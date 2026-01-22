Secretaria general de Republicanos, por criticas del oficialismo a nueva ministra de la Mujer de Kast: “Me parece vergonzoso”

La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, defendió a la nueva ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín (PSC), del gobierno del presidente electo, José Antonio Kast, por las críticas de figuras del oficialismo en su contra.

En diálogo con T13 radio, Hurtado afirmó que “denostar a otra mujer, la verdad es que me parece lo más vergonzoso que hay”. Asimismo, agregó que “tenemos diferencias políticas, pero estas diferencias se tienen que basar en elementos políticos y no ideológicos. Yo creo que lo que han hecho con ella ha sido lamentable”.

En ese sentido, entregó apoyo a Marín y sostuvo que hay un prejuicio religioso hacia ella. “Vamos a estar ahí para apoyarle y colaborarle en todo para que su gestión sea exitosa y defenderla de aquellos que han tratado de denostar su imagen como mujer y como cristiana”, afirmó.

Tras el anuncio del gabinete del presidente electo, parlamentarias del oficialismo como Emilia Schneider (FA), Maite Orsini y Daniella Cicardini (PS), no tardaron en expresar su preocupación por la designación de Marín en la cartera de la Mujer y Equidad de Género, pues, a su juicio, su trayectoria y posturas ideológicas representan un retroceso para los derechos de las mujeres.

"La próxima Ministra de la Mujer es anti mujeres, homofóbica, y pretende obligar a las mujeres a tener al hijo de su violador. Da pena ver cómo el Ministerio de la Mujer pasa de ser un espacio de conquistas de derechos a uno que les pone el freno de mano o nos hace retroceder", criticó la diputada Daniella Cicardini (PS).

Ante aquellas críticas, Hurtado señaló que “los derechos adquiridos no se van a perder. Hoy día necesitamos tener cambios distintos en materia de la mujer, necesitamos proteger a la mujer en situación vulnerable, a la maternidad en situación vulnerable y proteger la niñez en situación vulnerable”.

Sobre la reconstrucción en Ñuble y Biobío

La secretaria general de Republicanos se refirió también al proceso de reconstrucción por los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío que asumirá el gobierno del presidente electo el próximo marzo.

“La vara que ha dejado este gobierno es bien baja. Cualquier gobierno que entre haciendo un par de cosas va a tener una diferencia sustancial respecto a este gobierno y las malas decisiones que ha tomado, como la demora con la reconstrucción en Viña (del Mar)”, acusó.

Hurtado afirmó, además, que la reconstrucción llevada a cabo por el próximo gobierno no será “con una varita mágica de la noche a la mañana, pero espero que sea algo parecido a lo que pasó con el gobierno del presidente Piñera, que muy rápido levantó viviendas modulares”, zanjó.