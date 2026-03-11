SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Revisa cómo fue la votación de la presidencia de la Cámara de Diputados que le dio a Alessandri el triunfo

    La elección se dio en medio de una disputa interna entre las diversas bancadas que conforman la Cámara Baja, luego que el acuerdo al que llegó la futura coalición opositora no se mantuviera en pie.

    Por 
    Felipe Alcafus
    Diputado Jorge Alessandri Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La Cámara de Diputados realizó este miércoles la votación de la presidencia de la testera, la cual dio como vencedor a Jorge Alessandri (UDI). Esto, tras una reñida disputa con su par del Partido de la Gente, Pamela Jiles.

    Con 78 votos a favor, el parlamentario asumirá el liderazgo durante el próximo periodo. Asimismo, resultaron electos Felipe Camaño (IND-DC) como vicepresidente mientras que, como segunda vicepresidencia, resultó electa Ximena Ossandón (RN).

    11 DE MARZO DEL 2026 EL DIPUTADO JORGE ALESSANDRI ES ELEGIDO COMO PRESIDENTE DE LA CAMARA DE DIPUTADOS. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    La elección se dio en medio de una disputa interna entre las diversas bancadas que conforman la Cámara Baja, luego que el acuerdo al que llegó la futura coalición opositora no se mantuviera en pie.

    Y es que hubo un par de votos díscolos. Por ejemplo, Felipe Camaño (IND-DC) y Jaime Mulet (FRVS), terminaron votando por Alessandri y no por Jiles.

    Por otro lado, el parlamentario Cristian Contreras (PDG), optó por votar por Juan Marcelo Valenzuela de su mismo partido.

    Revisa la votación:

    Valparaiso, 4 de marzo 2026 Punto de prensa del diputado Jorge Alessandri Sebastian Cisternas/ Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Por Jorge Alessandri votaron:

    Jorge Alessandri Vergara

    Cristian Araya Lerdo de Tejada

    Carlo Arqueros Pizarro

    Roberto Arroyo Muñoz

    Chiara Barchiesi Chávez

    Enrique Bassaletti Riess

    Valentina Becerra Peña

    Juan Carlos Beltrán Silva

    Sergio Bobadilla Muñoz

    Daniel Bustos Leal

    Felipe Camaño Cárdenas

    Álvaro Cárter

    Andrés Celis Montt

    Carlos Chandía Alarcón

    Paz Charpentier Rajcevich

    Jaime Coloma Álamos

    Sara Concha Smith

    Eduardo Cretton Rebolledo

    Sebastián Cristoffamini Jaraquemada

    Catalina del Real Mihovilovic

    Eduardo Durán Salinas

    René Manuel García García

    Mauro González Villaroel

    Erich Grihs Marín

    Jorge Guzmán Zepeda

    Constanza Hube Portus

    Juan Irarrázabal Rossel

    Stephanie Jéldrez Ortiz

    Álvaro Jofré Cáceres

    Pier Karlezi Hazleby

    José Kast Adriasola

    Tomás Kast Sommerhoff

    Leandro Kunstmann Collado

    Daniel Lilayu Vivanco

    Benjamín Lorca Insunza

    Cristóbal Martinez Ramirez

    Cristian Menchaca Pinochet

    José Carlos Meza Pereira

    Benjamín Moreno Bascur

    Jaime Mulet Martínez

    Francisca Muñoz González

    Paulina Muñoz Minte

    Ximena Naranjo Pinto

    Gloria Naveillán Arriagada

    Cristian Neira Martínez

    Ricardo Neumann Berlín

    Mario Olavarria Rodriguez

    Francisco Orrego Gutiérrez

    Ximena Ossandón Irarrázabal

    Luis Pardo Sáinz

    Mariene Pérez Cartes

    Joanna Pérez Olea

    Guillermo Ramírez Diez

    Rodrigo Ramírez Parra

    Claudia Reyes Larenas

    Alejandro Riquelme Ducci

    Javiera Rodríguez Pascual

    Agustín Romero Leiva

    Natalia Romero Talguia

    Felipe Ross Correa

    Omar Sabat Guzmán

    Luis Sánchez Ossa

    Macarena Santelices Cañas

    Diego Schalper Sepúlveda

    Stephan Schubert Rubio

    Marco Antonio Sulantay Olivares

    Hotuiti Teao Drago

    Fernando Ugarte Tejeda

    Ignacio Urcullú Clément-Lund

    Alejandra Valdebenito Torres

    Daniel Valenzuela Salazar

    Germán Verdugo Soto

    Diego Vergara Rodriguez

    Flor Weisse Novoa

    Sebastián Zamora Soto

    Valparaiso, 6 de enero 2026 Pamela Jiles durante la Sesion de la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/ Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Por Pamela Jiles votaron:

    Ignacio Achurra Diaz

    René Alinco Bustos

    Jaime Araya Guerrero

    Marcos Barraza Gómez

    Boris Barrera Moreno

    Héctor Barria Angulo

    Jaime Bassa Mercado

    María Francisca Bello Campos

    Alejandro Bernales Maldonado

    Lilian Betancurt Delgado

    Carlos Bianchi Chelech

    Patricio Briones Moller

    Jorge Brito Hasbún

    Félix Bugueño Sotelo

    Valentina Cáceres Monsálvez

    Carlos Carvalaj Gallardo

    Priscilla Castillo Gerli

    Nathalie Castillo Rojas

    Roberto Celedón Fernández

    Flor Contreras Vivallo

    Crisostomo Llanos

    Carlos Cuadrado Prats

    Carolina Cucumides Calderón

    Luis Alberto Cuello Peña y Lillo

    Jorge Diaz Ibarra

    Matías Fernández Hartwig

    Lorena Fries Monleón

    Gustavo Gatica Villarroel

    Ana Maria Gazmuri Vieira

    Sofía González Cortés

    Irací Hassler Jacob

    Marcela Hernando Pérez

    Marcos Ilabaca Cerda

    Pamela Jiles Moreno

    Raúl Leiva Carvajal

    Andrea Marcias Palma

    Luis Malla Valenzuela

    Daniel Manouchehri Lobos

    Cristian Mella Andaur

    José Montalva Fehuerhake

    Javiera Morales Alvarado

    Javier Muñoz Riquelme

    Alex Nahuelquín Nahuelquín

    Emilia Nuyado Ancapichún

    Coca Ericka Ñanco Vásquez

    Javier Olivares Avendaño

    Paula Olmos Contreras

    Álvaro Ortiz Vera

    Fabián Ossandón Briceño

    Zandra Parisi Fernández

    Andrea Parra Sauterel

    Patricio Pinilla Valencia

    Lorena Pizarro Sierra

    Tamara Ramírez Ramírez

    José Rivas Villalobos

    Bernardo Salinas Maya

    Juan Santana Castillo

    Emilia Schneider Videla

    Constanza Schonhaut Soto

    Daniela Serrano Salazar

    Raúl Soto Mardones

    Cristián Tapia Ramos

    Carolina Tello Rojas

    Héctor Ulloa Aguilera

    Eileen Urqueta Rojas

    Tatiana Urrutia Herrera

    Guillermo Valdés Carmona

    Juan Valenzuela Henríquez

    César Valenzuela Maass

    Consuelo Veloso Ávila

    Nelson Venegas Salazar

    Sebastián Videla Castillo

    Gonzalo Winter Etcheberry

    Gael Yeomans Araya

    Fernando Zamorano Peralta

    Juan Valenzuela Henríquez

    Cristian Contreras Radovic

    Más sobre:PolíticaCambio de MandoCambio de Mando 2026Gabriel BoricJosé Antonio KastCámara de Diputados 2026VotaciónPamela JilesJorge Alessandri

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Los cinco ejes de trabajo de Fernando Rabat a la cabeza del Ministerio de Justicia y DD.HH. en la era Kast

    Fiscal Nacional y ataque contra carabinero en Puerto Varas: “Confiamos en que los hechos pronto se esclarezcan”

    Sedini no descarta cambios en agenda de Kast por ataque a carabinero en Puerto Varas

    Llegó la cama y los veladores: hoy el Presidente Kast duerme en La Moneda

    Carabinero baleado en Puerto Varas: PDI trabaja en coordinación con la policía uniformada y no se descarta emboscada

