, con varios candidatos reconocidos las diversas coaliciones buscaban hacerse con uno de los ocho escaños a la Cámara de Diputados.

Y en este marco, con 2.300 mesas escrutadas, correspondiente al 85,47%, el Servicio Electoral (Servel) daba como primera mayoría a Gonzalo Winter (FA), con 79.440 votos, lo que corresponde a un 14,43% de las preferencias.

Más atrás, aparecían dos cartas del pacto Chile Grande y Unido: Francisco Orrego (RN), con 9,40% de los sufragios, y Jorge Alessandri (UDI), con 8,96%.

Asimismo, con esta votación también están resultando electos, hasta el momento, José Antonio Kast Adriasola (REP), Hans Morowski (PNL), Irací Hassler (PC) Lorena Fries (FA) y Emilia Schneider (FA).

La pelea por el distrito

La disputa era clave y entre los nombres de la oposición destacaban Jorge Alessandri (UDI), María Luisa Cordero (RN), Francisco Orrego (RN), Gino Lorenzini (IND), Hans Marowski (PNL) y José Antonio Kast Adriasola (REP), hijo del candidato presidencial José Antonio Kast.

A su vez, desde el oficialismo postulaba el excandidato presidencial Gonzalo Winter, Emilia Schneider y Lorena Fries -todos del FA-; desde el PC corrían la ex alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, y Alejandra Placencia. Por el PPD postulaban la exministra Helia Molinay el secretario general de la tienda, José Toro, a los que se sumaba Luis Mariano Rendón (AH).