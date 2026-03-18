SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Sedini defiende retiro de decretos medioambientales: “Es importante revisarlos porque pueden tener problemas”

    “El progreso no puede ser a costa de nuestro patrimonio natural”, advirtió Evelyn Mattei. La vocera de gobierno afirmó que es una decisión responsable.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini, destacó la serie de iniciativas que el nuevo Ejecutivo ha puesto en marcha en sus primeros siete días, como el inicio de las obras del Escudo Fronterizo en el norte y la presentación del Plan Nacional de Reconstrucción.

    “Es una agenda intensa, amplia, profunda, que es parte del compromiso del presidente José Antonio Kast con el objetivo de demostrarle a la ciudadanía que estamos trabajando por ustedes, que estamos haciendo el trabajo que prometimos hacer con la urgencia, la acción y la rapidez que nos comprometimos”, sostuvo la portavoz de La Moneda.

    Por otro lado, la ministra justificó el retiro de decretos del gobierno anterior en materias de Medio Ambiente, medida que motivó un pronunciamiento de la excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

    “El progreso no puede ser a costa de nuestro patrimonio natural”, advirtió la exalcaldesa.

    Sedini aseguró que se trató de una decisión responsable.

    “Es importante entender que muchos de estos decretos fueron entregados y propuestos a última hora por el gobierno anterior. Esto implica que nosotros de manera responsable lo que hemos hecho es retirarlos para poder analizarlos”, explicó.

    La autoridad aseguró los decretos serán repuestos “si es que cumplen con todos los requisitos” y son beneficiosos para el país.

    “Algunos los revisaremos, los modificaremos y veremos si corresponde volver a integrarlos o retirarlos definitivamente, pero lo importante es actuar con responsabilidad”, puntualizó.

    La vocera de gobierno afirmó que “es importante revisarlos porque pueden tener problemas para avanzar en beneficiar a los chilenos, sobre todo en proyectos que mejoran la economía, generan inversión o permiten la construcción de hospitales”.

    “¿Cuántos proyectos de infraestructura están detenidos precisamente por distintos decretos que se han implementado en Medio Ambiente? Lo que queremos hacer nosotros es que los chilenos salgan beneficiados y para eso necesitamos revisar muchos de estos decretos que entraron a último momento", recalcó.

    Copamiento comunicacional

    La ministra fue consultada si es posible que puedan mantener el control de la agenda en los cuatro años de gobierno.

    “No es un copamiento comunicacional, es trabajar, y trabajar en serio. Y eso es lo que está haciendo el gobierno del Presidente José Antonio Kast, ponerle urgencia a los proyectos y a las emergencias que los chilenos nos dijeron que existían, que diagnosticamos y ofrecimos que íbamos a actuar. Esto es trabajar, esto es trabajar de verdad. Esto es tener un Ejecutivo que está día a día avanzando en las urgencias de los chilenos, porque entendemos que cada día que perdemos es un costo para miles de familias”, sostuvo.

    Sedini afirmó que “los chilenos están sufriendo por la inseguridad, los chilenos están sufriendo por la migración irregular, están sufriendo por la falta de empleo, están sufriendo porque ven que las arcas fiscales quedaron vacías”.

    “Y eso tenemos que responder. Y este nivel de acción es eso, es ejecución, es acción, es un gobierno que trabaja”, recalcó.

    Indultos

    La portavoz de La Moneda también se refirió a la solicitud de indulto que presentó el excarabinero Patricio Maturana, condenado por cegar a la senadora Fabiola Campillai, con el que el Presidente Kast se reunió durante la campaña que lo llevó a ser electo.

    “Se van a ir analizando caso a caso las solicitudes de indulto. En el minuto que se revisen y se toma alguna determinación será saber, pero más allá de algo general, se revisará cada uno de los casos que se presenten”, indicó.

    Sedini manifestó que “en un Estado de derecho, en una democracia, todas las personas deben acceder a que la justicia revise sus casos y tomen las determinaciones y será la justicia quien determine la resolución definitiva de cada uno de ellos”.

    Maturana fue condenado por el Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo a una pena de 12 años y 183 días de cárcel como autor del delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas. La Corte de Apelaciones de San Miguel ratificó esa condena en enero de 2023, rechazando un recurso de nulidad interpuesto por su defensa.

    Más sobre:GobiernoSegegobPresidente José Antonio KastMara Sedini

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Diputados UDI envían proyecto de resolución para que la Cámara solicite a Kast retirar la postulación de Bachelet a la ONU

    Delcy Rodríguez releva a Padrino López como ministro de Defensa tras más de una década en el cargo

    La Fed mantiene la tasa de interés y advierte “inciertas” implicancias de la guerra con Irán en economía de EE.UU.

