Senadora Aravena y estado de excepción en La Araucanía: “El gobierno ha reconocido, aunque le ha costado, que hay una situación muy grave en la Macrozona Sur”

La senadora por La Araucanía, Carmen Gloria Aravena (Ind. Republicanos), valora que el gobierno haya dejado atrás el estado de excepción “acotado” en la zona, pero dice que hay materias que seguir trabajando para reducir la violencia.

En esa línea es que espera seguir dialogando con el Ejecutivo para abordar el plan Buen Vivir y las medidas de seguridad en la Macrozona Sur.

¿Cómo le pareció el giro del gobierno de quitar el estado acotado y fijar uno con todas sus facultades?

El primer estado de excepción tuvo que ver con una movilización que hubo de los gremios de camioneros que pidieron que el estado de excepción se cubriera con mucha fuerza todo lo que era la Ruta 5 Sur. Fue un error haber ido de a poco ampliándolo, pero también se reconoce la comprensión del Ministerio del Interior y del gobierno que hoy día la situación siguen manteniéndose altos niveles de atentados terroristas. Lo dijo muy claramente la ministra del Interior, van a tener que trabajar principalmente en coordinación y fortaleciendo la labor de fiscalía. Está bien, porque ella reconoce que hoy día no hay solamente crimen organizado, delincuencia, sino que también hay una situación especial con estas organizaciones de resistencia territorial.

El gobierno insistía con el estado de excepción acotado, pero en la derecha le pedían uno completo.

Ha habido mayor apertura de parte del gobierno, se demoraron, pero se valora el hecho de que se haya instalado bien y tampoco he escuchado ahora que estén más preocupados de retirar el estado de excepción, que en algún minuto lo dijeron. Hoy día no están las condiciones para hacer ningún retiro del estado de excepción, todo lo contrario, hoy día hay que fortalecerlo y colocar todos los recursos de inteligencia.

¿El gobierno ha sido terco con el estado de excepción?

Yo siempre he dicho y se lo he dicho también al gobierno que yo creo que ellos tenían una visión muy romántica e idealizada de lo que era la acción terrorista. Hoy día, después de más de un año de administración del Estado, el gobierno ha reconocido, si bien le ha costado porque tiene dos almas el gobierno, que hay una situación muy grave en la Macrozona Sur. La otra alma que es más bien el Partido Comunista, que sigue existiendo, más bien ha validado esto y cada vez que hay que votar proyectos de este tipo los votan en contra. Ellos mantienen una postura. Si bien no colocan pancartas a favor tampoco la recriminan.

¿Se deben endurecer las medidas en La Araucanía?

Lo que falta hoy día, dado que ya tanto el Presidente como la ministra del Interior y también el subsecretario del Interior han hablado de actos con connotación terrorista, es que se pueda pensar en conjunto con todas las organizaciones con todos los sectores políticos, en elaborar una estrategia nacional contra el terrorismo. La tiene España después de las acciones de la ETA, la tienen algunos países de Europa, porque justamente no es lo mismo el terrorismo que los crímenes organizados. No digo que uno sea más grave que el otro, los dos son graves, pero tienen un sentido, un propósito distinto y obviamente el terrorismo no se puede atacar igual que cualquier delincuencia común. Aquí las personas que actúan como actúan estos grupos, ellos no tienen miedo porque de alguna manera ellos están luchando por una causa que consideran justa y que no tiene límites. Por lo tanto, eso de no tener límites implica quemar una escuela con el profesor adentro.

La senadora Carmen Gloria Aravena. Foto: Dedvi Missene

¿Cómo vio los dichos del Presidente en la cuenta pública sobre La Araucanía?

Habló poco. Habló del plan Buen Vivir, que está justamente una reunión programada con todos los parlamentarios de la región para ver su avance. Valoro que haya planteado que el tema de la violencia no se va a permitir y eso tiene que ver también con el cambio del estado de gestión. Y estamos a la espera de la situación de esta mesa para la paz y la reconciliación, que tiene que ver básicamente con cerrar el capítulo de las tierras porque es un capítulo que implica por un lado cerrar o poner un plazo para la entrega de tierras en Chile, que puede durar muchos años, pero que hay que cerrarlo, y por otro lado un cambio de la ley indígena que es urgente.

Usted ahora integra el comité del Partido Republicano tras dejar el de RN. ¿Le acomoda más la línea de este partido sobre La Araucanía?

Yo siempre tenía una línea respecto al tema de La Araucanía. He mantenido mi disposición permanente al diálogo y a apoyar todo lo que signifique desarrollo y paz de La Araucanía, pero el Partido Republicano sin duda es un partido muy elevado desde el punto de vista del voto en la región, pero también un partido que ha defendido desde que se creó prácticamente el tema de lograr encuentros, lograr la paz en La Araucanía. José Antonio Kast lo ha dicho desde un principio, que en La Araucanía no hay violencia rural, lo que hay es terrorismo.

Su nombre ha sonado para integrar la Comisión para la Paz. ¿Está disponible?

El encargado del plan Buen Vivir, que es Víctor Ramos, ha estado en permanente reuniones con todos los parlamentarios desde principios de año (...). Siempre cuando se nos pida, no importa el color político del Presidente, ayudaremos al país a sacar adelante un propósito como este, vamos a estar disponibles a ayudar dentro de nuestras posibilidades.