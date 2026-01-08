SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Rojo Edwards califica de "tremendamente irresponsable" declaraciones de Boric por Estados Unidos y Venezuela

    El senador además cuestionó a los líderes que critican a Estados Unidos cuando no realizaron acciones para sacar a Maduro.

    Claudio Portilla 
    Claudio Portilla
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El senador Rojo Edwards cuestionó duramente las declaraciones del Presidente Gabriel Boric sobre Venezuela calificándolo de “tremendamente irresponsable”.

    En conversación con Radio Agricultura es que Edwards señaló que “el presidente Boric es tremendamente irresponsable. Ahora, él sabe que se va, todo el mundo sabe que se va, y por lo tanto sus declaraciones dan lo mismo. Estados Unidos no va a hacer nada por el presidente Boric si sabe que se van un mes y medio más”.

    Edwards, además cuestionó a los países que hoy día critican la intervención de Estados Unidos y no hicieron nada para sacar a Maduro. "¿Qué hizo Lula mientras habían detenido desaparecidos, mientras la gente escapaba, mientras la gente sufría la miseria, mientras se violaban todas las convenciones y acuerdos del derecho internacional que usted puede tener? No hizo nada. ¿Qué hizo Petro? Petro la verdad es que lo defiende, pero a brazo partido".

    “¿Qué hizo el presidente Boric? Por supuesto que el presidente Boric lo criticó públicamente, y yo eso lo valoro, pero no hizo ninguna acción en ninguna parte para que Maduro se vaya”, agregó.

    Es así como Edwards expresó que “¿Vamos a criticar ahora al que tomó la determinación y tomó el riesgo de sacar a Maduro? Yo por lo menos no estoy de acuerdo, y por lo tanto creo que la vergüenza está en quienes permitieron permanentemente que esto ocurra".

    Junto con esto cuestionó a la izquierda señalando que “cuando una persona viola el derecho internacional por 26 años y nadie hace nada, no me vengan con cuentos de que están preocupados del derecho internacional”.

    Edwards, además se refirió al próximo Gobierno de José Antonio Kast, en este complejo contexto internacional señalando que “la prioridad de José Antonio es Chile. Por supuesto que uno tiene que defender principios, pero José Antonio Kast no puede ir en contra de los intereses de Chile y eso es lo que está haciendo el presidente Boric, ir en contra de los intereses de Chile cuando mantiene una embajadora que afecta la integridad territorial y la adscriben después de dos meses a Santiago”.

    “Cuando usted se va en contra de Estados Unidos, eso afecta el interés de Chile. Estados Unidos es un socio demasiado importante como para que Chile vaya y vaya a picanearle los talones. Que queremos despertar al león para que el león se complique con nosotros”, cerró.

