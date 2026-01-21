Rincón sobre su incorporación al gobierno de Kast: “No me imaginaba ni estaba dentro de mis ideas asumir un rol como ministra”
La senadora aseguró que no tenía planeado seguir en la política tras su fallida repostulación al Senado. “No ha sido una decisión fácil, me tomé mi tiempo y espero ser un aporte para el país”, indicó.
Uno de los últimos nombres que se conocieron para sumarse al gobierno de José Antonio Kast, fue el de la senadora y líder de Demócratas, Ximena Rincón. La parlamentaria, que fue ministra (de la Segpres y Trabajo) de Michelle Bachelet, asumirá a partir del 11 de marzo la cabeza del Ministerio de Energía.
Su nombramiento no ha estado exento de comentarios, puesto que el que fuera su sector cuando formó parte de La Moneda, tiene marcadas diferencias con Kast, cuyos lineamientos tachan de extrema derecha.
En diálogo con radio Duna, la actual senadora se refirió a las críticas y aseguró que no estaba dentro de sus planes asumir un rol como ministra en la siguiente administración.
“No me imaginé, y tiene que ver con decisiones personales, familiares; no me imaginé que iba a seguir metida en política”, sostuvo.
Rincón aseguró que tras una “accidentada” repostulación a la senatoría por el Maule, ya “había asimilado y tomado la decisión, junto a mi familia de hacer un cierre en esta etapa (política) y reorientar mi trabajo en otras áreas”.
“Así que no me imaginaba, ni estaba dentro de mis ideas, panorama, asumir un rol como ministra”, sostuvo.
El distanciamiento de Rincón con la centro izquierda vino desde 2022, cuando fijó una postura de rechazo al proyecto de nueva Constitución. Tras militar varios años en la Democracia Cristiana, renunció al partido para formar la nueva colectividad de centro -y oposición al gobierno de Gabriel Boric-, Demócratas.
“Hace años yo dije (…) que teníamos que terminar con esta dicotomía de izquierdas y derechas porque no nos ayudaba", sostuvo al recordar ese periodo.
La futura ministra señaló que “hoy día tenemos urgencias en el país que requieren miradas compartidas, unidad de trabajo, y bueno, eso nos ha llevado a tomar la decisión de aceptar esta invitación”.
“No ha sido una decisión fácil, me tomé mi tiempo y espero ser un aporte para el país”, indicó.
