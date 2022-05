Sistema Político abre última etapa de negociación: buscan consensuar normas transitorias, incluyendo el plazo para el fin del Senado

Faltan sólo ocho días para que concluya el trabajo de las siete comisiones temáticas de la Convención Constitucional, por eso cada una de ellas está en la etapa final de sus trabajos. Una de sus últimas tareas será definir las propuestas en materia de normas transitorias, es decir, aquellas regulaciones que establecerán el paso de la actual institucionalidad a la nueva en caso de que gane el Apruebo en el plebiscito de salida, fijado para el próximo 4 de septiembre.

Así, cada comisión hará una propuesta, la cual será derivada a la Comisión de Transitorios, que comenzará a funcionar a partir del próximo 17 de mayo. De esta manera, los ojos están puestos en cuatro comisiones principalmente: Sistemas de Justicia, Derechos Fundamentales, Forma de Estado y Sistema Político, instancias que para los convencionales son claves para establecer los plazos en que sus respectivas materias se pondrán en marcha si gana el Apruebo.

Los convencionales de cada comisión tendrán un plazo determinado para presentar iniciativas de normas transitorias. En el caso de Sistema Político, este vence el domingo a las 23.59 horas. Para presentar una propuesta se requiere del patrocinio de 32 convencionales, por lo tanto, se necesitan acuerdos amplios. En este contexto, ya comenzaron las primeras tratativas entre los distintos colectivos para alcanzar un consenso.

En el caso de Sistema Político, ayer se aprobaron en comisión que se harán propuestas en nueve áreas temáticas, entre ellas, Poder Legislativo, Ejecutivo, sistema electoral y organizaciones políticas, y materias vinculadas con la implementación del sistema político. En cada uno de esos temas, según afirman integrantes de la comisión, hay varios puntos que son de interés, como cuándo se aplicaría la reelección para autoridades, por ejemplo, para el Presidente de la República, cuándo se eliminaría el Senado y pasaría a conformarse la Cámara de las Regiones, entre otras.

Si bien hay coincidencia en que, al menos, se deben respetar los cuatro años de mandato que les restan a los senadores elegidos en 2017, aún hay dudas sobre el caso de los parlamentarios que fueron electos el año pasado. Algunos consideran que ellos deben pasar a formar parte de la Cámara de las Regiones, mientras que otros sugieren que no tiene sentido que los actuales senadores pasen a ocupar un cargo para el cual no fueron elegidos.

La co-coordinadora de Sistema Político, Rosa Catrileo (Pueblo Mapuche), afirmó que “vamos a hacer un barrido de cuáles son las normas transitorias que a nosotros -los escaños reservados- nos interesa que queden consagradas en todas aquellas disposiciones que se van a debatir. Queremos preparar una propuesta base y buscar apoyos en los colectivos”.

En el caso de los pueblos indígenas, sugieren que es probable que busquen apoyos dentro de No Neutrales, el Colectivo Socialista y Movimientos Sociales, para sustentar sus iniciativas por medio de las 32 firmas.

En el Colectivo Socialista, en tanto, afirman que la idea es conseguir un acuerdo amplio y que, por lo mismo, buscarán entendimiento principalmente con los No Neutrales y el Frente Amplio.

“Vamos a buscar con quienes tengamos afinidad en las distintas comisiones para presentar iniciativas comunes de normas transitorias. Creemos que las norma transitorias vienen a dar certezas a las instituciones, a las autoridades en ejercicio, a la ciudadanía también respecto de cuáles son las expectativas de aplicación de esta nueva Constitución, así que vamos a trabajar con todos quienes estén disponibles para sumarse a una, ojalá, gran transitoria que nos dé el mapa de implementación de esta futura Constitución”, afirmó Maximiliano Hurtado (Colectivo Socialista).

En esa línea, Hurtado indicó que “hemos compartido apreciaciones y miradas comunes respecto de respetar los mandatos populares, por ejemplo, de dar certezas a quienes tenían reglas de reelección hasta el día de hoy, que las reglas de reelección, a su vez, no comiencen a regir en mandatos que están desarrollándose, como es el caso del Presidente. Esa es la línea, ir dando certezas para que la implementación de la nueva Constitución cautive no sólo a la comunidad, sino también a todos quienes ejercen un mandato popular”.

Y agregó: “Creo que hay que tener un criterio general, que debería ser el respeto de los mandatos populares. Si hay mandatos populares que se iniciaron recién este año y que tienen una duración, no debería hacerse excepciones respecto de unos y otros. O sea, no se puede pensar en acortar a la mitad el período de los senadores sin que eso signifique abrir la discusión de también acortar a la mitad el período de los diputados o del mismo Presidente de la República”.

Por su parte, el convencional Marcos Barraza (Chile Digno) sostuvo que “nosotros no creemos que haya que adelantar las elecciones presidenciales. No hay una transformación estructural del régimen de gobierno, se mantiene el presidencialismo atenuado. Es clave también fijarnos una temporalidad, la más idónea, estamos viendo cuál es, para efectos de la implementación del Congreso de Diputadas y Diputados y, ciertamente, la Cámara de las Regiones. Probablemente, en la misma fecha en la que serían las próximas elecciones parlamentarias”, agregando que aún no tienen postura clara sobre qué hacer en caso de los senadores que fueron elegidos el año pasado.

Y Barraza añadió: “Yo esperaría que esto fuera lo más transversal posible, en el sentido de poder tener más de allá 32 firmas”.

Desde No Neutrales, en tanto, sostienen que aún no tienen propuestas concretas.

¿Y la derecha?

Pese a que la derecha, entre los cercanos a la UDI y aquellos que conforman el colectivo RN-Evópoli-IND, exceden las firmas necesarias para presentar iniciativas por su cuenta, existen dudas al respecto. Desde la UDI tienen reparos sobre la idea de presentar una propuesta en la materia. ¿La razón? Porque creen que el proyecto de nueva Constitución está quedando “malo” y, por ende, no sacan nada con presentar normas transitorias para un contenido que no les gusta.

Sin embargo, ayer por la tarde transmitían que, de todas formas, se pondrán de acuerdo con el Colectivo de RN-Evópoli-IND para presentar una propuesta. En ese colectivo, en tanto, indican que no harán propuestas sobre todas las temáticas, sino las que sean de carácter fundamental para ellos. Por ejemplo, dicen que no presentarán nada respecto a autonomía indígena, pero sí respecto del Poder Ejecutivo y Legislativo.

Así, la idea es que al interior de ese colectivo se pongan de acuerdo primero los 16 convencionales que lo integran y, posteriormente, se sienten a conversar con los otros sectores de la derecha para llegar a una propuesta común.

Como sea, para nadie en ese sector es un misterio que para el plebiscito de salida el camino será el Rechazo, aunque planteando una propuesta alternativa en caso de que esa opción se imponga en los comicios. Pese a eso, hay voces en la derecha que creen que tienen que proponer ideas y ser parte del debate hasta el final del proceso.

Luego de que se presenten las propuestas de transitorios, el lunes de la próxima semana comenzará la sistematización de las propuestas, mientras que entre miércoles y jueves se realizará la votación de estas al interior de la comisión. El viernes 13 de mayo es el plazo máximo de remisión a la Secretaría General del certificado para cuenta de las normas transitorias constitucionales aprobadas por la comisión.