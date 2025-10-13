SUSCRÍBETE
Política

Senador Coloma confía en la candidatura de Evelyn Matthei en el último mes de campaña: "Llegará la ola del sentido común"

"Hasta ahora la gente tiene una reacción muy emocional con las candidaturas", aseguró el "coronel" de la UDI.

José Navarrete 
José Navarrete
MARIO TELLEZ

A 34 días de los comicios del 16 de noviembre, el senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Juan Antonio Coloma manifestó su confianza en la candidatura presidencial de Evelyn Matthei, la abanderada de Chile Vamos.

“Hasta ahora la gente tiene una reacción muy emocional con las candidaturas, pero llegará la ola del sentido común, donde se va a decidir quien va a gobernar mejor y ahí debemos tener las mejores condiciones”, comentó Coloma, integrante del comando de Matthei, en entrevista con radio Duna, la mañana de este lunes.

Coloma sostuvo que “ahora empieza la tierra derecha a la campaña” y que “hay muchas cosas que van a pasar”.

En esa línea, destacó la importancia de la franja televisiva, que se empieza a emitir este viernes.

“Creo que por lo menos nosotros estamos haciendo mucho esfuerzo por ser una franja que transmita lo que queremos mostrar en materia de política, de programa, en materia de gobernabilidad”, recalcó.

Asimismo, indicó que tienen la “esperanza de poder convocar a esa cantidad enorme de personas que votaron rechazo en su momento y que cambiaron el cuadro político”.

“Creo que la existencia de equipos, de programas y de una vocación de entender y de agrupar personas va a ser muy importante en los próximos debates. Aquí no se trata solo de tener una idea, es mostrar que uno tiene una idea, tiene un equipo que la lleva a cabo y tiene una vocación de entenderse, de gobernar, es difícil, y creo que nosotros tenemos una enorme capital precisamente en ese escenario”, apuntó.

