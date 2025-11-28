BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Riesgo de fuga de parlamentarios a otros partidos pone presión al Congreso para apurar reforma antidíscolos

    En el actual período parlamentario, 34 diputados (un 21% de la Cámara) se cambiaron de tienda, mientras que 5 actuales senadores (10% del Senado) migraron a otros grupos en los últimos 8 años.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson
    Valparaiso, 18 de noviembre 2025 Sesion de la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    En alerta se encuentran varios partidos y bancadas ante el riesgo de descuelgues y renuncias de parlamentarios electos y en ejercicio, una vez que culmine el período de elecciones de este año.

    En el actual período 2022-2026, 34 diputados (un 21% de la Cámara) se cambiaron de tienda, mientras que 5 actuales senadores (10% del Senado) migraron a otros grupos en los últimos 8 años.

    Tras las elecciones parlamentarias, señales y temores hay varios. Incluso, la diputada y senadora electa Camila Flores (RN), a días de ganar su cupo por la Región de Valparaíso, ya declaró, en una entrevista a La Segunda, que “es muy probable que vaya de Renovación Nacional”.

    En el Socialismo Democrático también hay inquietud por los futuros pasos del senador Pedro Araya (PPD), quien fue el único voto del oficialismo que aprobó la acusación constitucional contra el exministro Diego Pardow (Frente Amplio) y ha sido crítico de su coalición. El problema es que si Araya se mueve, a él lo seguirían otros.

    No son los únicos. El Frente Amplio tuvo problemas en el pasado y las fisuras internas hacen temer que aquellos episodios de discolaje se repitan.

    En la oposición también hay dudas de que el Partido de la Gente, que ya sufrió una fuga masiva de parlamentarios elegidos en 2021, vuelva tener el mismo problema, ahora con liderazgos tan distintos como los de Javier Olivares (PDG) y Pamela Jiles (actualmente militante reelegida por el PDG). Jiles, además, es conocida por tener un estilo autónomo.

    También es una incógnita si el diputado electo Francisco Orrego (RN) y el senador electo Rodolfo Carter (independiente republicano) podrán acomodarse al perfil de sus bancadas durante todo el mandato. Carter fue elegido por 8 años y Orrego por cuatro.

    Nueva ley antidíscolos

    Anticipándose a ese escenario, algunas directivas de partidos y bancadas han comenzado gestiones para activar la agenda de reformas políticas con el fin de combatir la fragmentación del Congreso, reducir el llamado discolaje e inhibir esta posible migración de legisladores ad portas de un nuevo período parlamentario (2026-2030).

    De hecho, hay dos reformas complementarias que abordan esta problemática. Una fue presentada por el gobierno con el fin de subir las exigencias para constituir partidos y fortalecer a los comités parlamentarios. La otra, un cambio a la Constitución impulsado por un grupo transversal de senadores, que establece un umbral para que los partidos tengan representación en la Cámara y que castiga con la pérdida del escaño a aquel legislador que renuncie a su colectividad con la que fue elegido.

    De hecho, la reforma de los senadores, que ya fue despachada por el Senado y está lista para ser votada en la sala de la Cámara, también advierte que “no podrá jurar o prometer el diputado o senador electo que de forma previa a su investidura renuncie al partido político que hubiere inscrito su candidatura”.

    Apertura

    El diputado Luis Cuello (PC) dijo estar “de acuerdo” en una nueva ley antidíscolos “en que se establezca alguna norma que permita defender y respetar la soberanía popular, porque la gente cuando nos elige vota por una persona, pero también por una idea y por un partido. Entonces, yo creo que es un engaño a la ciudadanía, es un fraude, es una estafa, que alguien sea elegido por un partido, después aparezca en otro, al poco tiempo”.

    El senador electo y actual diputado, Andrés Longton (RN), también se declaró “de acuerdo en la reforma del sistema político”, que al menos ayudaría a “disuadir” a que ciertos parlamentarios renuncien a sus colectividades de origen.

