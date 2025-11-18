Segundo tiempo electoral: Jara apunta a Gonzalo Winter (FA) para reemplazar a Matías Toledo como coordinador de voluntarios

El domingo, el diputado Gonzalo Winter (FA) logró la reelección por el distrito 10 con un 14,53% tras sumar 94.085 votos, lo que le otorgó la primera mayoría en su zona y la cuarta a nivel nacional en los comicios para la Cámara Baja.

Y, según conoció La Tercera, a él estaría apuntando la candidata del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, para convertirlo en su nuevo coordinador de voluntarios con miras al balotaje, cargo que con antelación a la primera vuelta era ostentado por el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo.

Con este objetivo, Jara se comunicó en las últimas horas con Winter, para ver la disposición del parlamentario frenteamplista para tal nominación, la que aún debe cerrarse.

De concretarse, Winter pasaría a engrosar las filas del comando de Jara, en el marco del nuevo diseño que prepara la carta oficialista para reforzar su ofensiva contra José Antonio Kast con miras a la segunda vuelta del 14 de diciembre.

Cabe recordar que el diputado del FA logró la primera mayoría en todas las comunas de su distrito, que abarca Ñuñoa, Providencia, Santiago, Macul, San Joaquín y La Granja.