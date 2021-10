René Jofré: “La única que podría amagar el triunfo de Boric en la segunda vuelta es Yasna Provoste”

“Este mes se verá de qué madera están hechos los líderes. Gabriel Boric sabe que debe empezar a hablar en un lenguaje menos radical, y José Antonio Kast con uno más moderado, ¿pero serán creíbles? En cambio, Yasna tiene un posicionamiento natural al medio, es un antídoto frente a la polarización”, sostiene René Jofré, integrante del equipo estratégico de comunicaciones de la candidata de Nuevo Pacto Social.

Jofré explica que cuando un 20% de los electores no ha decidido su voto, este último mes será crucial para las campañas presidenciales, y cada tramo de esta carrera entre despliegue territorial, palomas, franjas, banderazos, debates, puede ser decisivo. Cree que la senadora DC por Atacama puede llegar a La Moneda. Claro que primero debe pasar a segunda vuelta y por ello este domingo, Provoste emprendió la segunda fase de su campaña con el relanzamiento del programa sumando nuevas medidas con énfasis en seguridad ciudadana y económica.

“Nuestra idea es salir a poner nuestras propuestas sobre la mesa, ser muy responsables con las cifras, que las medidas sean financiables, del respeto por los tratados comerciales”, sintetiza el analista político históricamente ligado al PPD.

¿Cómo evalúa la primera etapa de la campaña de Provoste?

Es positiva: antes del primer debate la candidata estaba en cuarto lugar (con un 8,5%), y hoy aparece fuertemente en la disputa para pasar a segunda vuelta. Además es muy evidente que la campaña de Sebastián Sichel se está desmoronando, no hay que tener estudios para eso, menos cuando ChileVamos aparece diciendo que en segunda vuelta votarán por Kast, o sea su evaluación es que Sichel ya perdió la carrera.

¿Entonces hay más confianza en pasar a un escenario de segunda vuelta: Boric-Provoste? ¿En qué se enfocarán?

La intención siempre ha sido pasar a segunda vuelta. Vamos a marcar las diferencias con ambos candidatos. Como Kast no está buscando el centro, la diferencia será respecto de la opinión que se tiene con el oficialismo, y mostrar que su seguridad es sólo aparente. Y con Boric si bien hay acuerdos en varios temas, también hay diferencias..

¿En qué temas están las diferencias con Boric?

Una primera diferencia está en su idea de revisar los tratados comerciales, nosotros creemos que ello se hace de manera conjunta y no unilateralmente. Una segunda es el crecimiento económico que para nuestra campaña es una prioridad porque hay problemas de recuperación de empleo y en un tiempo más se acabará el IFE; lo tercero es que queremos incentivar la inversión, y no hacer que se escape, ofreciendo garantías y certezas para atraer inversión. Además en el Nuevo Pacto Social no hay ningún partido que haya planteado un tema con la libertad de expresión. Hay muchas diferencias con Boric, de énfasis, de características, de candidaturas, que se deben expresar, así como hay acuerdos en la evaluación crítica a este gobierno.

¿O sea, esta vez sí van a enfrentarse con Boric?

No vamos a hacer una campaña contra Boric, pero hay que marcar las diferencias con ambos porque con ellos se está disputando.

Pero dijo que con Kast la diferencia era evidente, y con Boric se están disputando la izquierda...

Acá se tiende a confundir diciendo que la izquierda está con Boric. Las encuestas no dicen eso, dicen que una parte mayoritaria está con él –no el 80%–, pero hay un tercio de una izquierda más sensata, que quiere cambios con gradualidad, que está con Yasna. Obviamente la candidatura de Yasna tiene un énfasis en la centroizquierda y obviamente debe establecer una diferencia con Boric, aquellas que he señalado, ¡eso va a salir!

¿En esta lucha fue muy hostil el paso que dio la diputada socialista y nieta de Allende, Maya Fernández al apoyar a Boric?

Nosotros hemos hecho esta evaluación: la Concertación, que es una marca devaluada, fue tan potente que hoy, cuatro de las siete candidaturas tienen un nutrido contingente concertacionista en su interior. La candidatura de Boric está llena de concertacionistas, además de Fernández, están Marcelo Díaz y Gonzalo Martner; también Sichel tiene gente de ese bloque, y ME-O salió de este mundo. Ahora lo de Maya es su opción, la mayoría de los socialistas están con Provoste.

¿Están preocupados de una posible estampida del PS?

No he visto eso. Lo de Maya tuvo un punto mediático importante, pero en términos políticos no noté mucha diferencia entre antes y después. Lo que hemos detectado es que aquellos de la izquierda concertacionista que estaban con Boric, ya se fueron.

¿Por qué está tan seguro?

Se puede ver que el apoyo de Boric, desde las primarias hasta acá, se ha estancado, va holgadamente primero, pero las encuestas muestran que no tiene para dónde crecer. Eso probablemente le alcance para pasar a segunda vuelta, pero su problema es el techo, y por eso el candidato está haciendo el esfuerzo por aparecer más gradualista frente a sus propuestas más radicales, pero eso le está trayendo problemas por la izquierda, y altos dirigentes del PC ya salieron a notificarlo de que el programa se debe cumplir 100%. Por otro lado, el Frente Amplio está aliado con el Colectivo Socialista en la Convención, y con el PC en Apruebo Dignidad (para las elecciones), tiene dos políticas de alianza distintas y uno se pregunta, ¿dónde está verdaderamente el Frente Amplio?

¿Eso le puede traer consecuencias a la hora de que la gente decida?

Esa candidatura está trizada, y los liderazgos se prueban en los momentos más difíciles. ¿Resistirán Kast, Provoste y Boric la última parte de la campaña? Esa es la pregunta.

Boric va liderando…

Si me dice que Boric tiene la primera opción, respondo: por supuesto, no somos ciegos, pero la interrogante es si ganará la elección. Mirando el cuadro, creo que la única que podría amagar el triunfo de Boric en la segunda vuelta es Yasna Provoste, porque le disputa una parte de la izquierda, no lo deja entrar en el centro pese a sus esfuerzos, y puede disputarle los temas porque está por los cambios estructurales, pero no de un día para otro. El último tramo de carrera siempre es lo más difícil, veremos si Boric es capaz de mantener su primer lugar sin que su coalición muestre diferencias importantes.

¿Por qué plantea que tener al PC adentro del Pacto de Boric va a ser un factor disyuntivo cuando el PC fue bastante ordenado cuando gobernó con la Nueva Mayoría (NM)?

Tiene razón en eso. No estoy poniendo el punto en el PC, sino en el aspecto político, y que sus declaraciones de “ojo con el programa” son muy parecidas a lo que la DC hizo con Bachelet cuando dijeron que no habían leído el programa. Eso le puso una presión para ir hacia un lado.

¿Y si lo hace el PC es más preocupante que la DC?

Lo que digo es que el punto programático con la DC en la NM le provocó costos a Bachelet, eso es indudable, hubo división en el gobierno y en la coalición; entonces la presión que pone el PC a Boric es de las mismas características, y también le trae costos porque debe retroceder, tratando de ponerse a un lado y a otro. Ahora si Apruebo Dignidad quiere cambios con gradualidad, ¿cuál es la diferencia con nuestro Pacto? Para eso, mejor quedarse con el original que con la copia.