    El diputado Raúl Soto (PPD) señaló que “hay un diagnóstico absolutamente compartido, de que el sistema político no funciona de manera correcta”, pero planteó que debiera hacerse un ajuste pausado y conversado y no un cambio brusco hacia una “verdadera dictadura de los partidos”.

    El diputado Jaime Araya (indep. PPD), también sugirió “una transición”. “Si se trata de mejorar el sistema político, una norma antidíscolos, se requiere de un tiempo razonable. Es evidente que a la luz del resultado presidencial habrá un reacomodo de fuerzas. Aquello requiere tiempo, al menos 24 meses, de tal manera que se permita la confluencia de fuerzas políticas”.

    El presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN) se mostró abierto a colocar el tema en discusión. “Si al gobierno le interesa y pone una urgencia, yo la voy a respetar. También voy a conversar si existe un interés de los partidos de oposición, pero estamos completamente abiertos a discutir este tipo de iniciativas y también si es que existe alguna indicación transitoria para poder hacer un puente en términos de tiempo”.

    Partidos golpeados

    La amenaza de Camila Flores solo reabrió un fenómeno que ha golpeado históricamente a RN. En el último período renunciaron al partido o la bancada -en el caso de los independientes-, 5 diputados elegidos con sus banderas (Erica Olivera, Francesca Muñoz, Leonidas Romero, Sofía Cid y Catalina del Real) y un senador (Juan Castro).

    Desde 2022, los republicanos también estuvieron cerca de ese récord negativo al perder a 4 diputados entre militantes e independientes asociados (Johannes Kaiser, Gloria Naveillán, Gonzalo de la Carrera y Cristóbal Urruticoechea) y un senador (Rojo Edwards), aunque también en el último período, la colectividad de José Antonio Kast pudo arroparse con 4 diputados más provenientes de otras tiendas.

    La UDI sufrió la partida de 3 diputados (Renzo Trisotti, Álvaro Carter y Cristián Labbé), pero se nutrió de otros dos.

    Evópoli perdió dos diputados (Hotuiti Teao y Christian Matheson) y una senadora en el período anterior (Carmen Gloria Aravena). Si bien el senador Sebastián Keitel renunció al partido, se mantuvo en la bancada.

    El PDG eligió a 6 diputados y llegó a conformar un comité con otros tres legisladores independientes. Al final todos se fueron y la bancada desapareció, hasta que Jiles la reactivó al fichar en la colectividad de Franco Parisi.

    Los socialistas solo tuvieron una baja (el diputado Jaime Naranjo), al igual que los comunistas (la diputada Carolina Tello), los radicales (Andrés Jouannet), los ecologistas (Viviana Delgado), el Frevs (Félix Bugueño) y el PPD (René Alinco).

    Los tres partidos que dieron origen al Frente Amplio fueron el colectivo de izquierda que más bajas enfrentó con 5 diputados ya sea militantes o independientes elegidos bajo su alero (Camila Musante, Marcela Riquelme, Consuelo Veloso, Tomás Hirsch y Ana María Gazmuri). Si bien Hirsch y Gazmuri siempre fueron considerados dentro un plan instrumental, previamente acordado, para maximizar resultados electorales, las relaciones con el Frente Amplio terminaron tirantes. De hecho, ambos legisladores, hoy militantes de Acción Humanista, fueron algunos de los que aprobaron la acusación contra Pardow (Frente Amplio).

    La DC, en tanto, sufrió la baja de 3 diputados (Joanna Pérez, Miguel Ángel Calisto y Jorge Saffirio y dos senadores (Matías Walker y Ximena Rincón).