    Nuevo ministro Segpres: “La información de que la Cámara iba a ser presidida por Alessandri, yo la tenía temprano”

    Lo más leído

    1.
    Vallejo le desea éxito a la administración de Kast y recalca: “Nos vamos muy tranquilos del deber cumplido”

    Vallejo le desea éxito a la administración de Kast y recalca: “Nos vamos muy tranquilos del deber cumplido”

    2.
    “Señores traje oscuro y señoras vestido corto”: el cóctel de Kast que reunirá a autoridades, cercanos y colaboradores

    “Señores traje oscuro y señoras vestido corto”: el cóctel de Kast que reunirá a autoridades, cercanos y colaboradores

    3.
    Oficina de Kast en alerta ante riesgo de que Jiles gane presidencia de la Cámara y propine primera derrota legislativa

    Oficina de Kast en alerta ante riesgo de que Jiles gane presidencia de la Cámara y propine primera derrota legislativa

    4.
    Humo blanco en el Senado: Núñez (RN) presidirá el primer año y le pondrá la banda presidencial a Kast

    Humo blanco en el Senado: Núñez (RN) presidirá el primer año y le pondrá la banda presidencial a Kast

    5.
    Carmona por candidatura de Pamela Jiles: “Los votos del partido están comprometidos por la bancada”

    Carmona por candidatura de Pamela Jiles: “Los votos del partido están comprometidos por la bancada”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Chelsea por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Chelsea por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Sporting por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Sporting por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. Arsenal por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. Arsenal por la Champions League

    Los cinco ejes de trabajo de Fernando Rabat a la cabeza del Ministerio de Justicia y DD.HH. en la era Kast
    Chile

    Los cinco ejes de trabajo de Fernando Rabat a la cabeza del Ministerio de Justicia y DD.HH. en la era Kast

    Fiscal Nacional y ataque contra carabinero en Puerto Varas: “Confiamos en que los hechos pronto se esclarezcan”

    Sedini no descarta cambios en agenda de Kast por ataque a carabinero en Puerto Varas

    La Asociación de AFP anuncia a León Fernández de Castro como nuevo líder del gremio
    Negocios

    La Asociación de AFP anuncia a León Fernández de Castro como nuevo líder del gremio

    Los cargos clave donde el gobierno de Kast terminará de utilizar las “balas de plata”

    Cencosud conmemora a Horst Paulmann a un año de su muerte

    Qué se sabe del tiroteo contra la casa de Rihanna y quién es la acusada por intento de asesinato
    Tendencias

    Qué se sabe del tiroteo contra la casa de Rihanna y quién es la acusada por intento de asesinato

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente

    2 recomendaciones para fortalecer la confianza y el autoestima de los niños, según una especialista

    En vivo: Arsenal visita a Bayer Leverkusen por los octavos de final de la Champions League
    El Deportivo

    En vivo: Arsenal visita a Bayer Leverkusen por los octavos de final de la Champions League

    “Hay un perjuicio” y “estamos a disposición”: las diversas reacciones que genera Natalia Duco como ministra del Deporte

    La reflexión final de Paqui Meneghini en su adiós a la U: “Asumo mi responsabilidad y por eso también salgo”

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Campanas, cañones y un largo solo de guitarra: los cinco momentos que marcarán el show de AC/DC en Chile
    Cultura y entretención

    Campanas, cañones y un largo solo de guitarra: los cinco momentos que marcarán el show de AC/DC en Chile

    Por qué los presidentes de Chile vivieron en La Moneda

    Muere Tita Colodro, histórica productora de la televisión chilena

    Eléonore Caroit, ministra francesa: “Es importante en esta transición de Chile que podamos también estar presentes”
    Mundo

    Eléonore Caroit, ministra francesa: “Es importante en esta transición de Chile que podamos también estar presentes”

    Presidente de Bolivia recuerda su vida en Chile durante el exilio: Aquí “empecé a entender la importancia de la democracia”

    Tres buques son atacados en el estrecho de Ormuz y uno de ellos es evacuado por un incendio

    Hummus de palta
    Paula

    Hummus de palta

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte