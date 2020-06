¿Responsabilidades políticas?: Sectores de la oposición evalúan acusar constitucionalmente al exministro Jaime Mañalich

“Desde nuestro partido estamos evaluando las acciones penales y políticas para perseguir todas las responsabilidades que este cambio de gabinete no soluciona y que no podemos dejar pasar. Estaremos recabando información, conversando con distintos actores y viendo los mecanismos y tiempos más razonables para emprender estas acciones teniendo en consideración que lo más importante es enfrentar la urgencia sanitaria que estamos viviendo”. Con esas palabras la presidenta de Convergencia Social, Gael Yeomans, reaccionó este medio día a la salida del exministro Jaime Mañalich del Ministerio de Salud.

Los dichos de la parlamentaria reflejan una idea que se ha estado evaluando desde hace algunos días en sectores de la oposición, principalmente en el Frente Amplio, respecto de emprender una eventual acusación constitucional en contra de la ahora exautoridad. La opción cobró fuerza, precisamente, tras el ajuste ministerial.

“Aquí esta mi firma para acusación constitucional a Mañalich por haber mentido al país. Tomar débiles medidas en base a información falsa nos está costando miles de muertes. Piñera sabía, espero que en la Cámara de Diputad@s haya la valentía suficiente #CambioDeGabinete”, afirmó, a su vez, el diputado del Partido Ecologista Verde, Félix González.

Si bien en el sector recalcan que es necesario establecer las responsabilidades políticas, por ejemplo, respecto de las contradicciones en materia de cifras de fallecidos, algunos admiten que este no sería el momento más adecuado para avanzar en una ofensiva de esas características. Con todo, la Constitución Política le permite a la Cámara de Diputados presentar una acusación constitucional en contra de un ministro hasta tres meses después de haber abandonado el cargo. “Hay tiempo”, recalcan en la oposición.

“No descartamos acciones políticas a través del Congreso. Sin embargo hoy nos preocupa de sobremanera la situación de salud de las y los chilenos. En atención a eso, queremos saber cuál será la estrategia tanto del Ministerio de Salud como la disposición del gobierno para suministrar los recursos necesarios para todas las familias chilenas y que, de esa manera, podamos enfrentar de mejor forma esta pandemia”, dijo a este medio el jefe de los diputados socialistas, Luis Rocaffull. Mientras que el integrante de su bancada, Fidel Espinoza, aseguró: "Creo clara y firmemente que el ministro Mañalich debe enfrentar una acusación constitucional en los próximos meses, porque no puede quedar impune todas las irresponsabilidades que cometió y que facilitaron la propagación del virus”.

Desde RD, en tanto, transmiten que es “probable” que termine impulsándose una acusación constitucional contra Mañalich y se encuentran analizando si este es el tiempo adecuado. Mientras que en la Democracia Cristiana, el jefe de los diputados, Daniel Verdessi, señaló que “no lo he conversado con la bancada, pero no me parece que hoy día sea el momento de ver acusaciones constitucionales. Es un tema político postergable”. Y agregó: “La oposición debe tener una actitud de colaboración”.

En la misma línea, su par del PPD, Raúl Soto, llamó a la cautela. “Creo que hay que ser prudentes, las prioridades deben estar puestas en un cambio en la estrategia sanitaria que permita controlar la pandemia”, dijo el parlamentario, agregando que este no es un tema que se haya abordado al interior de su bancada. “Lo evaluaremos en su momento", agregó.

Por su parte, el Partido Comunista impulsó esta semana la conformación de una comisión investigadora -la que fue aprobada por la Cámara de Diputados- para establecer responsabilidades políticas, precisamente, en torno “al eventual subregistro o subinscripción de las cifras de fallecidos por COVID-19 entregadas oficialmente”.