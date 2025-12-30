Senador Gahona (UDI) se muestra contrario a modificar ley de aborto en tres causales: “Para mí es un tema zanjado”

El senador y jefe de bancada de la UDI, Sergio Gahona, se manifestó en contra de modificar el fondo de la ley de aborto en tres causales, una de los puntos que el Partido Nacional Libertario exigiría este martes para incorporarse al gobierno entrante.

En una entrevista concedida al programa de streaming de La Tercera, Desde La Redacción, Gahona sostuvo: “Yo voté en contra de ese proyecto de ley en su minuto cuando era diputado y mantengo mi posición al respecto, pero Chile no puede ser un péndulo que dependiendo del gobierno que ejerce en su minuto determinado, ir de un lado a otro. Para mí es un tema zanjado, ya está resuelto y la democracia habló"

“Estar reabriendo debates nuevamente y haciendo cambios o terminando con la ley de aborto en tres causales me parece que no es el camino adecuado”, reiteró. No obstante, se mostró de acuerdo con “lo que tenga que ver con perfeccionamiento de alguna legislación”.

Respecto de las líneas rojas que los libertarios fijarían para sumarse al gobierno de José Antonio Kast dijo que eso es parte de su “legítimo derecho” y además, expresó que le gustaría que el excandidato presidencial de ese partido formara parte del gabinete.

Santiago, 29 de diciembre 2025. El Presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser junto a los demás parlamentarios del Partido Nacional Libertario se refiere a negociaciones con el Presidente electo. Foto: Diego Martin/Aton Chile. Diego Martin

Gahona arremete contra el PC y embajadora Manahi Pakarati

Por otro lado, el senador dijo que el Ejecutivo “ha sido débil” al no remover de su cargo a la embajadora de Chile en Nueva Zelanda Manahi Pakarati, quien se manifestó, mediante Instagram, a favor de la “autodeterminación de Rapa Nui”.

“Ella ha cometido un hecho grave, con una actitud o una acción que lleva al separatismo y evidentemente en su calidad de embajadora es imposible que eso se pueda tolerar. A mí me parece que ella tiene que ser removida del cargo ya, ahora mismo (...) Ella es una activista de la autodeterminación de Rapanui y por lo tanto no puede ser embajadora ni puede ser miembro del servicio exterior de Chile", aseveró.

Manahi Pakarati, embajadora en Nueva Zelanda

Gahona también expresó su rechazo a la estrategia delineada por el Partido Comunista en su último pleno, consistente en, entre otros aspectos, un llamado a “impulsar hitos de movilización”, como el Día de los Trabajadores o el Día de la Mujer, durante el siguiente gobierno encabezado por José Antonio Kast. “Ellos estuvieron detrás del octubrismo y por tanto no es una situación que parezca nueva. De hecho hoy día están activando a los sindicatos, a los gremios que son manejados instrumentalmente por el PC, como la CUT y la ANEF", acusó.

“El PC se caracteriza por eso, ellos no les gusta que hay un gobierno de derecha, ellos no creen en la democracia”, añadió.

9 MAYO 2023 LOS SENADORES SERGIO GAHONA Y MATIAS WALKER DURANTE SESION DE SALA. FOTO: DEDVI MISSENE DEDVI MISSENE

Gahona y operación a madre de ministra Aguilera

Otro de los temas abordados por el parlamentario fue la operación de cadera, en un lapso de 10 horas desde que fue atendida, de la madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera.

En primer lugar, el legislador indicó: “No creo que la ministra haya llamado por teléfono y haya dicho ‘oiga, va mi mamá a atenderse, por favor. He estado trabajando cuatro años en la Comisión de Salud con la ministra prácticamente todas las semanas y la impresión que yo tengo que es una persona muy correcta".

Con todo, Gahona apoyó las acciones que está llevando adelante su partido por esta situación, entre ellas, la petición a la Contraloría para que fiscalice la legalidad de los actos, y por otro que se cite a la ministra a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados para que dé las explicaciones del caso.