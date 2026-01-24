Rodrigo Galilea (RN): “No tenemos margen de equivocación en seguridad, ahí nos jugamos la aprobación o desaprobación ciudadana”

21-01-2025 Rodrigo Galilea, presidente de RN y senador - LT Desde la redacción - Fotografía: Gustavo Pineda

“Lo que deberían hacer aquellos ministros que tienen menos experiencia política es generar entre sus subsecretarios, asesores y directores de servicios, lo que les falta”, asegura el senador y presidente de RN, Rodrigo Galilea, para abordar la composición del gabinete de José Antonio Kast. El parlamentario espera que eso se corrija con las nominaciones de subsecretarios que deberían formalizarse la próxima semana.

El legislador, además, cree que cómo se maneje la crisis de seguridad será la gran vara de medición del éxito o fracaso de la futura administración.

El gabinete no dejó conforme a los partidos debido al alto número de independientes. ¿Qué riesgos ve en ese diseño?

Es un buen gabinete. Más allá de que alguno podría pensar que debía tener más militantes de un partido o de otro, el diseño está claramente establecido por el presidente de la República. Se logró una amplitud grande de partidos. Ningún partido, ni los republicanos ni nadie, tiene una presencia demasiado decisiva.

Pero usted fue de los que plantearon en los días previos al anuncio que esperaba que la representación de los partidos fuera mayor…

Lo que a nosotros siempre nos preocupó, y transmitimos esos mensajes, es que el gabinete más allá de un número específico de ministros de un partido, tenía que tener intensidad política. Es decir, que tuviesen experiencia política, que permitiera darle una mucho mejor posibilidad de interactuar al Ejecutivo con el Legislativo. Eso se cumplió.

¿Pero qué riesgos hay en que haya un alto número de independientes?

Si uno hace doble clic en los independientes, muchos tienen una trayectoria y una experiencia pública, no necesariamente parlamentaria, pero que tienen una experiencia pública relevante. Catalina Parot, Fernando Barros, Louis de Grange. Lo que deberían hacer aquellos ministros que tienen menos experiencia política es generar entre sus subsecretarios, asesores y directores de servicios, lo que les falta.

Si estos equilibrios no se concretan, ¿qué riesgo ve?

Todos ellos tienen claro dónde les aprieta el zapato y, por lo tanto, dónde ellos deben reforzarse.

¿Le parece bien que RN y la UDI, que tienen más representación parlamentaria, tengan la misma cantidad de ministros que Demócratas, que está en extinción?

Nuestra participación en el gobierno no hay que mirarla en base a un número en un ministerio, sino en la capacidad de influir en el gobierno. Eso se da en muchas instancias, desde conversaciones hasta cargos importantes. Y estoy seguro de que José Antonio Kast sabe perfectamente cuál es la importancia de un partido como RN o como la UDI.

Pero el número también es vara de medición. ¿Cómo debería ser la influencia de los partidos de aquí en adelante en el gobierno?

Los partidos van a tener la oportunidad, están todos representados en el gabinete y, en particular, RN y la UDI somos parte del comité político. Y lo que también ocurre es que en la relación con los parlamentarios existen reuniones habituales con el gobierno.

Pero eso es lo operativo, ¿qué rol concreto espera jugar RN?

Esto es algo que se va construyendo en el día a día. RN piensa en una determinada cosa, lo hace ver y eso es considerado. No es que te hagan caso en todo, pero es considerado en los distintos matices que pueda tener alguna iniciativa. Eso quiere decir que hay un diálogo proactivo. Y eso es lo que yo espero.

La recepción del gabinete no ha sido buena, incluso del propio sector. Longueira calificó de “yogures”, con fecha de vencimiento a los ministros. ¿Cómo toma esa crítica?

Me parecen muy desafortunadas esas expresiones, es de mal gusto. Si Longueira considera que hay algún ministro que puede tener alguna debilidad, en vez de decir por los diarios que tiene fecha de vencimiento, debería usar toda su influencia y capacidad en darle el mayor apoyo posible.

Pero otros advierten de nominaciones mal realizadas. Hernán Larraín Matte dijo que la nominación de Judith Marín es “una provocación”...

Esas críticas son injustas y además están fuera de lo que debe ser una crítica política a un determinado ministro. Lo que está ocurriendo no es una crítica a lo que ella pueda hacer, sino una cancelación a lo que ella cree y eso me parece un error gigantesco.

La próxima semana deberían anunciarse los cargos de las subsecretarías y delegados presidenciales. ¿Espera que ahí haya más presencia de los partidos?

Nuestro criterio va a ser el mismo que decíamos respecto de los ministros. Esto no es un problema de números, es un problema de que el gabinete esté bien conformado.

¿Y eso se lo transmitieron el jueves a Kast?

Siempre he conversado con José Antonio Kast. A mí me parece clave que se logre ese buen principio.

¿En qué se juega el éxito del gobierno?

En volver a darle al Estado una capacidad de funcionamiento que de verdad noten los ciudadanos. Eso hace una gran diferencia. Chile tiene que volver a crecer, la atención en salud tiene que ser muy superior a lo que tenemos hoy día, los resultados educacionales tienen que ser muy superiores.

¿Solo en esto se juega su éxito o fracaso?

En buena medida se juega ahí, pero en un área específica, donde el gobierno va a ser juzgado por la población es en cambiar radicalmente los índices de inseguridad que existen en el país. Por eso el nombramiento más notable del gabinete es el de Trinidad Steinert como ministra de Seguridad. Es un acierto haber optado por una mujer que era fiscal, que ha tenido que lidiar con problemas fronterizos y crimen organizado. Si los chilenos logran tener un cambio relevante en eso, el juicio de la ciudadanía va a ser muy bueno para el gobierno.

¿Cuánto tiempo daría para mostrar resultados?

Sería imprudente poner un plazo específico. Pero cuanto antes suceda, mejor.

En el sector hay inquietud en la administración de las expectativas. ¿Cómo se maneja eso?

Como hay altas expectativas, ellos están muy conscientes de que se tienen que marcar diferencias rápido. En esto todos estamos claros. El trabajo con las policías, la interacción con la Fiscalía, es clave. Y eso es una gran fortaleza de la ministra de Seguridad, que lo ha vivido de primera mano. Todos estamos conscientes de que no tenemos margen de equivocación en seguridad, ahí nos jugamos la aprobación o desaprobación ciudadana.