VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Socialismo Democrático responsabiliza a Boric del fracaso electoral y se abre disputa por el futuro de la coalición

    La administración del Presidente Boric es el principal blanco de críticas tras el triunfo de José Antonio Kast. "El resultado es una señal inequívoca del profundo desgaste del gobierno", plantean en el PPD. En contraste, en el FA sugieren que desmarcarse del Ejecutivo no fue una buena estrategia electoral por parte de Jara.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    Sebastian Cisternas/ Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La peor pesadilla de la izquierda se cumplió. Este domingo, José Antonio Kast (Partido Republicano) no solo se consagró como el próximo Presidente de Chile, sino que lo hizo con un resultado contundente: con el 58,1% de las preferencias.

    El golpe dejó sin palabras a los dirigentes de la alianza de partidos que respaldó la candidatura de Jeannette Jara (Partido Comunista). Aunque una derrota se veía venir, se negaban a creer que fuera de esas dimensiones. Tardaron en salir del Hotel Fundador -donde se juntaron a esperar los resultados- para dar declaraciones, cuando en la sede de republicanos ya celebraban. No sabían qué decir y prefirieron esperar que la ahora exabanderada entregara sus impresiones primero.

    Ese estado, sin embargo, no duró mucho. Una vez que Jara bajó del escenario de su comando tras asumir el fracaso, para el oficialismo llegó la hora de sacar cuentas. Entre los partidos del sector intentan explicar las razones del triunfo de Kast. No hay un consenso.

    En el Socialismo Democrático, la coalición que reúne al Partido Socialista (PS) y al Partido Por la Democracia (PPD), tenían claro desde incluso antes de conocer el resultado a quién responsabilizarían en caso de una derrota aplastante: al gobierno del Presidente Gabriel Boric.

    Juan Carlos Avendano/Aton Chile Juan Carlos Avendano/Aton Chile

    Esos partidos resienten el protagonismo que el Mandatario -militante del Frente Amplio (FA)- se propuso tener en la contienda, al emplazar en varias oportunidades a Kast. Algo que, creen, a ratos terminó por sacar a Jara de la primera línea del debate. Pero hay una razón más de fondo: el desempeño de la administración de Boric.

    Dentro del Socialismo Democrático es extendido el diagnóstico de que la actual administración terminará con grandes deudas y pocos resultados que puedan ser percibidos por la ciudadanía como “legado”. Eso, creen, le jugó en contra a la exministra Jara durante la campaña, quien debió cargar con el peso de los errores del gobierno del que formó parte hasta abril de este año.

    De hecho, la crítica más recurrente de Kast a Jara durante la contienda fue relativa a la idea de que ella representaba la continuidad de un -a su juicio- mal gobierno, por sobre sus propuestas o su militancia en el Partido Comunista (PC).

    En la recta final de la campaña, la posibilidad de que la elección pudiera transformarse en un plebiscito al gobierno era un secreto a voces en el Socialismo Democrático. Jaime Quintana, el presidente del PPD, incluso lo sinceró -con esas palabras- ante la comisión política de su partido la semana pasada. Hoy, dada la magnitud de la derrota, hay libertad para emitir juicios en esa dirección.

    Por ejemplo, el senador Pedro Araya (militante PPD) es de la idea de que el resultado “es una señal inequívoca del profundo desgaste del gobierno del Presidente Boric y de una forma de gobernar que terminó por desconectarse de las prioridades reales de la ciudadanía, que castigó la improvisación, la ausencia de conducción estratégica y una agenda que, durante demasiado tiempo, pareció más preocupada de debates identitarios que de las urgencias concretas del país”.

    “Hace cuatro años, millones de chilenos y chilenas acudieron a las urnas principalmente para impedir que Kast llegara a La Moneda. Hoy, el resultado fue exactamente el inverso. Eso es reflejo de un desencanto profundo con una manera de ejercer el poder, de tomar decisiones y de relacionarse con la realidad del país”, agregó.

    Raul Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    En todo caso, no solo en el PS y el PPD atribuyen responsabilidad a La Moneda. También lo hacen en el PC. El senador Daniel Núñez, militante comunista que se desempeñó como estratega de Jara, reclamó durante la campaña que el gobierno dejó “resultados muy modestos”. Una vez conocidos los números, el exdiputado Hugo Gutiérrez, también PC, escribió -de forma irónica- en su cuenta de X: “Estamos presenciando el legado de Boric”.

    En el FA asumían desde antes de la elección que el Socialismo Democrático intentaría responsabilizar al gobierno de Boric por el mal resultado. En el partido no comparten la tesis. Es más, creen que la estrategia que siguió Jara de desmarcarse de la administración de la que fue parte terminó por jugarle en contra electoralmente. Y lamentan que la campaña se haya desarrollado en sintonía con la postura de la derecha sobre que la actual administración fue desastrosa.

