Senadores cuestionan ajuste a reforma notarial en votación en la Cámara y arremeten contra diputado Leonardo Soto

En una sesión la mañana de este lunes, los senadores de la Comisión de Constitución cuestionaron el ajuste efectuado por la Cámara de Diputados en la votación de la reforma al sistema notarial, y arremetieron contra el diputado Leonardo Soto (PS), como responsable de la modificación.

Esto, luego que en medio de la sesión del pasado lunes, en que se debatía la propuesta final para destrabar el proyecto sobre notarios y conservadores, el parlamentario socialista planteó su extrañeza por lo que señalaba el informe de la comisión mixta -conformada por cinco diputados y cinco senadores- que se constituyó precisamente para resolver los nudos de esta iniciativa.

En concreto, Soto apuntó que había una “irregularidad”, específicamente en lo relacionado con el Conservador de Santiago, contenido en el informe final que estipulaba una tercera votación.

La primera votación se refería a la mayoría de los nudos de la iniciativa (el límite de edad de 75 años a los llamados notarios y conservadores “inmortales”, la experiencia previa para ejercer el cargo y las restricciones de lazos familiares, entre otros). La segunda y la tercera votación, mencionadas en el informe, estaban relacionadas exclusivamente con la idea de dividir al Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS).

“Me acerqué a la testera. Estaba el secretario de la Cámara, Miguel Landeros, el presidente en ese momento. Varios asesores. Y abajo de la testera estaba el ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC).Yo le dije, mire, lo que haya escrito el Senado, ahí es falso. Lo que ocurrió fue algo totalmente distinto.Y para prueba de ello, para que no hubiera ninguna duda, es que le pedí al ministro de Justicia que se incorporara a esta conversación. Él se dio vuelta hacia la mesa y yo expliqué lo que se había acordado. Y se le preguntó al ministro, ¿fue así, ministro? Fue exactamente lo que se acordó en la mixta, dijo. Solo dos votaciones", relató el legislador socialista.

En base a ello, la secretaría de la corporación, resolvió reordenar la votación, omitiendo la recomendación del informe, y solo procedió a realizar dos votaciones. Una solo para resolver el régimen especial que tendría el Conservador de Santiago y la otra para zanjar el resto de la materias pendientes, la cuales fueron aprobadas.

En la sesión de Constitución de esta jornada, uno de los senadores más críticos con la situación en la Corporación fue Pedro Araya (PPD): “No podemos dejar pasar lo que ocurrió en la Cámara de Diputados en la votación del proyecto de ley de notarios y sobre todo las expresiones que tuvo el diputado Soto respecto al trabajo de la secretaría de la comisión. Quiero manifestar mi profundo respaldo y espero que como comisión lo abordemos hacia el trabajo profesional que realizó la secretaría de la comisión. No proceden bajo ningún punto de vista las palabras que tuvo el diputado Soto de tratar de calificar actuaciones que tuvo la secretaría”.

Y luego agregó: “Me gustaría pedir el acuerdo de la comisión de poder respaldar a Ignacio (secretario de la comisión) y a la vez solicitarle formalmente a través de la secretaría del Senado o de la presidencia del Senado que esta situación se le represente al presidente de la Cámara de Diputados y que eventualmente las actuaciones y las palabras del diputado Soto sean pasado a la comisión de Ética de la Cámara de Diputados porque no corresponden en los términos en que se refirió a la secretaría”.

El senador Luciano Cruz Coke (Evópoli), en tanto, señaló que “aquí hay un reglamento, una forma de tramitación y de formación de la ley que es muy clara. Entonces yo realmente lo que no logro comprender es por qué justamente además en un proyecto que despierta todo tipo de sospechas ante la ciudadanía respecto de que acá se pudiese estar defendiendo algún tipo de interés, se cambia la votación ni más ni menos que de una comisión mixta que agrupa senadores y diputados. Entonces, una Cámara se permite, además con la anuencia de la secretaría, lo cual también me sorprende mucho, se permite cambiar aquello que acordó esta comisión mixta”.

La presidenta de la comisión mixta, la senadora Paulina Núñez (RN), por su parte, respaldó el trabajo de la secretaría en la preparación del informe y dijo sobre Soto: “Lo llamé, para decirle no solamente que no correspondía el procedimiento, porque efectivamente, como me parece, dijo la senadora Ebensperger, puede siempre haber un error de redacción, de formulación del informe, que eventualmente alguien crea que efectivamente no se está recogiendo en un 100% lo que se acuerde, pero lo que corresponde, y se ha hecho en otras ocasiones, es que las secretarías se contactan y eso se corrige de buena fe y se recoge el acuerdo de la mixta. Eso hoy día no pasó. Me imagino que el año electoral anima estos ánimos”.