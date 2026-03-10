Relevando la labor del Senado en el estallido social y con llamados a cuidar la democracia: senadores salientes se despiden de la Cámara Alta

Los parlamentarios que dejan sus cargos este miércoles 11 de marzo realizaron un discurso final para relevar su paso por el Senado, tras lo cual recibieron un reconocimiento.

Ad portas del inicio del nuevo ciclo parlamentario, los senadores que culminan este miércoles 11 de marzo su periodo se tomaron la sesión de este martes de la Cámara Alta para realizar sus discursos de despedida, tras lo cual recibieron un reconocimiento.

Varios de ellos dijeron adiós al Senado con más de un periodo a cuestas, como la senadora Ximena Rincón (Demócratas), quien luego de tres periodos en la Cámara Alta -interrumpidos para ejercer como ministra de Michelle Bachelt- asumirá como ministra de Energía de José Antonio Kast.

Este listado también lo componen, entre otros, parlamentarios como Francisco Chahuán (RN), con 20 años en el Congreso -un periodo como diputado y dos como senador-, Juan Antonio Coloma (UDI), quien suma casi cuatro décadas en la sede legislativa, con tres periodos como diputado desde 1989 y otros tres como senador desde 2001.

Otros nombres destacados, por su larga trayectoria política tanto en el Congreso como en el Ejecutivo son Ricardo Lagos Weber (PPD), actual vicepresidente del Senado y parlamentario desde 2010, y José Miguel Insulza, exministro y exsecretario general de la OEA, que no logró ser electo tras un periodo en la Cámara Alta.

Los discursos

Al inicio, la presidenta del Senado, Ximena Rincón, tras unas palabras de agradecimiento, lamentó que el actual gobierno no haya priorizado, a su juicio, el proyecto que busca la segregación de cárceles. También, manifestó que apoyar la opción Rechazo del plebiscito constitucional de 2022 “tuvo un alto costo político y personal, que hasta hace poco tiempo he seguido pagando”.

“Desde mañana cumpliré una nueva misión, servir al país como ministra de Energía. En este nuevo rol procuraré poner todo de mí para seguir en conexión con la ciudadanía, representar sus anhelos y proponer políticas públicas responsables y en directo beneficio de cada uno de ellos. También desde mi nueva labor seguiré en diálogo con todos los poderes del Estado, por lo tanto, nos seguiremos viendo", dijo para luego agradecer al presidente electo.

Por su parte, la senadora Carmen Gloria Aravena, exmilitante de Republicanos, hizo alusión en uno de los pasajes de su discurso a la Comisión para la Paz y el Entendimiento, cuyas propuestas apoyó y que significaron un punto de quiebre con el partido de Kast. “Los costos han sido muchos y múltiples, pero los principios no se transan, y menos cuando está en juego el bienestar de tres regiones de Chile”, dijo. El senador Juan Castro (PSC) lamentó, por su lado, que “la ideología sea más fuerte que el sentido común”.

A su turno, el senador Francisco Chahuán (RN) destacó las iniciativas que impulsó en su periodo legislativo e instó a cuidar la institucionalidad y la democracia. “El mejor tiempo de Chile es el que está por venir y para eso se requiere que este propio Parlamento cuide su institucionalidad, que seamos capaces de cuidar nuestro debate parlamentario, nunca a las personas, solo a las ideas”.

“Si somos capaces de entendernos que la unidad se construye desde la diversidad, del respeto a las ideas del otro y que somos capaces de justamente construir colectivamente una verdad entre todos. Ese es el gran desafío: el diálogo, fortalecer la democracia en tiempos en que la polarización hace correr riesgo a nuestra propia democracia”, remarcó.

Aludiendo a sus 36 años en el Congreso,en tanto, Juan Antonio Coloma hizo ver que cuando inició su labor legislativa “se debatía mirando a los ojos con más pausa, con más tiempo, con más argumentos, con más vocación de convencer y sin temor a coincidir. En ese sentido, creo que es clave recuperar la conversación democrática”.

