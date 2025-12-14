VOTA INFORMADO por $1100
    Política

    Segunda vuelta presidencial: revisa en vivo los resultados del Servel

    El organismo está actualizando la información en su plataforma.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    A las 18.47 horas el Servicio Electoral (Servel) realizó la primera entrega de resultados preliminares de la elección presidencial de segunda vuelta entre Jeannette Jara y José Antonio Kast.

    Con el 4,46% de las mesas escrutadas, Kast superaba a Jara con el 59,83% de las preferencias (274.562 votos) contra el 40,17% (184.354 votos).

    El Servel, dispuso un sitio web en el que está entregando los porcentajes, a medida que reciben en sus sistemas la información detallada desde cada local de votación.

    Todas las mesas receptoras de sufragios funcionaron desde las 08.00 a las 18.00 horas. Luego, se iniciaron los conteos.

    Son 15 los millones de electores los que pudieron participar de este proceso que se llevó a cabo en 40.473 mesas en todo el país. Los chilenos residentes en el exterior, en tanto, pudieron votar en 426 mesas de votación, en 118 locales de 64 países del mundo.

