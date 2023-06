Senadora Núñez (RN) califica de “lamentable” explicación de Felipe Kast para ausentarse en votación de nueva defensora de la Niñez

El pasado martes 20 de junio, el Senado rechazó -por falta de quórum- la nominación de la socióloga Rosario Martínez como nueva defensora de la Niñez, en reemplazo de Patricia Muñoz, quien estuvo a cargo del organismo público hasta mayo de este año.

La exdirectora del Sename durante la segunda administración de Sebastián Piñera era la carta de Renovación Nacional (RN) para asumir la dirección de la Defensoría de la Niñez. Pese a ello, el senador Felipe Kast (Evópoli) al momento de la votación abandonó la sala de la Cámara Alta.

La explicación vendría más tarde y fue entregada a través de whatsapp en un grupo de excompañeros del colegio Verbo Divino, donde el senador Evópoli argumentaba que su ausencia se debía a que él consideraba que era “un error poner como candidata a una persona que es identificada políticamente con el gobierno de Sebastián Piñera”.

“Si hay algo que no tenemos que hacer con la Defensoría de la Niñez es cuotearla políticamente. Y tenemos que poner a una persona que sea neutra, técnica y no que cuando tenga que defender a los niños, o atacar al gobierno porque no le gusta cómo hacen la pega, le digan, no pero si es una operadora política de Sebastián Piñera, de qué se sorprenden. Lo dije con todas sus letras y no quisieron, como están acostumbrados a empaquetar negociaciones”, fue parte de la intervención del senador Kast, en respuesta al emplazamiento por ese mismo grupo del exdirector del Senda, Carlos Charme, esposo de Rosario Martínez.

Tras la revelación de La Tercera PM, la justificación del senador causó molestia al interior de Chile Vamos y, particularmente, en la interna de Renovación Nacional. Y una de las encargadas de transmitir públicamente esa molestia fue la también senadora Paulina Núñez (RN), quien calificó de lamentable su explicación.

“Explicación de Felipe Kast para ausentarse y no apoyar a Rosario Martínez como Defensora de la Niñez es lamentable, sesgada e ideológica. Ella tiene todas las competencias para el cargo y no merece ser tratada como operadora del ex Presidente Piñera, del que él mismo fue ministro”, le espetó Núñez a través de redes sociales.

Hasta el cierre de esta nota, el senador Felipe Kast no se había referido ni a la revelación de su intercambio con el exdirector del Senda, ni a los emplazamientos de los socios de coalición.