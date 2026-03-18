Sedini defiende retiro de decretos medioambientales: “Es importante revisarlos porque pueden tener problemas”

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini, destacó la serie de iniciativas que el nuevo Ejecutivo ha puesto en marcha en sus primeros siete días, como el inicio de las obras del Escudo Fronterizo en el norte y la presentación del Plan Nacional de Reconstrucción.

“Es una agenda intensa, amplia, profunda, que es parte del compromiso del presidente José Antonio Kast con el objetivo de demostrarle a la ciudadanía que estamos trabajando por ustedes, que estamos haciendo el trabajo que prometimos hacer con la urgencia, la acción y la rapidez que nos comprometimos”, sostuvo la portavoz de La Moneda.

Por otro lado, la ministra justificó el retiro de decretos del gobierno anterior en materias de Medio Ambiente, medida que motivó un pronunciamiento de la excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

“El progreso no puede ser a costa de nuestro patrimonio natural”, advirtió la exalcaldesa.

Sedini aseguró que se trató de una decisión responsable.

“Es importante entender que muchos de estos decretos fueron entregados y propuestos a última hora por el gobierno anterior. Esto implica que nosotros de manera responsable lo que hemos hecho es retirarlos para poder analizarlos”, explicó.

La autoridad aseguró los decretos serán repuestos “si es que cumplen con todos los requisitos” y son beneficiosos para el país.

“Algunos los revisaremos, los modificaremos y veremos si corresponde volver a integrarlos o retirarlos definitivamente, pero lo importante es actuar con responsabilidad”, puntualizó.

La vocera de gobierno afirmó que “es importante revisarlos porque pueden tener problemas para avanzar en beneficiar a los chilenos, sobre todo en proyectos que mejoran la economía, generan inversión o permiten la construcción de hospitales”.

“¿Cuántos proyectos de infraestructura están detenidos precisamente por distintos decretos que se han implementado en Medio Ambiente? Lo que queremos hacer nosotros es que los chilenos salgan beneficiados y para eso necesitamos revisar muchos de estos decretos que entraron a último momento", recalcó.

Copamiento comunicacional

La ministra fue consultada si es posible que puedan mantener el control de la agenda en los cuatro años de gobierno.

“No es un copamiento comunicacional, es trabajar, y trabajar en serio. Y eso es lo que está haciendo el gobierno del Presidente José Antonio Kast, ponerle urgencia a los proyectos y a las emergencias que los chilenos nos dijeron que existían, que diagnosticamos y ofrecimos que íbamos a actuar. Esto es trabajar, esto es trabajar de verdad. Esto es tener un Ejecutivo que está día a día avanzando en las urgencias de los chilenos, porque entendemos que cada día que perdemos es un costo para miles de familias”, sostuvo.

Sedini afirmó que “los chilenos están sufriendo por la inseguridad, los chilenos están sufriendo por la migración irregular, están sufriendo por la falta de empleo, están sufriendo porque ven que las arcas fiscales quedaron vacías”.

“Y eso tenemos que responder. Y este nivel de acción es eso, es ejecución, es acción, es un gobierno que trabaja”, recalcó.

Indultos

La portavoz de La Moneda también se refirió a la solicitud de indulto que presentó el excarabinero Patricio Maturana, condenado por cegar a la senadora Fabiola Campillai, con el que el Presidente Kast se reunió durante la campaña que lo llevó a ser electo.

“Se van a ir analizando caso a caso las solicitudes de indulto. En el minuto que se revisen y se toma alguna determinación será saber, pero más allá de algo general, se revisará cada uno de los casos que se presenten”, indicó.

Sedini manifestó que “en un Estado de derecho, en una democracia, todas las personas deben acceder a que la justicia revise sus casos y tomen las determinaciones y será la justicia quien determine la resolución definitiva de cada uno de ellos”.

Maturana fue condenado por el Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo a una pena de 12 años y 183 días de cárcel como autor del delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas. La Corte de Apelaciones de San Miguel ratificó esa condena en enero de 2023, rechazando un recurso de nulidad interpuesto por su defensa.