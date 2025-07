Senador Huenchumilla reprocha dichos de Goic por apoyo DC a Jara y descarta que se haya entregado “un cheque en blanco”

El senador y actual presidente de la Democracia Cristiana (DC), Francisco Huenchumilla, defendió este martes la decisión que tomó el pasado sábado la junta nacional de la colectividad de respaldar la candidatura de la carta del progresismo, Jeannette Jara (PC), y reprochó los dichos de la extimonel Carolina Goic, que apuntó a que hubo “oferta de cupos” parlamentarios que pesaron en la decisión.

En diálogo con radio Universo, el parlamentario señaló que “Carolina debería ser muy humilde. Ella fue la conductora el año 2017 (candidata presidencial de la DC). Entonces yo creo que falta un poquito de humildad también en este caso. Pero el punto central es que yo soy presidente y voy a conducir el partido y tenemos que tener un acuerdo parlamentario realista”.

Huenchumilla, demás, descartó que la falange haya renunciado “a priori” a ser parte de las definiciones programáticas, como planteó también la exsenadora.

“Malamente podemos conocer el programa si el programa hay que hacerlo en su conjunto con la coalición. Por eso que uno no recibe un programa, uno conversa y dialoga y concuerda un programa. Y concuerda una lista parlamentaria, se conversa, si es que uno quiere formar una coalición”, dijo.

En ese sentido, el timonel DC rechazó la idea de que la tienda haya entregado “un cheque en blanco” al sumarse a la candidatura de la exministra del Trabajo.

“El cheque en blanco sería si alguien conduce este proceso y dice, mire, aquí está este contrato, fírmelo y punto. No, no es eso. Aquí nosotros hemos tomado una opción, y yo lo dije públicamente, que yo exigía una coalición, un programa y un acuerdo parlamentario. Y dije yo mismo esa frase que no daba cheques en blanco ni firmaba un contrato de adhesión. Por lo tanto, hicimos un proceso, dijimos vamos a ir en esta unidad con la centroizquierda y vamos a concordar un programa y vamos a acordar una lista parlamentaria. Esa es la lógica”, remarcó.

El senador también fue inquirido por las diferencias en temas valóricos, como el aborto, entre la DC y partidos oficialistas como el PC, y la manera en que esto podría ser zanjado para el eventual programa presidencial de Jara.

“Si hubiera un acuerdo de esa naturaleza, nosotros vamos a hacer reserva de que en esa parte no estamos con eso. Porque en esa materia nosotros tenemos libertad de conciencia. Y en el partido, yo, por ejemplo, soy una persona mucho más liberal, y hay otros que son más conservadores”, respondió.