Ricardo Lagos por acuerdo constitucional: “En torno a él es posible construir una Constitución a la altura de lo que demanda la sociedad chilena”

La Sala Arturo Alessandri Rodríguez, en el tercer piso de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, fue el lugar en el que el expresidente Ricardo Lagos hizo una segunda aparición pública en la que se refirió al proceso constituyente.

Si bien el motivo de la cita en la U. de Chile -a la que también asistió la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte- fue la presentación del libro El Vuelco Constituyente, del profesor y exministro Mario Fernández, el exmandatario se tomó algunos minutos para analizar el acuerdo alcanzado por las fuerzas políticas con representación parlamentaria -a excepción de Republicanos y el Partido de la Gente- para continuar con el proceso constituyente y las razones del fracaso de la propuesta de la Convención en el plebiscito del 4 de septiembre.

Lagos junto al decano Pablo Ruiz-Tagle y el exministro Mario Fernández, en la presentación del libro de este último que se realizó este miércoles.

En la presentación del libro, el exmandatario hizo ver su optimismo en relación al acuerdo y afirmó que “es muy difícil que la asamblea constituyente que se elija pueda saltarse las bases constitucionales, porque en ese momento automáticamente queda fuera de la ley (…). Con este acuerdo por Chile, estamos en condiciones de avanzar con mayor firmeza en salir adelante”es de una gran claridad respecto de lo que hoy el poder constituido entra a definir”.

En concreto, Lagos hacía referencia a los 12 puntos que acordaron los partidos. Estos son que Chile es una República democrática, que el Estado de Chile es unitario y descentralizado y que “la soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana y los derechos humanos (…)”, que Chile es un Estado social y democrático de Derecho y que los emblemas nacionales son la bandera, el escudo y el himno, entre otros.

En relación a estas bases constitucionales, Lagos señaló “creo que aquí está la clave de la relación entre el poder constituyente y el poder constituido. El poder constituyente que existe hoy, de acuerdo a la Constitución que hoy nos rige, está diciendo que quiere que haya una nueva Constitución. Una cosa es decirle no a la Constitución que presentaron (en la Convención) y (otra) decir que (la actual) sigue vigente y que no queremos una nueva Constitución”.

Tras la presentación del libro, en un punto de prensa de siete minutos, el expresidente detalló que “al haberse definido las características que debe tener y respetar la nueva Constitución, se está cumpliendo con la norma (…) de decir que el poder constituido, que es el actual poder, al establecer un llamado a que se haga una nueva elección de asamblea constituyente, les está fijando las 12 características que esa Constitución tiene que tener y respetar”.

“Creo que en torno a esas 12 características es posible constituir y construir una Constitución a la altura de lo que demanda la sociedad chilena”, añadió.

El expresidente también hizo espacio para condenar a los países latinoamericanos que han desconocido al nuevo gobierno de Perú, encabezado por Dina Boluarte. “Me parece pésimo. No veo cómo un país puede decir ‘a usted no le reconozco sus credenciales’ si el sistema institucional de ese país establece que la Presidente hoy día de Perú es la que ayer era vicepresidenta. En ese sentido, discrepo de lo que ha ocurrido y creo que habla mucho de la soledad de América Latina, porque mientras produzcamos ese tipo de divergencias tan profundas, es difícil que en alguna parte nos lleven de apunte”, sostuvo.

La aparición de Lagos, en todo caso, fue la segunda del día. A las 11 horas del miércoles, el expresidente se reunió con la presidenta y el secretario general del partido en formación Demócratas, la senadora Ximena Rincón y Carlos Maldonado, respectivamente.

El objetivo del encuentro fue abordar el contenido del acuerdo para un nuevo organismo redactor de una nueva Constitución y el rol que podrían desempeñar en el proceso los exmandatarios. De hecho, con el mismo objetivo también se reunieron con el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

En el encuentro con Lagos, la senadora y el excandidato presidencial pusieron sobre la mesa la idea de que el exmandatario sea una de las 24 personas que conformen el comité, junto a los otros exmandatarios. “Hay que mirar el carnet de vez en cuando”, deslizó brevemente tras el encuentro.

Sobre este punto, Lagos profundizó tras la presentación del libro de Mario Fernández que su norma como expresidente es que si hay una circunstancia en la que alguien quiere saber su opinión, independiente de lo que sea políticamente, la va a decir. “Cada una de las personas que me han sucedido, tanto la Presidenta Bachelet como el Presidente Piñera en su momento me han llamado para solicitar opiniones y se las he dado”, señaló.

“Creo que ese es el rol de una persona que ha desempeñado un cargo de cierta importancia y que, a lo mejor, tiene algo que aportar”, agregó.

Sin embargo, consultado sobre su participación como experto, dijo “no, no, no, esas cosas se ven una vez que se producen, pero nadie puede dudar de mi disposición a colaborar de la mejor manera (…). ¿Quién es uno para descartar nada? Yo no descarto que me pueda ganar la Polla (…), pero a esta edad uno lo que puede decir, si todavía tiene memoria y sabe de algo, es hacer reflexiones sobre eso”.