    Más sobre:PolíticaSenadoCámaraCongresoNueva Ley AntidíscolosReformas Políticas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Segunda suspensión del día: Metro cierra nueve estaciones en Línea 4

    A raíz de nuevo ataque a docentes en el IN: Cataldo plantea que el Mineduc “no tiene competencias legales” para afrontar delitos

    Bachelet a la ONU: los acercamientos de la Cancillería con la oposición y la molestia en la derecha por su gesto a Jara

    Los ajustes del equipo de segunda vuelta de Kast y el grupo que busca nombres para los cargos en un eventual gobierno

    A más de tres años de masacre en Bucha, residentes rechazan plan de paz de Trump para Ucrania

    Alan Bronfman, experto en derecho parlamentario, plantea que el desafuero de Calisto dura hasta el 10 de marzo de 2026

    Lo más leído

    1.
    Contraloría sanciona a exalcaldesa Peñaloza por compra de Cesfam en Las Condes y destituye al exdirector de Control

    Contraloría sanciona a exalcaldesa Peñaloza por compra de Cesfam en Las Condes y destituye al exdirector de Control

    2.
    Aerolínea Iberia dice que volverá a volar a Venezuela “lo antes posible” pero que no puede ir donde hay “alto riesgo”

    Aerolínea Iberia dice que volverá a volar a Venezuela “lo antes posible” pero que no puede ir donde hay “alto riesgo”

    3.
    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    4.
    Bachelet hace gesto a Jara y pone incertidumbre a su candidatura a la ONU en caso de triunfo de Kast

    Bachelet hace gesto a Jara y pone incertidumbre a su candidatura a la ONU en caso de triunfo de Kast

    5.
    La fisura en el oficialismo que abrió el alcalde de Peñalolén tras arremetida judicial contra subsecretaria Leitao

    La fisura en el oficialismo que abrió el alcalde de Peñalolén tras arremetida judicial contra subsecretaria Leitao

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Por Alejandro Jofré
    Cómo es “Ozempic 2.0”, la nueva generación de medicamentos para bajar de peso

    Cómo es “Ozempic 2.0”, la nueva generación de medicamentos para bajar de peso

    Servicios

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Comienza la venta general de entradas para el Festival de Viña 2026: revisa los precios

    Comienza la venta general de entradas para el Festival de Viña 2026: revisa los precios

    Rating del jueves 27 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 27 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Segunda suspensión del día: Metro cierra nueve estaciones en Línea 4
    Chile

    Segunda suspensión del día: Metro cierra nueve estaciones en Línea 4

    A raíz de nuevo ataque a docentes en el IN: Cataldo plantea que el Mineduc “no tiene competencias legales” para afrontar delitos

    Bachelet a la ONU: los acercamientos de la Cancillería con la oposición y la molestia en la derecha por su gesto a Jara

    José Luis Daza: “El señor Quiroz es el indicado para liderar el programa y el equipo económico” de Kast
    Negocios

    José Luis Daza: “El señor Quiroz es el indicado para liderar el programa y el equipo económico” de Kast

    Clínica Las Condes firma convenio con la Universidad Andrés Bello por 20 años a cambio de US$36 millones

    El protocolo que suscribió el gobierno y Transelec para ajustar las tarifas eléctricas

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña
    Tendencias

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    128 muertos en Hong Kong: todo lo que se sabe sobre el devastador incendio en un complejo residencial

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    El duelo entre la U y Coquimbo Unido sufre un nuevo cambio de programación
    El Deportivo

    El duelo entre la U y Coquimbo Unido sufre un nuevo cambio de programación

    Los clubes le quiebran la mano a la ANFP por el Fútbol Joven: el millonario sistema de torneos para la temporada 2026

    El elogio definitivo de Matías Almeyda a Alexis Sánchez

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    En esos días de los 90: cómo Illapu ha vuelto a mirar las canciones de su década más exitosa
    Cultura y entretención

    En esos días de los 90: cómo Illapu ha vuelto a mirar las canciones de su década más exitosa

    Índice de Desempleo: los históricos pioneros del punk chileno estrenan su primer disco

    Cris MJ anuncia show en el Estadio Nacional y es el primer artista urbano chileno en presentarse en el lugar

    A más de tres años de masacre en Bucha, residentes rechazan plan de paz de Trump para Ucrania
    Mundo

    A más de tres años de masacre en Bucha, residentes rechazan plan de paz de Trump para Ucrania

    Dimite el jefe de la oficina presidencial de Ucrania tras una investigación por corrupción

    Rusia declara como “indeseable” a la organización no gubernamental Human Rights Watch

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer
    Paula

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida