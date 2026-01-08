¿Repostular o no? Las dudas de Francisco Huenchumilla sobre un nuevo período como presidente de la DC

El martes de esta semana, los diputados electos de la Democracia Cristiana (DC) llegaron al Congreso Nacional para familiarizarse con el edificio que comenzarán a frecuentar a partir del 11 de marzo de este año, cuando comience el nuevo período legislativo.

Como parte del recorrido, pasaron por el Senado. Ahí se encontraron con Francisco Huenchumilla, el presidente de la colectividad, con quien compartieron unos minutos.

Fue en esa conversación que los diputados Héctor Barría y Francisco Camaño, además del diputado electo Patricio Pinilla, hicieron una solicitud al senador por La Araucanía: que, a sus 81 años, repostule a la presidencia de la colectividad.

La respuesta de Huenchumilla, de acuerdo a quienes estuvieron ahí, fue similar a la que ha entregado en otras instancias: que estaría disponible, pero solo si lo acompaña una mesa que avance hacia una misma dirección, con gente dispuesta a trabajar por el partido.

En algo que coinciden quienes han hablado con el senador es que él nunca ha dicho abiertamente que quiere repostular. Por el contrario, ha hecho ver que está cansado. Sobre todo después de la campaña senatorial que le permitió mantener su escaño en la Cámara alta por cuatro años más.

Tanto así, que algunas fuentes del partido aseguran que el senador ha dado señales claras de no querer un nuevo período como timonel.

Por el contrario, hay quienes dicen que el senador ha dejado abierta la puerta. Pero que su condición fundamentalmente es terminar con la lógica de lotes al interior de la colectividad, para lograr instalar una mesa sin grandes disensos.

La DC es un partido que históricamente se ha caracterizado por tener distintas sensibilidades reunidas en corrientes como los colorines, los chascones, los príncipes y los guatones. Sin embargo, a raíz del éxodo de dirigentes que ha experimentado el partido en el último lustro, ese mapa se ha desdibujado.

Entre quienes son partidarios de que Huenchumilla, que cumplirá 82 en marzo, encabece la DC por otros dos años, destacan su rol en la negociación con el oficialismo por la conformación de un pacto electoral. Dicen que él fue determinante para que la colectividad lograra llevar 31 candidatos a la Cámara -solo superados por el Frente Amplio- y escoger a ocho diputados.

El senador asumió la presidencia de la colectividad el 26 de julio de 2025, tras la renuncia al cargo de Alberto Undurraga, quien dio un paso al costado cuando la DC decidió -a contrapelo de su postura- respaldar la candidatura presidencial de Jeannette Jara, del Partido Comunista (PC).