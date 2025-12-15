Socialismo Democrático responsabiliza a Boric del fracaso electoral y se abre disputa por el futuro de la coalición

La peor pesadilla de la izquierda se cumplió. Este domingo, José Antonio Kast (Partido Republicano) no solo se consagró como el próximo Presidente de Chile, sino que lo hizo con un resultado contundente: con el 58,1% de las preferencias.

El golpe dejó sin palabras a los dirigentes de la alianza de partidos que respaldó la candidatura de Jeannette Jara (Partido Comunista). Aunque una derrota se veía venir, se negaban a creer que fuera de esas dimensiones. Tardaron en salir del Hotel Fundador -donde se juntaron a esperar los resultados- para dar declaraciones, cuando en la sede de republicanos ya celebraban. No sabían qué decir y prefirieron esperar que la ahora exabanderada entregara sus impresiones primero.

Ese estado, sin embargo, no duró mucho. Una vez que Jara bajó del escenario de su comando tras asumir el fracaso, para el oficialismo llegó la hora de sacar cuentas. Entre los partidos del sector intentan explicar las razones del triunfo de Kast. No hay un consenso.

En el Socialismo Democrático, la coalición que reúne al Partido Socialista (PS) y al Partido Por la Democracia (PPD), tenían claro desde incluso antes de conocer el resultado a quién responsabilizarían en caso de una derrota aplastante: al gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Juan Carlos Avendano/Aton Chile Juan Carlos Avendano/Aton Chile

Esos partidos resienten el protagonismo que el Mandatario -militante del Frente Amplio (FA)- se propuso tener en la contienda, al emplazar en varias oportunidades a Kast. Algo que, creen, a ratos terminó por sacar a Jara de la primera línea del debate. Pero hay una razón más de fondo: el desempeño de la administración de Boric.

Dentro del Socialismo Democrático es extendido el diagnóstico de que la actual administración terminará con grandes deudas y pocos resultados que puedan ser percibidos por la ciudadanía como “legado”. Eso, creen, le jugó en contra a la exministra Jara durante la campaña, quien debió cargar con el peso de los errores del gobierno del que formó parte hasta abril de este año.

De hecho, la crítica más recurrente de Kast a Jara durante la contienda fue relativa a la idea de que ella representaba la continuidad de un -a su juicio- mal gobierno, por sobre sus propuestas o su militancia en el Partido Comunista (PC).

En la recta final de la campaña, la posibilidad de que la elección pudiera transformarse en un plebiscito al gobierno era un secreto a voces en el Socialismo Democrático. Jaime Quintana, el presidente del PPD, incluso lo sinceró -con esas palabras- ante la comisión política de su partido la semana pasada. Hoy, dada la magnitud de la derrota, hay libertad para emitir juicios en esa dirección.

Por ejemplo, el senador Pedro Araya (militante PPD) es de la idea de que el resultado “es una señal inequívoca del profundo desgaste del gobierno del Presidente Boric y de una forma de gobernar que terminó por desconectarse de las prioridades reales de la ciudadanía, que castigó la improvisación, la ausencia de conducción estratégica y una agenda que, durante demasiado tiempo, pareció más preocupada de debates identitarios que de las urgencias concretas del país”.

“Hace cuatro años, millones de chilenos y chilenas acudieron a las urnas principalmente para impedir que Kast llegara a La Moneda. Hoy, el resultado fue exactamente el inverso. Eso es reflejo de un desencanto profundo con una manera de ejercer el poder, de tomar decisiones y de relacionarse con la realidad del país”, agregó.

Raul Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

En todo caso, no solo en el PS y el PPD atribuyen responsabilidad a La Moneda. También lo hacen en el PC. El senador Daniel Núñez, militante comunista que se desempeñó como estratega de Jara, reclamó durante la campaña que el gobierno dejó “resultados muy modestos”. Una vez conocidos los números, el exdiputado Hugo Gutiérrez, también PC, escribió -de forma irónica- en su cuenta de X: “Estamos presenciando el legado de Boric”.

En el FA asumían desde antes de la elección que el Socialismo Democrático intentaría responsabilizar al gobierno de Boric por el mal resultado. En el partido no comparten la tesis. Es más, creen que la estrategia que siguió Jara de desmarcarse de la administración de la que fue parte terminó por jugarle en contra electoralmente. Y lamentan que la campaña se haya desarrollado en sintonía con la postura de la derecha sobre que la actual administración fue desastrosa.

