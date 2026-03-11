Revisa cómo fue la votación de la presidencia de la Cámara de Diputados que le dio a Alessandri el triunfo
La elección se dio en medio de una disputa interna entre las diversas bancadas que conforman la Cámara Baja, luego que el acuerdo al que llegó la futura coalición opositora no se mantuviera en pie.
La Cámara de Diputados realizó este miércoles la votación de la presidencia de la testera, la cual dio como vencedor a Jorge Alessandri (UDI). Esto, tras una reñida disputa con su par del Partido de la Gente, Pamela Jiles.
Con 78 votos a favor, el parlamentario asumirá el liderazgo durante el próximo periodo. Asimismo, resultaron electos Felipe Camaño (IND-DC) como vicepresidente mientras que, como segunda vicepresidencia, resultó electa Ximena Ossandón (RN).
Y es que hubo un par de votos díscolos. Por ejemplo, Felipe Camaño (IND-DC) y Jaime Mulet (FRVS), terminaron votando por Alessandri y no por Jiles.
Por otro lado, el parlamentario Cristian Contreras (PDG), optó por votar por Juan Marcelo Valenzuela de su mismo partido.
Revisa la votación:
Por Jorge Alessandri votaron:
Jorge Alessandri Vergara
Cristian Araya Lerdo de Tejada
Carlo Arqueros Pizarro
Roberto Arroyo Muñoz
Chiara Barchiesi Chávez
Enrique Bassaletti Riess
Valentina Becerra Peña
Juan Carlos Beltrán Silva
Sergio Bobadilla Muñoz
Daniel Bustos Leal
Felipe Camaño Cárdenas
Álvaro Cárter
Andrés Celis Montt
Carlos Chandía Alarcón
Paz Charpentier Rajcevich
Jaime Coloma Álamos
Sara Concha Smith
Eduardo Cretton Rebolledo
Sebastián Cristoffamini Jaraquemada
Catalina del Real Mihovilovic
Eduardo Durán Salinas
René Manuel García García
Mauro González Villaroel
Erich Grihs Marín
Jorge Guzmán Zepeda
Constanza Hube Portus
Juan Irarrázabal Rossel
Stephanie Jéldrez Ortiz
Álvaro Jofré Cáceres
Pier Karlezi Hazleby
José Kast Adriasola
Tomás Kast Sommerhoff
Leandro Kunstmann Collado
Daniel Lilayu Vivanco
Benjamín Lorca Insunza
Cristóbal Martinez Ramirez
Cristian Menchaca Pinochet
José Carlos Meza Pereira
Benjamín Moreno Bascur
Jaime Mulet Martínez
Francisca Muñoz González
Paulina Muñoz Minte
Ximena Naranjo Pinto
Gloria Naveillán Arriagada
Cristian Neira Martínez
Ricardo Neumann Berlín
Mario Olavarria Rodriguez
Francisco Orrego Gutiérrez
Ximena Ossandón Irarrázabal
Luis Pardo Sáinz
Mariene Pérez Cartes
Joanna Pérez Olea
Guillermo Ramírez Diez
Rodrigo Ramírez Parra
Claudia Reyes Larenas
Alejandro Riquelme Ducci
Javiera Rodríguez Pascual
Agustín Romero Leiva
Natalia Romero Talguia
Felipe Ross Correa
Omar Sabat Guzmán
Luis Sánchez Ossa
Macarena Santelices Cañas
Diego Schalper Sepúlveda
Stephan Schubert Rubio
Marco Antonio Sulantay Olivares
Hotuiti Teao Drago
Fernando Ugarte Tejeda
Ignacio Urcullú Clément-Lund
Alejandra Valdebenito Torres
Daniel Valenzuela Salazar
Germán Verdugo Soto
Diego Vergara Rodriguez
Flor Weisse Novoa
Sebastián Zamora Soto
Por Pamela Jiles votaron:
Ignacio Achurra Diaz
René Alinco Bustos
Jaime Araya Guerrero
Marcos Barraza Gómez
Boris Barrera Moreno
Héctor Barria Angulo
Jaime Bassa Mercado
María Francisca Bello Campos
Alejandro Bernales Maldonado
Lilian Betancurt Delgado
Carlos Bianchi Chelech
Patricio Briones Moller
Jorge Brito Hasbún
Félix Bugueño Sotelo
Valentina Cáceres Monsálvez
Carlos Carvalaj Gallardo
Priscilla Castillo Gerli
Nathalie Castillo Rojas
Roberto Celedón Fernández
Flor Contreras Vivallo
Crisostomo Llanos
Carlos Cuadrado Prats
Carolina Cucumides Calderón
Luis Alberto Cuello Peña y Lillo
Jorge Diaz Ibarra
Matías Fernández Hartwig
Lorena Fries Monleón
Gustavo Gatica Villarroel
Ana Maria Gazmuri Vieira
Sofía González Cortés
Irací Hassler Jacob
Marcela Hernando Pérez
Marcos Ilabaca Cerda
Pamela Jiles Moreno
Raúl Leiva Carvajal
Andrea Marcias Palma
Luis Malla Valenzuela
Daniel Manouchehri Lobos
Cristian Mella Andaur
José Montalva Fehuerhake
Javiera Morales Alvarado
Javier Muñoz Riquelme
Alex Nahuelquín Nahuelquín
Emilia Nuyado Ancapichún
Coca Ericka Ñanco Vásquez
Javier Olivares Avendaño
Paula Olmos Contreras
Álvaro Ortiz Vera
Fabián Ossandón Briceño
Zandra Parisi Fernández
Andrea Parra Sauterel
Patricio Pinilla Valencia
Lorena Pizarro Sierra
Tamara Ramírez Ramírez
José Rivas Villalobos
Bernardo Salinas Maya
Juan Santana Castillo
Emilia Schneider Videla
Constanza Schonhaut Soto
Daniela Serrano Salazar
Raúl Soto Mardones
Cristián Tapia Ramos
Carolina Tello Rojas
Héctor Ulloa Aguilera
Eileen Urqueta Rojas
Tatiana Urrutia Herrera
Guillermo Valdés Carmona
Juan Valenzuela Henríquez
César Valenzuela Maass
Consuelo Veloso Ávila
Nelson Venegas Salazar
Sebastián Videla Castillo
Gonzalo Winter Etcheberry
Gael Yeomans Araya
Fernando Zamorano Peralta
Cristian Contreras Radovic
