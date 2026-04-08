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    Sedini se ausenta de comisión por segunda vez en el Congreso y desata recriminaciones

    Durante el lunes, la ministra de la Segegob también se excusó de concurrir a la Comisión de Cultura, donde abordaría el proyecto que modifica la ley de Televisión Nacional (TVN).

    Por 
    Pedro Rosas
     
    David Tralma
    24/03/2026 - VOCERIA MINISTRA MARA SEDINI. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    Junto a otros miembros del gabinete, este martes estaba programado que la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Mara Sedini, llegara por primera vez al Congreso para participar de la comisión de gobierno interior de la Cámara de Diputados.

    La vocera fue citada con el objetivo de abordar el proyecto que modifica la ley sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, sin embargo, durante la mañana se excusó y finalmente no asistió a la instancia.

    “Yo pediría a la comisión que insistiera en la invitación a la ministra vocera, sin prejuicio de que la tramitación del proyecto propiamente tal pueda recaer en el subsecretario. No me parece de buen gusto la respuesta, tuvimos aquí recién al ministro del Interior, no veo por qué no esta comisión podría tener la presencia de la ministra”, apuntó en la sesión el diputado del Partido Socialista (PS), César Valenzuela.

    Al respecto, la presidenta de la comisión, Joanna Pérez, dijo a La Tercera que “vamos a reagendar para analizar. Le dimos la facultad de disponer, como en el gobierno pasado, del subsecretario de la cartera (José Francisco Lagos)”.

    Lo cierto es que no es la primera vez en la semana que Sedini no llega a una citación en el Congreso. Durante el lunes, la ministra también estaba convocada a la Comisión de Cultura para responder las dudas de los parlamentarios por la postura del gobierno respecto al proyecto que modifica la ley de Televisión Nacional (TVN), pero tampoco concurrió, lo que desató las críticas de algunos parlamentarios de la oposición, pese a que desde el ministerio recalcan que lo comunicó el jueves pasado.

    “Lamentamos que la ministra Mara Sedini se haya ausentado en esta primera sesión que fue convocada para tratar un tema tan importante para el desarrollo de la televisión pública, que necesita adaptarse a las nuevas exigencias de la industria sobre todo en medio de una crisis que no podemos desconocer”, cuestionó el diputado del Frente Amplio, Ignacio Achurra.

    Parlamentarios indicaron que desde la cartera les transmitieron que Sedini tuvo problemas de agenda debido a que, a las 15 horas de esa jornada, tenía programada una vocería en La Moneda, mientras que la comisión estaba citada a las 14:50.

    18/03/2026 - VOCERIA MARA SEDINI Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    Lo anterior, en todo caso, no ha evitado que sus ausencias también generen cierta inquietud en el oficialismo. Esto -apuntan- sobre todo considerando que desde que el pasado 11 de marzo asumió el cargo, Sedini no ha ido en ninguna oportunidad a la sede legislativa, a diferencia de los otros ministros políticos y varios sectoriales.

    En ese contexto, aunque evitan criticarla en público, en privado en el sector no esconden su preocupación pues -afirman- en un escenario en el que la ministra ha tenido que enfrentar críticas desde la misma derecha y se ha visto cuestionada por su desempeño, este tipo de instancias son claves no solo para mostrarse, sino también para ir fortaleciendo la relación con los parlamentarios.

    Al respecto,el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), se limitó a decir que “siempre es bueno que los ministros acudan al Congreso”.

    La vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN), en tanto, si bien planteó que no ponen en dudas las razones de la ministra para excusarse y que está en su derecho de hacerlo, afirmó que -considerando que están en las primeras semanas de la nueva administración-, “es importante que los ministros aprovechen este tipo de ocasiones para exponer a los parlamentarios y conocerlos”.

    El diputado de la UDI e integrante de la Comisión de Gobierno Interior, Mario Olavarría, en tanto, aunque le restó importancia a la ausencia de Sedini debido a que sí llegó hasta la instancia el ministro Claudio Alvarado, de igual forma reconoció que “en estos momentos en que está partiendo el proceso legislativo es muy necesario conocer y conversar con los ministros”.

    El diputado de RN, Juan Carlos Beltrán, sostuvo que “la ministra vocera de gobierno cumple un rol muy importante y clave, por lo que muchas veces se debe requerir su presencia en las comisiones. Mientras mayor información se disponga para el trabajo legislativo y parlamentario, mejor será labor que podemos realizar en las comisiones”.

    Entre los republicanos, en tanto, evitaron referirse al tema al no conocer las razones de su ausencia.

    Algunos en el sector, además desdramatizan el tema, pues afirman que justificó su ausencia y que tendrá otras oportunidades para asistir al Congreso durante los próximos días. Además, defienden que Sedini ha sido una de las integrantes del gabinete que más se ha desplegado con parlamentarios, sosteniendo varios encuentros con las distintas bancadas del oficialismo.

    “No tengo ninguna duda que en cuanto sus funciones se lo permitan, la ministra Sedini va a asistir a las comisiones a las cuales sea citada y lo que yo entiendo es que está cumpliendo precisamente funciones de su ministerio que le han impedido estar presente en el Congreso”, dijo la jefa de bancada de la UDI, Flor Weisse.

    Consultados por los motivos de las ausencias, desde Segegob aseguraron que “hay plena disposición a concurrir a una nueva sesión una vez que se concrete la invitación de las comisiones, y así responder a las consultas de los diputados. En estos casos, se tomó contacto con las presidentas de ambas comisiones, Joanna Pérez y Javiera Rodríguez, a quienes se les explicó que había problemas de agenda que impedían asistir”.

    Y agregaron que “ambas instancias a las que fue invitada la ministra son muy importantes, entendiendo que valoramos profundamente el trabajo de las comisiones y el rol fiscalizador del Congreso, tanto la discusión en la Comisión de Gobierno Interior en lo relativo a la Ley N° 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, así como la Comisión de Cultura en lo relativo al proyecto de TVN".

    Más sobre:Mara SediniCongresoCámara de DiputadosEarly Access

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