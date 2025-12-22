SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Ruth Hurtado: “Los chilenos están claros de que Kast no llega con una varita mágica a cambiarlo todo de un día para otro”

    La secretaria general del Partido Republicano, destacó esta jornada que el equipo del presidente electo trabaja intensamente, y siguen elaborando sus propuestas y sacando cálculos para au agenda de los primeros 90 días de gobierno.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    La jornada de este lunes, Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, abordó la victoria del candidato José Antonio Kast en las presidenciales, entregando los primeros lineamientos de lo que será su gobierno a partir del 11 de marzo próximo.

    Consultada al respecto por Radio Agricultura, Hurtado destacó que el equipo trabaja intensamente en un plan para los primeros 90 días, con medidas enfocadas en seguridad, reactivación económica, reducción de listas de espera y reformas legislativas rápidas.

    “Sabemos que no va a ser fácil, pero se lo dijimos siempre los chilenos que vamos a hacer todo desde el primer día (...) los equipos de trabajo no han parado de trabajar, siguen elaborando sus propuestas, siguen sacando cálculos para esta agenda de los primeros 90 días, porque la idea es que también seamos realistas, y en ese sentido yo creo que los chilenos están claros de que el presidente electo no llega con una varita mágica a cambiarlo todo de un día para otro”, expresó.

    Esto, continuó, “requiere trabajo”, aunque algunas meiddas se van a poder ver de manera más rápida.

    “Como por ejemplo, lo que tiene que ver con listas de espera, que ahí esperamos tener pronta -quizás no reducción al 100%- pero en los primeros 90 días ver cómo esto va a ir cambiando paulatinamente, hasta quedar en lista de espera cero”. detalló Hurtado.

    Sobre qué tan avanzada está la futura instalación del futuro gobierno de Kast, esto en relación a los proyectos que espera sacar adelante en sus primeros 90 días, la secretaria general de Republicanos expresó que “la idea es no perder ningún minuto”.

    “Poder llegar ese día (del cambio de gobierno, 11 de marzo) con los cambios que se necesitan hacer, sobre todo en materia legislativa, de poder ingresarlos prontamente, o incluso si podemos llegar a acuerdos con el Congreso, con las bancadas existentes que están hoy día, poder ingresarlos ahora y darles urgencia a partir de marzo, eso es algo que se está trabajando con las distintas bancadas, con los jefes de bancada, para ver cuál es la mejor alternativa”, señaló.

    Sobre las medidas, explicó que vienen hace tiempo preparándose, “trabajando arduamente este Plan 90, que viene ya también hace un par de meses elaborándose, dirigido por Bernardo Fontaine, quien ha hecho un tremendo trabajo con los distintos equipos”.

    El Plan 90, recordó, contempla medidas de seguridad, medidas de crecimiento económico y otras que tienen que ver con las urgencias sociales en estos primeros 90 días, principalmente radicados en las listas de espera.

    Algunos son proyectos de ley o modificaciones a leyes existentes, indicó, y hay otros que tienen que ver con medidas administrativas.

    “Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el tema de los permisos, el poder de regular un poco la institución de lospermisos en donde hay muchas trabas, esto hay que hay que regularlo”, sostuvo.

    Hay otros proyectos de ley que deberían estar con reglamento instalado, acusó, por lo que “ahí va a haber que avanzar la máquina un poquito más rápido, no a lo que está acostumbrado el Congreso, a demorarse 2-3 años”.

    En esta línea, y cómo buscan pedirle al Congreso que trabaje más rápido, Ruth Hurtado apuntó a que deben llegar a acuerdos con ellos, y que también, pondrán urgencia desde el Ejecutivo a los proyectos que busquen tramitar con celeridad.

    Uno de esos proyectos, indicó, es el de tipificar como delito el ingreso irregular a Chile, iniciativa que se cayó anteriormente en el parlamento. Esto, exprseó,, se presentará dentro de los 90 días de gobierno de Kast y con discusión inmediata para que pueda tramistarse “lo antes posible”.

    Entre las otras prioridades que esperan sacar se encuentra la rebaja de impuestos corporativos y la eliminación gradual de contribuciones a la vivienda principal.

    Consultada por otra parte sobre la supuesta “ley de amarre” que estaría impulsando el gobierno, Hurtado expresó que desde Republicanos “lo vamos a votar en contra y esperamos que las demás fuerzas políticas también lo hagan, porque es una vergüenza lo que está ocurriendo con esta votación”.

