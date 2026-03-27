Segegob afirma tener “toda la disposición” para responder a oficio de la Contraloría por publicación sobre “Estado en quiebra”

En un punto de prensa en La Moneda, la ministra vocera de gobierno, Mara Sedini, se refirió al oficio presentado por la Contraloría General de la República, donde se le requiere a su cartera, el Ministerio de Secretaria General de Gobierno (Segegob) que informe respecto de las publicaciones realizadas en las redes sociales oficiales del Ejecutivo sobre las medidas vinculadas al Mecanismo De Estabilización De Precios De Los Combustibles (Mepco).

En concreto, el ente fiscalizador solicitó el pasado 25 de marzo, “informar sobre los recursos públicos y personal involucrado para la generación de dichas publicaciones y, en particular, acerca del fundamento normativo de las mismas, y los sustentos fácticos de las afirmaciones contenidas en la publicación antes reseñada”.

Dicha publicación causó gran repercusión puesto que se afirmaba que el gobierno de Gabriel Boric habría dejado “sin plata” a la administración. Asimismo, se argumentaba que había “un Estado en la quiebra, endeudado en más de 49 mil millones de dólares y la caja del Estado completamente vacía”.

La Contraloría estableció un plazo de cinco días hábiles para que la Segegob remita la información solicitada.

En ese marco, Sedini aseguró que el gobierno “respeta a la institucionalidad”. “Nosotros respetamos y valoramos siempre el actuar de Contraloría”.

En ese sentido, señaló que el Ejecutivo “en cualquiera de los casos y como ha sido en cualquiera de los otros gobiernos, vamos a responder con responsabilidad en los tiempos correspondientes y con toda la disposición de contestar las preguntas”.

Eso sí, remarcó: “Vamos a ser enfáticos, tenemos un proyecto, tenemos un plan, lo estamos siguiendo en el área social, en el área económica, en las emergencias y también con esta crisis de los combustibles”.

Con ello, afirmó que la comunicación de su cartera “siempre está enfocada en los beneficios a la ciudadanía y en este gobierno de emergencia”.