La exministra Jara descartó ser la continuidad de Boric y criticó en duros términos la gestión del gobierno durante la campaña. Solo por mencionar algunos episodios, dio luz verde a la acusación constitucional contra Diego Pardow (FA), cuestionó el desempeño del ministro Carlos Montes (Vivienda) y la propuesta de Presupuesto 2026 del Ejecutivo, entre varios episodios más.

En el FA fue una constante durante el período de campaña la incomodidad en torno a ese relato que Jara y su equipo más cercano -en que ese partido no estaba bien representado, acusan- construyeron. Por eso, en la colectividad, a diferencia del Socialismo Democrático, sí delegan responsabilidad en Jara por el resultado.

“Más que nunca, hay que recalcar los avances en derechos sociales que hemos tenido gracias al gobierno y el liderazgo del Presidente Boric. Claudicar en aquello sería un profundo error y una enorme irresponsabilidad. Como FA tenemos que seguir trabajando con esa conciencia, seguir siendo un partido serio y responsable de las decisiones que hemos tomado en este período. La izquierda, además, tiene que hacer una lectura profunda respecto de cómo se caracteriza la sociedad chilena (...), porque el resultado demuestra una brecha tremenda de comprensión respecto de cuáles son sus anhelos (...)”, sostiene el jefe de bancada de los diputados FA, Jaime Sáez.

4 NOVIEMBRE 2025 RETRATO AL DIPUTADO JAIME SAEZ. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

En el FA sospechaban que la estrategia de desligarse del gobierno difícilmente daría frutos desde la primera vuelta del 16 de noviembre. Cuando vieron que Jara ni siquiera pudo obtener un piso del 30% en esa elección -que es la aprobación que ha recibido históricamente la administración de Boric, de acuerdo a distintos sondeos- tomaron conciencia de que electoralmente podía no ser conveniente.

Los otros factores de la derrota

Aunque en el Socialismo Democrático y el PC el consenso es que el gobierno influyó en la derrota, lo cierto es que también reconocen que hubo más factores. Por ejemplo, algunos argumentan que faltó motivación en el sector al momento de hacer campaña, que no se logró que la elección parlamentaria estuviera en sintonía con la candidatura de Jara en la primera vuelta, y que hubo un déficit comunicacional para contrarrestar el relato de la derecha de que “Chile se cae a pedazos”.

El senador Tomás de Rementería (PS), por su parte, es de la idea de que “el plebiscito de salida del primer proceso constituyente marcó un cambio social importante. Mucha gente que había sido de tradición votante de la centroizquierda vio en ese proceso una amenaza. Cambió la forma en que se comportan los clivajes que hay en Chile (...). Generó un costo en un votante tradicionalmente de izquierda que hoy nos ha dejado de acompañar en todo tipo de elecciones“.

Otro tema que tensiona a las colectividades es que no todas destinaron dinero a la campaña. Solo lo hicieron el FA, el PS y el PC. Desde el equipo de la hoy excandidata se analizó con el subsecretario del Interior, Víctor Ramos (FA), la posibilidad de que autoridades del Ejecutivo aportaran a la cruzada electoral, sin éxito.

Las diferencias a la hora de explicar el resultado son tan distintas al interior del oficialismo, que en la misma alianza reconocen que no se puede dar por segura la continuidad de la coalición política que sustenta el gobierno de Boric. Algo que él mismo se fijó dejar como legado de su administración.

En particular, en el Socialismo Democrático creen que es hora de evaluar su política de alianza y si verdaderamente vale la pena mantenerse junto al FA. De hecho, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, es de la idea de explorar una alianza robusta con los comunistas, con el partido de Boric y el PPD al margen. En paralelo, en la Democracia Cristiana (DC) tienen la intención de estrechar lazos con el PS y el PPD, con la izquierda excluida.

“Hay que construir un camino con fuerzas más similares (a nosotros) y luego confluir, de ser necesario. Hoy la coalición detrás de Jeannette Jara no cumplió el objetivo (...)”, plantea el jefe de bancada de los diputados DC, Héctor Barría. El presidente del partido, el senador Francisco Huenchumilla, adelantó a través de un comunicado que en las próximas semanas la colectividad “tomará las decisiones políticas, estratégicas y tácticas que correspondan”.

Foto: Dedvi Missene Dedvi Missene

Para avanzar en la política de alianzas de cada partido, individualmente tendrán instancias de reflexión en los próximos días. Por ejemplo, el PPD tendrá reunión de mesa este lunes. Lo mismo el FA, que además vivirá un comité central el jueves. Los comunistas tendrán esa misma instancia el sábado de esta semana. Además, los timoneles se verán las caras la mañana de este lunes en una reunión en la sede del PS.