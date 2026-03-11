Rey de España hace un brindis en almuerzo de Kast y extiende invitación para la cumbre Iberoamericana

Hasta el Palacio Presidencial de cerro Castillo, en Valparaíso, se trasladó el Presidente José Antonio Kast, para ofrecer un almuerzo en honor a las autoridades que asistieron al cambio de mando en el Congreso Nacional.

Instalado en la mesa, a su derecha se sentó el Rey de España Felipe VI, quien emitió unas palabras.

“El Presidente Kast me solicitó que, de alguna manera, representara a todos, lo cual hago con enorme gusto y con gran humildad”, partió señalando el jefe de Estado español.

El rey Felipe señaló que “la historia” unió a Chile y España “hace mucho tiempo”, con ello, dijo procurar “que esa historia mantenga su vigor generando valor añadido en la actualidad, generando esperanza, proximidad de nuestros pueblos, todo en búsqueda del bien común”.

En ese sentido, dirigió un brindis “con todo el respeto y la cordialidad a todos los que están aquí representando a sus naciones, sus gobiernos. Felicitarle por este día magnífico, pero este día sin duda feliz, simbólico y lleno de buenos augurios“.

“L a lección de hoy, como en toda transmisión de mando democrático, con respeto institucional y con apoyo popular, como se ha notado, es algo que nos llevamos todos como regalo “, sostuvo.

En esa línea, invitó a los presentes a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que se desarrollará en Madrid a inicios de noviembre.

“Estamos en el 35 aniversario de esta comunidad, 30 cumbres se van a cumplir a finales de año cuando Madrid convoque la XXX Cumbre Iberoamericana de Naciones, a la que no solo están convocados los países miembros, sino también muchos que son observadores”, indicó.

El rey aseguró que esa “comunidad es probablemente una comunidad única, que es bicontinental y que es inclusiva, que ha prevalecido en épocas de división, de dificultades, pero siempre con una idea de generar concordia, cooperación, diálogo, con mirada de largo plazo, en búsqueda de más sinergias entre nuestras naciones”.

“El mundo ciertamente está atravesando una época compleja de mayores divisiones, de mayor polarización, tener un espacio como este al margen de otros muchos, es algo muy importante, es un gran tesoro ”, indicó.

A eso añadió: “Yo les convoco para que acudan, para que nos acompañen, junto con otros líderes que no están aquí en este momento, pero seguro que también nos acompañarán”.

El rey también comprometió el “afecto” de España. “Nuestro cariño, nuestro apoyo a todas las naciones miembros, pero particularmente hoy a Chile”.

“Sabe que nos tiene como amigos, trabajaremos muy codo con codo en muchas cuestiones y queremos brindar hoy por el bienestar del pueblo chileno”, señaló con la copa en alto.

Previamente, el Presidente Kast, frente a todos los presentes, invitó al rey Felipe a visitar la Antártica. “Quiero renovar la invitación a que muy pronto nos pueda acompañar en una visita a la Antártica, el continente del futuro”, expresó el Mandatario.