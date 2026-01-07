SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
    Política

    Schubert no descarta que parlamentarios electos formen parte del gabinete de Kast aunque recalca que “no es lo deseable”

    En conversación con Desde La Redacción de La Tercera, el diputado del Partido Republicano aseguró que se ha estado aplicando "un filtro" para elegir al gabinete. La idea -explicó- es no "desayunarse" con información.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Quedan poco más de dos meses para que José Antonio Kast asuma la Presidencia del país, y el gabinete del próximo gobierno ya está tomando forma. Sin ir más lejos, ayer el próximo Mandatario presentó a los gremios empresariales a Jorge Quiroz como su futuro ministro de Hacienda.

    En ese escenario, el diputado republicano Stephan Schubert, en conversación con el programa de streaming Desde la Redacción de La Tercera, se refirió a los nombres que suenan para el próximo gabinete.

    El parlamentario aseguró que se ha estado haciendo “una selección no solo para los ministros, sino que también para muchos otros cargos”. Para dicha selección se estarían aplicando filtros. Según explicó Schubert esto sería “para evitar encontrarnos después con sorpresas”.

    El diputado explicó que se están evaluando “distintas cosas” para elegir a las autoridades de confianza, entre ellas respecto a "cómo han opinado, de cómo reaccionan y también de eventuales situaciones judiciales, o antecedentes, o por ejemplo, si hay personas que han tenido cargos de gobierno y han estado sumariados".

    La idea -señaló Schubert- es "no desayunarnos y encontrarnos con una gran verdad que nunca supimos, que hablaría de una desprolijidad, y por eso creo que me parece muy bien que se tome el tiempo necesario".

    Para conformar el gabinete han sonado nombres que por elección popular formarán parte del Congreso en el próximo periodo.

    En ese escenario, el diputado no descartó que algunos parlamentarios electos puedan formar parte del gobierno. Eso sí, recalcó que para él esta opción “no es deseable”.

    “Yo entiendo que el presidente electo ha señalado que esa es una posibilidad, yo creo que no es por supuesto lo deseable”, sostuvo.

    Para el diputado, “si uno va al Parlamento, la idea es estar en esa función, pero creo que por los mejores destinos de nuestro país, muchas veces uno tiene que tomar decisiones que no son las que uno en un principio habría adoptado, las que uno quisiera”.

    En esa línea, indicó que, “si las mejores personas están ahí, pienso que excepcionalmente podría ser esa una alternativa, pero lo más importante es que al presidente le parezca y que esté dispuesto a hacer esa invitación a un parlamentario”.

    Revisa la entrevista completa acá:

