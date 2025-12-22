Ruth Hurtado: “Los chilenos están claros de que Kast no llega con una varita mágica a cambiarlo todo de un día para otro”

La jornada de este lunes, Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, abordó la victoria del candidato José Antonio Kast en las presidenciales, entregando los primeros lineamientos de lo que será su gobierno a partir del 11 de marzo próximo.

Consultada al respecto por Radio Agricultura, Hurtado destacó que el equipo trabaja intensamente en un plan para los primeros 90 días, con medidas enfocadas en seguridad, reactivación económica, reducción de listas de espera y reformas legislativas rápidas.

“Sabemos que no va a ser fácil, pero se lo dijimos siempre los chilenos que vamos a hacer todo desde el primer día (...) los equipos de trabajo no han parado de trabajar, siguen elaborando sus propuestas, siguen sacando cálculos para esta agenda de los primeros 90 días, porque la idea es que también seamos realistas, y en ese sentido yo creo que los chilenos están claros de que el presidente electo no llega con una varita mágica a cambiarlo todo de un día para otro”, expresó.

Esto, continuó, “requiere trabajo”, aunque algunas meiddas se van a poder ver de manera más rápida.

“Como por ejemplo, lo que tiene que ver con listas de espera, que ahí esperamos tener pronta -quizás no reducción al 100%- pero en los primeros 90 días ver cómo esto va a ir cambiando paulatinamente, hasta quedar en lista de espera cero”. detalló Hurtado.

Sobre qué tan avanzada está la futura instalación del futuro gobierno de Kast, esto en relación a los proyectos que espera sacar adelante en sus primeros 90 días, la secretaria general de Republicanos expresó que “la idea es no perder ningún minuto”.

“Poder llegar ese día (del cambio de gobierno, 11 de marzo) con los cambios que se necesitan hacer, sobre todo en materia legislativa, de poder ingresarlos prontamente, o incluso si podemos llegar a acuerdos con el Congreso, con las bancadas existentes que están hoy día, poder ingresarlos ahora y darles urgencia a partir de marzo, eso es algo que se está trabajando con las distintas bancadas, con los jefes de bancada, para ver cuál es la mejor alternativa”, señaló.

Sobre las medidas, explicó que vienen hace tiempo preparándose, “trabajando arduamente este Plan 90, que viene ya también hace un par de meses elaborándose, dirigido por Bernardo Fontaine, quien ha hecho un tremendo trabajo con los distintos equipos”.

El Plan 90, recordó, contempla medidas de seguridad, medidas de crecimiento económico y otras que tienen que ver con las urgencias sociales en estos primeros 90 días, principalmente radicados en las listas de espera.

Algunos son proyectos de ley o modificaciones a leyes existentes, indicó, y hay otros que tienen que ver con medidas administrativas.

“Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el tema de los permisos, el poder de regular un poco la institución de lospermisos en donde hay muchas trabas, esto hay que hay que regularlo”, sostuvo.

Hay otros proyectos de ley que deberían estar con reglamento instalado, acusó, por lo que “ahí va a haber que avanzar la máquina un poquito más rápido, no a lo que está acostumbrado el Congreso, a demorarse 2-3 años”.

En esta línea, y cómo buscan pedirle al Congreso que trabaje más rápido, Ruth Hurtado apuntó a que deben llegar a acuerdos con ellos, y que también, pondrán urgencia desde el Ejecutivo a los proyectos que busquen tramitar con celeridad.

Uno de esos proyectos, indicó, es el de tipificar como delito el ingreso irregular a Chile, iniciativa que se cayó anteriormente en el parlamento. Esto, exprseó,, se presentará dentro de los 90 días de gobierno de Kast y con discusión inmediata para que pueda tramistarse “lo antes posible”.

Entre las otras prioridades que esperan sacar se encuentra la rebaja de impuestos corporativos y la eliminación gradual de contribuciones a la vivienda principal.

Consultada por otra parte sobre la supuesta “ley de amarre” que estaría impulsando el gobierno, Hurtado expresó que desde Republicanos “lo vamos a votar en contra y esperamos que las demás fuerzas políticas también lo hagan, porque es una vergüenza lo que está ocurriendo con esta votación”.