    La exministra Jara descartó ser la continuidad de Boric y criticó en duros términos la gestión del gobierno durante la campaña. Solo por mencionar algunos episodios, dio luz verde a la acusación constitucional contra Diego Pardow (FA), cuestionó el desempeño del ministro Carlos Montes (Vivienda) y la propuesta de Presupuesto 2026 del Ejecutivo, entre varios episodios más.

    En el FA fue una constante durante el período de campaña la incomodidad en torno a ese relato que Jara y su equipo más cercano -en que ese partido no estaba bien representado, acusan- construyeron. Por eso, en la colectividad, a diferencia del Socialismo Democrático, sí delegan responsabilidad en Jara por el resultado.

    “Más que nunca, hay que recalcar los avances en derechos sociales que hemos tenido gracias al gobierno y el liderazgo del Presidente Boric. Claudicar en aquello sería un profundo error y una enorme irresponsabilidad. Como FA tenemos que seguir trabajando con esa conciencia, seguir siendo un partido serio y responsable de las decisiones que hemos tomado en este período. La izquierda, además, tiene que hacer una lectura profunda respecto de cómo se caracteriza la sociedad chilena (...), porque el resultado demuestra una brecha tremenda de comprensión respecto de cuáles son sus anhelos (...)”, sostiene el jefe de bancada de los diputados FA, Jaime Sáez.

    4 NOVIEMBRE 2025 RETRATO AL DIPUTADO JAIME SAEZ. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    En el FA sospechaban que la estrategia de desligarse del gobierno difícilmente daría frutos desde la primera vuelta del 16 de noviembre. Cuando vieron que Jara ni siquiera pudo obtener un piso del 30% en esa elección -que es la aprobación que ha recibido históricamente la administración de Boric, de acuerdo a distintos sondeos- tomaron conciencia de que electoralmente podía no ser conveniente.

    Los otros factores de la derrota

    Aunque en el Socialismo Democrático y el PC el consenso es que el gobierno influyó en la derrota, lo cierto es que también reconocen que hubo más factores. Por ejemplo, algunos argumentan que faltó motivación en el sector al momento de hacer campaña, que no se logró que la elección parlamentaria estuviera en sintonía con la candidatura de Jara en la primera vuelta, y que hubo un déficit comunicacional para contrarrestar el relato de la derecha de que “Chile se cae a pedazos”.

    El senador Tomás de Rementería (PS), por su parte, es de la idea de que “el plebiscito de salida del primer proceso constituyente marcó un cambio social importante. Mucha gente que había sido de tradición votante de la centroizquierda vio en ese proceso una amenaza. Cambió la forma en que se comportan los clivajes que hay en Chile (...). Generó un costo en un votante tradicionalmente de izquierda que hoy nos ha dejado de acompañar en todo tipo de elecciones“.

    Otro tema que tensiona a las colectividades es que no todas destinaron dinero a la campaña. Solo lo hicieron el FA, el PS y el PC. Desde el equipo de la hoy excandidata se analizó con el subsecretario del Interior, Víctor Ramos (FA), la posibilidad de que autoridades del Ejecutivo aportaran a la cruzada electoral, sin éxito.

    Las diferencias a la hora de explicar el resultado son tan distintas al interior del oficialismo, que en la misma alianza reconocen que no se puede dar por segura la continuidad de la coalición política que sustenta el gobierno de Boric. Algo que él mismo se fijó dejar como legado de su administración.

    En particular, en el Socialismo Democrático creen que es hora de evaluar su política de alianza y si verdaderamente vale la pena mantenerse junto al FA. De hecho, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, es de la idea de explorar una alianza robusta con los comunistas, con el partido de Boric y el PPD al margen. En paralelo, en la Democracia Cristiana (DC) tienen la intención de estrechar lazos con el PS y el PPD, con la izquierda excluida.

    “Hay que construir un camino con fuerzas más similares (a nosotros) y luego confluir, de ser necesario. Hoy la coalición detrás de Jeannette Jara no cumplió el objetivo (...)”, plantea el jefe de bancada de los diputados DC, Héctor Barría. El presidente del partido, el senador Francisco Huenchumilla, adelantó a través de un comunicado que en las próximas semanas la colectividad “tomará las decisiones políticas, estratégicas y tácticas que correspondan”.

    Foto: Dedvi Missene Dedvi Missene

    Para avanzar en la política de alianzas de cada partido, individualmente tendrán instancias de reflexión en los próximos días. Por ejemplo, el PPD tendrá reunión de mesa este lunes. Lo mismo el FA, que además vivirá un comité central el jueves. Los comunistas tendrán esa misma instancia el sábado de esta semana. Además, los timoneles se verán las caras la mañana de este lunes en una reunión en la sede del PS.

    Más sobre:Elecciones 2025PolíticaJeannette JaraJosé Antonio KastSegunda vuelta

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Jara asume histórica derrota de la izquierda y llama al sector a ser una oposición “responsable”

    Macron felicita a Kast por su triunfo en las elecciones y pide que “nuestros dos países continúen trabajando juntos”

    Vuelven las corbatas

    Cómo es la tecnología desarrollada en Chile que permitirá anticipar riesgos y prevenir emergencias en pleno vuelo

    El “gobierno de emergencia” que planea Kast

    Lo más leído

    1.
    No se cumplió el pronóstico de Parisi: electorado del PDG se desvió del mandato interno de votar nulo en el balotaje

    No se cumplió el pronóstico de Parisi: electorado del PDG se desvió del mandato interno de votar nulo en el balotaje

    2.
    Excanciller Muñoz llama a futuro gobierno a apoyar postulación de Bachelet a la ONU

    Excanciller Muñoz llama a futuro gobierno a apoyar postulación de Bachelet a la ONU

    3.
    Felicitaciones a Kast por su “contundente” triunfo y llamados a analizar el desempeño del gobierno: legisladores oficialistas reaccionan a la derrota de Jeannette Jara

    Felicitaciones a Kast por su “contundente” triunfo y llamados a analizar el desempeño del gobierno: legisladores oficialistas reaccionan a la derrota de Jeannette Jara

    4.
    “La unidad no es opcional”: líderes oficialistas y de la DC abordan el futuro de la alianza Unidad por Chile

    “La unidad no es opcional”: líderes oficialistas y de la DC abordan el futuro de la alianza Unidad por Chile

    5.
    Daniel Manouchehri (PS): “Indistintamente del resultado, vamos a defender con mucha fuerza a la gente”

    Daniel Manouchehri (PS): “Indistintamente del resultado, vamos a defender con mucha fuerza a la gente”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Nueva demanda: familia asegura que ChatGPT instó a un hombre a matar a su madre

    Nueva demanda: familia asegura que ChatGPT instó a un hombre a matar a su madre

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 15 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 15 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Jara asume histórica derrota de la izquierda y llama al sector a ser una oposición “responsable”
    Chile

    Jara asume histórica derrota de la izquierda y llama al sector a ser una oposición “responsable”

    El “gobierno de emergencia” que planea Kast

    Hombre muere tras ser baleado en una feria navideña informal en Puente Alto

    Vuelven las corbatas
    Negocios

    Vuelven las corbatas

    Cristián Larroulet: “La ciudadanía está marcando claramente un cambio de signo ideológico”

    Alejandro Micco: “Una de las principales definiciones que tendrá que hacer el gobierno de Kast es si será promercado o pronegocios”

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos
    Tendencias

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo es la tecnología desarrollada en Chile que permitirá anticipar riesgos y prevenir emergencias en pleno vuelo

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    El ambicioso plan que Chile presentó al COI para recibir los Juegos Olímpicos de la Juventud
    El Deportivo

    El ambicioso plan que Chile presentó al COI para recibir los Juegos Olímpicos de la Juventud

    Con pasajes a México: Esteban González se lleva al Querétaro a una de las figuras del campeón Coquimbo Unido

    El dardo de Arturo Vidal a Colo Colo por no renovarle el contrato a Mauricio Isla

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Julio Rojas, escritor y creador de Caso 63: “Nunca ha sido más fácil escribir ciencia ficción que ahora”
    Cultura y entretención

    Julio Rojas, escritor y creador de Caso 63: “Nunca ha sido más fácil escribir ciencia ficción que ahora”

    Fallece a los 86 años Ernesto Acher, exintegrante de Les Luthiers

    Guillermo Arriaga, guionista y escritor mexicano: “La guerra con Estados Unidos dejó un ego herido en los mexicanos, a muchos mexicanos aún nos pesa”

    Macron felicita a Kast por su triunfo en las elecciones y pide que “nuestros dos países continúen trabajando juntos”
    Mundo

    Macron felicita a Kast por su triunfo en las elecciones y pide que “nuestros dos países continúen trabajando juntos”

    Corrupción y casos de acoso sexual en el PSOE: Pedro Sánchez enfrentado a “sus horas más críticas” en España

    En Rusia, los cosacos han vuelto al servicio gracias a la guerra en Ucrania

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni
    Paula

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas