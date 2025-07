Socialismo Democrático en alerta por lentitud en la conformación del comando de Jeannette Jara (PC)

Han pasado más de tres semanas desde que Jeannette Jara (Partido Comunista) se impuso en la elección primaria del 29 de junio, que la posicionó como la candidata presidencial de los ocho partidos del oficialismo. Desde entonces, la abanderada no ha logrado conformar un comando. Algo que ella misma se propuso concretar con fecha límite el 15 de julio.

La tardanza es algo que comienza a preocupar a la alianza de gobierno. Y, en particular, al Socialismo Democrático, la coalición que reúne al Partido Socialista (PS) y al Partido Por la Democracia (PPD).

El senador Gastón Saavedra (PS) planteó que “evidentemente preocupa que, a tres semanas de la primaria, aún no tengamos una organización básica de lo que es el equipo de campaña de nuestra candidata. Tenemos toda la disposición para estar en los distintos territorios, los espacios que se nos asignen, pero estamos a la espera de que se avance en esa estructuración”.

El senador advirtió que “no se debe dejar pasar el tiempo. Los equipos de quienes tenemos que enfrentar están todos los días en una campaña y nosotros aún no tenemos aquella disposición, porque no tenemos la estructura del comando, no tenemos la organización, no tenemos las líneas estratégicas. Espero se zanje lo antes posible”.

El también senador socialista Fidel Espinoza dijo que “ojalá (Jara) no cometa los errores de Tohá en esta crucial etapa. Carolina estructuró comandos con personas que jamás han ganado una elección, que no tienen calle, territorio. Se deben acelerar esfuerzos por armar equipos sólidos y con gente capacitada en campañas”.

“Aún hay tiempo. Pero no demasiado para conformar equipos. Esto requiere una fina articulación desde la candidata y ojalá una línea de conducción aglutinadora", complementó el jefe de bancada de los senadores socialistas, Juan Luis Castro.

Otros en la coalición, en tanto, llaman a mantener la calma. El senador Pedro Araya (PPD) afirmó que “no me preocupa mayormente que aún la candidata no arme su comando presidencial. Hay que recordar que en este minuto estamos en plena negociación respecto de si habrá una o dos listas parlamentarias. Probablemente una vez que se resuelva ese tema, se estructurará el comando presidencial, ya que el comando necesariamente deberá reflejar esa decisión y a la vez conciliar las distintas miradas que tiene el progresismo de cómo enfrentar los desafíos que tiene nuestro país".

El jefe de bancada de los diputados PPD e independientes, Héctor Ulloa, dijo que “yo creo estamos en los tiempos, tomarse lo prudente para elegir buenos nombres y adecuados equilibrios, de manera de no tropezar en la marcha misma de la campaña".

La búsqueda de elenco para el comando de Jara no ha sido simple. Pese a que desde el Socialismo Democrático se ha presionado para contar con un sólido equipo económico, al mismo tiempo los cuadros de primera línea de la centroizquierda se han negado a participar de ese espacio.

Es el caso, por ejemplo, del exministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre (PPD), el expresidente del BancoEstado Guillermo Larraín y el exvicepresidente del Banco Central Pablo García.

Además, en entrevista con Pulso, el economista socialista Óscar Landerretche reiteró que él no está con Jara.

Mientras los parlamentarios del SD apuran la constitución del comando, en el entorno de Jara defienden la decisión de esperar.

En las dos conversaciones que ha tenido con los presidentes de partido del oficialismo, la candidata a La Moneda ha mostrado cómo sería la estructura de su comando y ha recibido algunos de los nombres propuestos desde las colectividades, todos de segunda línea hasta ahora.

Jara tampoco ha despejado qué rol tendrán los representante de partido en la estructura de campaña que imagina. Por eso los timoneles están buscando nombres para todos los cargos.

Asimismo, la exministra tampoco ha definido si el o la jefa de gabinete que decidió que la acompañará -figura que reemplaza al jefe de campaña- será de su partido o un allegado o un representante del resto de las coaliciones que apoyan su candidatura. Inicialmente se dijo que esa función podría recaer sobre un PS.