Luego, rememoró el asesinato de Jaime Guzmán, uno de los fundadores de la UDI, a propósito de que uno de los autores intelectuales de su muerte Galvarino Apablaza, está próximo a ser extraditado. “Muestra que nunca la violencia nunca puede tener parte en la vida política de un país. Con todo la seguridad, yo no estaría aquí si no hubiera conocido a Jaime”, dijo.

Tras esto, el senador Rodrigo Galilea (RN), quien mantuvo su escaño por un período de ocho años, relevó que concentró su labor legislativa en contribuir a acuerdos para sacar adelante temas importantes, como el Código de Aguas y la Reforma Previsional. “Ese clima es el que a mí siempre me gusta destacar y que hay que preservar en el Senado”, afirmó.

Asimismo, recordó que en sus períodos “se vivió la crisis política, social y de violencia más grande desde la vuelta a la democracia y, en ese entorno, este Senado siempre supo salir adelante”, con "el único camino posible en el que en el fondo le dejamos la última palabra al pueblo de Chile para decidir cómo seguíamos”, destacó.

Luego, fue el turno de José García Ruminot (RN), actual representante de La Araucanía, quien llegó al Parlamento en 1990 como diputado. “Después de 36 años, cierro mi etapa como parlamentario, una etapa que ha marcado profundamente mi vida y en la cual pude confirmar día a día mi compromiso con el servicio público, poniendo lo mejor de mí para que construyamos un mejor país”.

Respecto de la labor que deja este miércoles, García Ruminot relevó que pese que se registraron diferencias entre los parlamentarios, siempre se buscó el diálogo. “Estoy seguro que ese respeto, esa voluntad, esa disposición siempre a conversar va a permanecer para los tiempos que vienen”, aseguró.

Finalmente, se refirió a su nuevo desafío: “Hoy cierro esta etapa con orgullo para asumir otro desafío. A partir de mañana miércoles me convierto en el ministro Secretario General de la Presidencia del gobierno del presidente José Antonio Kast. Asumo esta tarea con humildad”.

Tras cartón, fue el turno de José Miguel Insulza, quien recordó que la primera vez que asistió al Senado fue en 1967, donde lo recibió el entonces parlamentario Salvador Allende.

Rememoró que en ese entonces, pese a haber dificultades, notó un buen clima de diálogo. “Es lo mismo que he sentido desde que llegué acá hace ya ocho años atrás. La misma posibilidad, la misma capacidad de diálogo, más allá de los conflictos que el país vive”, sostuvo.

A su turno, el senador Ricardo Lagos Webber (PPD), ocupó su intervención el actuar del gobierno de Boric en materia internacional, a pesar de las críticas de la oposición. “Estuvimos a un punto hace no poco, de desviarnos de lo que ha sido nuestra trayectoria internacional. La política exterior de Chile no es un cuento, son embajadores solamente. De ahí, detrás de eso, hay una propuesta, una mirada valórica de cómo queremos la gobernanza global”.

“Y esa mirada es la que en un momento quedó entredicho. Se habló de legitimar nuestra política comercial, nuestra inserción en el mundo. Bueno, afortunadamente eso fue derrotado a los seis meses”, relevó.

En este mismo marco, indicó la necesidad de respaldar el sistema multilateral, por lo que respaldó el nombre de Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU.

También realizó su despedida el senador Jaime Quintana (PPD), quien también hizo énfasis en la labor del Senado en la construcción de acuerdos.

“Ha sido históricamente el espacio donde se decantan los acuerdos”, indicó el parlamentario, quien fustigó el intento de eliminar la Cámara Alta en el marco del primer proceso constitucional.

En este sentido, relevó la labor de la mesa que él mismo presidió en la Cámara Alta durante 2019 y 2020, durante el inicio del estallido social. “Desde esa posición (...) intentamos poner siempre en el centro la democracia, desplegando todas las instancias de diálogo que fueran necesarias para, para aún con todas las diferencias, mantener a flote la institucionalidad”.

El presidente del PPD, además, sostuvo que espera que, al retornar las fuerzas progresistas a la oposición desde este miércoles con la asunción de Kast, “no caigamos en los mismas errores de las veces pasadas, porque se puede ser oposición firme y constructiva a la vez, que es lo que el país demanda”.