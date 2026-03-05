SUSCRÍBETE
    Senador Bianchi explica su ausencia en votación de proyecto que conmuta penas y aclara: “No responde a ninguna negociación, ni presión”

    El parlamentario recibió críticas por no estar presente al momento de la votación, debido a que ésta fue estrecha: 23 a favor y 22 en contra.

    El senador Karim Bianchi. Foto: Sebastián Cisternas/ Aton Chile. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El senador Karim Bianchi (Ind) explicó este jueves las razones de su ausencia en la sesión de ayer en la Cámara Alta, donde se aprobó el controversial proyecto que permite a reos adultos mayores o con enfermedades crónicas conmutar su pena por una menos gravosa.

    La iniciativa, hoy en su primer trámite constitucional y a la espera de indicaciones, causó duros cuestionamientos en las filas oficialistas, pues permitiría a presos por crímenes de lesa humanidad, recluidos en Colina y Punta Peuco, acceder a este beneficio.

    Desde el gobierno, además, han hecho hincapié en que de ser ley así como está beneficiaría a 12 mil personas, incluyendo condenados por delitos como homicidio y violación, de alta connotación pública, como Julio Pérez Silva, “el psicópata de Alto Hospicio” o María del Pilar Pérez, “La Quintrala”.

    Además, como el margen de ayer fue estrecho -23 a favor y 22 en contra- los cuestionamientos en el oficialismo apuntaron a Bianchi -independiente, pero cercano a la centro izquierda- por no estar presente. El senador Fidel Espinoza (PS) acusó que si Bianchi hubiera votado se habría rechazado el proyecto.

    En declaraciones recogidas por radio Biobío, Bianchi se excusó: “Yo me encontraba en el Senado el día de la votación, pero me fue imposible el poder concurrir, ya que tenía un problema de carácter familiar gravísimo, del cual no puedo exponer a la víctima, pero me tocaba asistir a esta persona en esta problemática en ese momento y no alcancé a concurrir con la votación en el momento que se me requería".

    “Esto no responde a ningún tipo de negociación ni recibí ninguna presión para no votar esto (…) pude haberme ido al Senado si no hubiese querido votar, pude haber estado, por ejemplo, en la visita presidencial que se invitó a la región de Magallanes. Sin embargo, estaba allí porque quería poder votar”, explicó.

    De todas maneras, remarcó que la iniciativa “tiene muchas etapas” y dio luces de su postura: “Nosotros estamos porque este beneficio no se le otorgue a quienes, por ejemplo, han cometido delitos de lesa humanidad, a violadores, a pedófilos, a quienes han cometido delitos de terrorismo, porque creemos fundamentalmente en el derecho internacional, el derecho nacional y los derechos humanos”.

