Sátiras sobre el CAE y las AFP: video de campaña de Gonzalo Winter (FA) acrecienta molestias en la centroizquierda

Este fin de semana, el candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter, reveló un nuevo video en la franja electoral de las primarias en el oficialismo. Se trata de una sátira del poder, en donde supuestos hombres poderosos estarían burlándose de cómo engañaron a las personas en pos de su propio beneficio personal.

Los temas que se abordaron en el video fueron la deuda del Crédito con Garantía Estatal (CAE) y las Administradoras de fondos de pensiones en Chile (AFP). Al final del material audiovisual, se señaló “si no votas la mesa del poder va a seguir ganando”.

Ante esto, los diputados del Partido por la Democracia (PPD), Partido Liberal, el Partido Socialista (PS) y la Democracia Cristiana (DC) reaccionaron.

El secretario general del PPD, José Toro, comentó en X que “¿O para tu ex asesor legislativo no alcanza ese video? ¡ En el gobierno no te vi con tus fórmulas de futuro! ¡Seguimos con la falsa superioridad moral! Hay que aprender”.

Además, insistió que “cuando faltan las propuestas se recurre a discursos como el que publicó durante esta jornada Gonzalo Winter a través de la franja. Critican a quienes han sido responsables, a quienes por 20 años aumentaron el crecimiento y disminuyeron las desigualdades, y a la vez trabajan con ellos en su propio Gobierno".

“Lo del Frente Amplio y el candidato Winter es solo muestra de un doble estándar evidente, de que aún no maduran y que sigue vigente esa superioridad moral de la que se jactaba Giorgio Jackson”, subrayó.

Por su lado, el diputado Daniel Manouchehri (PS), publicó en sus redes sociales “Gonzalo, decir que uno es alternativa no basta. Hay que gobernar como tal. Y en este periodo, más allá de las intenciones, se terminaron administrando muchas de las lógicas que se prometió superar. En este periodo se salvaron a las Isapres. Se consolidó el modelo de AFP”.

“Se debilitó la institucionalidad ambiental. Se acabó la promesa de una nueva Constitución. Se salvó a jueces vinculados a Hermosilla. Gobierno revolucionario no fue. Uno puede decir que no había condiciones. Que no estaban los votos, la derecha trabó”, destacó el diputado socialista.

Agregó que “es legítimo, muchos lo asumimos y por eso apoyamos al gobierno. Pero no se puede gobernar cuatro años como la Concertación y luego declararse su alternativa. La alternativa no se proclama. Se construye. Con hechos. Con coherencia”.

“Esta no es una crítica con ánimo de pasar cuentas. Es un llamado a hacerse cargo. A entender por qué la esperanza se diluyó. Por qué miles se desencantaron. Y a reconstruir desde ahí, sin negar lo evidente ni vestir de épica lo que fue administración”, determinó Manouchehri (PS).

“Chile necesita mayoría. No superioridad moral. Necesita unidad, no fragmentación. Y eso exige más coraje que consignas. Más verdad que relato. Y la madurez política para saber que sin autocrítica, no hay futuro compartido”, concluyó.

También, el diputado y ex candidato presidencial del Partido Liberal de Chile, Vlado Mirosevic, publicó en sus redes sociales:

“A propósito de la franja de Winter: Después de este gobierno juntos, centroizquierda e izquierda, queda claro que un juicio tan despreciativo del pasado no era justo, sino exagerado. La superioridad moral y la arrogancia no son buenas compañías. Ni antes ni ahora”.

Además, añadió el hashtag #MejorxTohá.

Por último, el diputado de la DC y vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo, señaló que “es un error profundo lo que plantea la candidatura de Gonzalo Winter al tratar de ridiculizar a todos los chilenos que fueron parte del desarrollo económico del país desde la década del 90 en adelante”.

“Considerando que todos los esfuerzos que se hicieron en un minuto para que pasáramos de 120 mil estudiantes en la educación superior a 1 millón doscientos mil, es solo una situación de lucro. (...) Esa soberbia la gente la castiga. Esto no contribuye a un clima de entendimiento, solo prepara las bases de un sector político que, de perder el gobierno, seguirá culpando a otros de los fracasos de Chile y de las injusticias”, concluyó.