    ¿Afecta a todos los sectores por igual? El análisis de los economistas del Banco Central sobre el efecto de los feriados en la actividad

    Mara Sedini por propuesta al Mepco: “Estamos obligados a tomar medidas concretas”

    Pianista coreana Soo Jung-Ann se presenta por primera vez en Chile en el Teatro CA660

    Lo más leído

    1.
    Gobierno de Kast retira veto de Boric a Ley Integral de Personas Mayores y queda en condiciones de ser promulgada

    Gobierno de Kast retira veto de Boric a Ley Integral de Personas Mayores y queda en condiciones de ser promulgada

    2.
    Estrategia de “copamiento” comunicacional de La Moneda levanta primeras alertas en la derecha

    Estrategia de “copamiento” comunicacional de La Moneda levanta primeras alertas en la derecha

    3.
    Estrechez de comisión: cupos limitados, descuelgues y posibles revanchas en la Cámara agudizan tensiones en la oposición

    Estrechez de comisión: cupos limitados, descuelgues y posibles revanchas en la Cámara agudizan tensiones en la oposición

    4.
    Comité estratégico de auditoría de Kast fija para este viernes primera cita y da inicio a revisión del Estado

    Comité estratégico de auditoría de Kast fija para este viernes primera cita y da inicio a revisión del Estado

    5.
    Tras golpes en el Congreso: oposición agenda cita para iniciar coordinación

    Tras golpes en el Congreso: oposición agenda cita para iniciar coordinación

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La lluvia podría alcanzar Santiago: anuncian la llegada de un sistema frontal a la Región Metropolitana

    La lluvia podría alcanzar Santiago: anuncian la llegada de un sistema frontal a la Región Metropolitana

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Nayib Bukele cambia la constitución en El Salvador e instala la cadena perpetua para “asesinos, violadores y terroristas”

    Nayib Bukele cambia la constitución en El Salvador e instala la cadena perpetua para “asesinos, violadores y terroristas”

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir
    paula

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Tottenham vs. Atlético de Madrid por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Tottenham vs. Atlético de Madrid por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Galatasaray por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Galatasaray por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Atalanta por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Atalanta por la Champions League

    Diputados UDI envían proyecto de resolución para que la Cámara solicite a Kast retirar la postulación de Bachelet a la ONU
    Chile

    Diputados UDI envían proyecto de resolución para que la Cámara solicite a Kast retirar la postulación de Bachelet a la ONU

    Sedini defiende retiro de decretos medioambientales: “Es importante revisarlos porque pueden tener problemas”

    Estrechez de comisión: cupos limitados, descuelgues y posibles revanchas en la Cámara agudizan tensiones en la oposición

    La Fed mantiene la tasa de interés y advierte “inciertas” implicancias de la guerra con Irán en economía de EE.UU.
    Negocios

    La Fed mantiene la tasa de interés y advierte “inciertas” implicancias de la guerra con Irán en economía de EE.UU.

    ¿Afecta a todos los sectores por igual? El análisis de los economistas del Banco Central sobre el efecto de los feriados en la actividad

    Mara Sedini por propuesta al Mepco: “Estamos obligados a tomar medidas concretas”

    “Cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”: el presidente de Cuba responde a amenazas de Trump
    Tendencias

    “Cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”: el presidente de Cuba responde a amenazas de Trump

    Nayib Bukele cambia la constitución en El Salvador e instala la cadena perpetua para “asesinos, violadores y terroristas”

    Se creía que eran solitarios, pero los tiburones pueden tener amigos, según un reciente estudio

    Histórico: Venezuela se corona como campeón Mundial de béisbol y es el primer país sudamericano en conseguirlo
    El Deportivo

    Histórico: Venezuela se corona como campeón Mundial de béisbol y es el primer país sudamericano en conseguirlo

    En vivo: el Barcelona y Newcastle quieren inscribirse en los cuartos de final de la Champions League

    Gritos de un lado para otro y amenaza de “golpe de estado”: el virulento Consejo de Presidentes que debatió la ley SADP

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2
    Tecnología

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Pianista coreana Soo Jung-Ann se presenta por primera vez en Chile en el Teatro CA660
    Cultura y entretención

    Pianista coreana Soo Jung-Ann se presenta por primera vez en Chile en el Teatro CA660

    U2 alista show en Chile para 2027 y Estadio Nacional prioriza el deporte ante solicitudes de productoras para conciertos

    Lollapalooza Chile 2027 celebra 15 años y anuncia el inicio de venta de entradas

    Delcy Rodríguez releva a Padrino López como ministro de Defensa tras más de una década en el cargo
    Mundo

    Delcy Rodríguez releva a Padrino López como ministro de Defensa tras más de una década en el cargo

    Perú advierte sobre los riesgos del Plan Escudo Fronterizo de Kast y pide no volver al Muro de Berlín

    “Estamos desconsolados”: Presidente de Irán confirma el asesinato de su ministro de Inteligencia tras un ataque de Israel

    La importancia de hidratarse (bien)
    Paula

    La importancia de hidratarse (bien)

    Tiradito vegetal

    Autonomía económica: la libertad de poder decidir