Senador De Urresti (PS) por reuniones de ministros en casa de Zalaquett: “Eso es lobby aquí y en la quebrada del ají”

Esta mañana el senador y vicepresidente del Partido Socialista, Alfonso De Urresti, se refirió a los polémicos encuentros de ministros de Estado en la casa del lobista y exalcalde de la Florida y Santiago, Pablo Zalaquett.

En conversación con Radio Pauta, el parlamentario criticó las reuniones de diferentes secretarios de Estado con Zalaquett en su domicilio. “Esa comida del ministro (Nicolás) Grau y la ministra de Medio Ambiente (Maisa Rojas) con los salmoneros, me parece impresentable, porque hay una ley de pesca, hay un tratamiento de las concesiones acuícolas, eso es realmente impresentable (...) si tú haces una reunión en la casa de un lobista con los empresarios de un sector, de un proyecto de ley que estás discutiendo, eso es lobby aquí en la quebrada del ají”, sentenció el senador.

En ese sentido, De Urresti aseguró que “absolutamente” esas reuniones debieron haberse registrado por la ley de lobby, y agregó que Jeannette Jara, la ministra del Trabajo “también debió haberse inscrito porque se está trabajando con un sector que claramente va a haber modificado o afectado su giro respecto de la ley de pensiones”.

Ministro de Economía, Nicolás Grau y la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas Foto: Dedvi Missene

“Por lo mismo, hay que ser más riguroso”, dijo y agregó que “me parece bien que el Presidente les haya hecho este tirón de orejas”. Esto último, lo señala dado que el Mandatario se contactó con todos los ministros involucrados para que revaluaran los antecedentes y definieran si corresponde o no que inscriban sus encuentros por ley de lobby.

En ese sentido, el senador añadió que “tienen que ser los ministros más claros y menos aún reunirse en la casa de un conocido lobista militante de la UDI”.

De Urresti también fue consultado por la situación de la vicepresidenta del PPD, Natalia Piergentili, quien a través de una declaración pública señaló que “desde el mes de noviembre pasado, he prestado una asesoría periódica en políticas públicas a una asociación gremial, contratada por la empresa consultora del Sr. Zalaquett, actividad profesional lícita que he realizado en mi ámbito laboral privado, por la cual naturalmente he recibido una remuneración, la que se ha visto reflejada en las boletas respectivas”.

Frente a este hecho, el parlamentario sostuvo que se trata de un caso “distinto porque no es funcionaria pública”. Sin embargo, el senador asegura que “es tremendamente grave y tiene que aclararse”.

“Eso mismo refleja que los encuentros en la casa del señor Zalaquett no eran simplemente reuniones sociales. Era una situación claramente de lobby o de contactos políticos. Y creo que lo de Natalia es muy lamentable y tendrá que ser aclarado dentro del Partido por la Democracia”, complementó.

Finalmente, consultado por si él ha asistido a alguna de estas reuniones, el senador aseguró que “no iría, no me parece correcto”.