    Más sobre:PolíticaJosé Antonio KastPartido RepublicanoRuth Hurtado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Contralora Dorothy Pérez visita a José Antonio Kast en “La Moneda chica”

    Cómo Galaxy Enterprise Edition y Knox Suite de Samsung prometen impulsar la transformación digital de las empresas

    La princesa sueca que apareció en los mails de Jeffrey Epstein

    Senador Flores ante riesgo de expulsión de Frei de la DC: “Si el TS avanza, habrá un nuevo quiebre dentro del partido”

    Calurosa Navidad desde el norte hasta el sur de Chile: emiten aviso por altas temperaturas de hasta 36 °C

    La persecución de las fuerzas EEUU a un tercer barco petrolero vinculado a Venezuela

    Lo más leído

    1.
    Quiebre de socialistas con Ossandón pone en riesgo sus chances de presidir el Senado en 2026

    Quiebre de socialistas con Ossandón pone en riesgo sus chances de presidir el Senado en 2026

    2.
    Presidencia de la Cámara: PDG rechaza veto de la UDI a Pamela Jiles

    Presidencia de la Cámara: PDG rechaza veto de la UDI a Pamela Jiles

    3.
    Vodanovic y futura unidad de partidos de la izquierda: “No se puede construir en la base de suma de siglas”

    Vodanovic y futura unidad de partidos de la izquierda: “No se puede construir en la base de suma de siglas”

    4.
    Elizalde plantea una oposición “firme y constructiva” y advierte que el progresismo deberá defender los avances sociales

    Elizalde plantea una oposición “firme y constructiva” y advierte que el progresismo deberá defender los avances sociales

    5.
    La arremetida mediática de Carmona y el silencio de Jara

    La arremetida mediática de Carmona y el silencio de Jara

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    Revisa cuándo salen los resultados de la PAES 2025 y las fechas de postulaciones al Proceso de Admisión

    Revisa cuándo salen los resultados de la PAES 2025 y las fechas de postulaciones al Proceso de Admisión

    Temblor hoy, lunes 22 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 22 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Senapred declara alerta roja en La Ligua y Zapallar por incendio forestal

    Senapred declara alerta roja en La Ligua y Zapallar por incendio forestal

    Contralora Dorothy Pérez visita a José Antonio Kast en “La Moneda chica”
    Chile

    Contralora Dorothy Pérez visita a José Antonio Kast en “La Moneda chica”

    Revisa cuándo salen los resultados de la PAES 2025 y las fechas de postulaciones al Proceso de Admisión

    Senador Flores ante riesgo de expulsión de Frei de la DC: “Si el TS avanza, habrá un nuevo quiebre dentro del partido”

    Las dos proyecciones económicas de Mario Marcel para el próximo año
    Negocios

    Las dos proyecciones económicas de Mario Marcel para el próximo año

    El oro y la plata anotan otro fuerte salto y alcanzan nuevos máximos históricos

    CEO de Latam Cargo: “Este es el año en el que más hemos tenido que repensar el negocio”

    Cómo Galaxy Enterprise Edition y Knox Suite de Samsung prometen impulsar la transformación digital de las empresas
    Tendencias

    Cómo Galaxy Enterprise Edition y Knox Suite de Samsung prometen impulsar la transformación digital de las empresas

    Calurosa Navidad desde el norte hasta el sur de Chile: emiten aviso por altas temperaturas de hasta 36 °C

    La persecución de las fuerzas EEUU a un tercer barco petrolero vinculado a Venezuela

    El sufrimiento del Getafe tras caer contra el Betis de Manuel Pellegrini: “La diferencia es abismal”
    El Deportivo

    El sufrimiento del Getafe tras caer contra el Betis de Manuel Pellegrini: “La diferencia es abismal”

    Figura del Betis de Manuel Pellegrini realiza grave denuncia por homofobia

    La prensa española se rinde ante Manuel Pellegrini tras goleada del Betis: “El mejor partido del año, de muchos años”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Muere James Ransone, actor de The Wire e It: Capítulo Dos, a los 46 años
    Cultura y entretención

    Muere James Ransone, actor de The Wire e It: Capítulo Dos, a los 46 años

    Muere Julio Zegers, destacado cantautor chileno y ganador del Festival de Viña

    Un karaoke masivo: Macha y el Bloque Depresivo hacen historia con su emotivo show en el Estadio Nacional

    La princesa sueca que apareció en los mails de Jeffrey Epstein
    Mundo

    La princesa sueca que apareció en los mails de Jeffrey Epstein

    Dinamarca pide “respeto a sus fronteras” tras el nombramiento de un enviado especial de EE.UU. para Groenlandia

    Pedro Sánchez nombra nueva ministra de Educación y portavoz de gobierno tras derrota del PSOE en Extremadura

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida
    Paula

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida

    Más allá del ingreso: las carencias que definen a la niñez en situación de pobreza

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar