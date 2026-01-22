Sin la presencia de Frei Ruiz-Tagle y el PC: se realiza homenaje por muerte de expresidente Eduardo Frei Montalva

La Directiva Nacional y militancia DC deja una ofrenda floral en el monumento de Eduardo Frei Montalva a 44 años de su muerte. Javier Salvo/Aton Chile

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) se congregó en la sede nacional de la colectividad, en el centro de Santiago, para la conmemoración de los 44 años de la muerte del expresidente de Chile y emblemático miembro de la colectividad, Eduardo Frei Montalva.

A la ceremonia religiosa asistieron los miembros de la directiva nacional DC, militantes de la colectividad y los presidentes de los partidos de la centroizquierda, a excepción del Partido Comunista de Chile (PC). También se ausentó de la ceremonia el hijo de Frei Montalva y expresidente de Chile, Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Cabe recordar que la DC llevó al expresidente Frei Ruiz-Tagle ante elTribunal Supremo del partido tras su encuentro con el presidente electo José Antonio Kast cuando este último estaba en campaña.

MARIO TELLEZ

Ante la ausencia, la secretaria general de la DC, Alejandra Krauss, respaldó la decisión de Frei Ruiz-Tagle. “Sabemos a ciencia cierta que la familia Frei, los hijos, nietos, también le rendirán homenaje. Y para la Democracia Cristiana eso es lo esencial”.

“Voy a reiterar que creo que a la Democracia Cristiana le importa la acción política de hoy. Hemos vuelto a tener la confianza de la ciudadanía. La ciudadanía nos ha dado una oportunidad. Eso es lo esencial. Respetamos, absolutamente, las decisiones que en términos personales”, sostuvo Krauss.

El presidente del Partido por la Democracia (PPD), Jaime Quintana, afirmó que “la historia de Frei Montalva no le pertenece a la familia, ni a ningún integrante de la familia, le pertenece al pueblo chileno y en este caso también al pueblo demócrata cristiano, porque nos parece que lo que representa Frei Montalva en términos de transformaciones sociales, productivas, económicas está está muy vigente".

En tanto, llamó la atención la ausencia de representantes del PC, desde donde explicaron que los principales miembros de la directiva tuvieron problemas personales o de agenda que les impidió asistir.